Vinícius-csodagól után rasszista közjáték Lisszabonban, a Dortmund elkésett a saját BL-meccséről

Gálázott a Galatasaray: Sallai Rolandék elképesztő meccsen ütötték ki a Juventust!
Hát ez micsoda fordítás volt?!
Bőven tartogatott izgalmakat a Bajnokok Ligája keddi játéknapja. A legtöbb balhé „természetesen” a Benfica–Real Madrid rangadón volt.
A Bajnokok Ligája playoffkörének nyitó meglepetése, a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray Juventus-kiütése után három további párharccal folytatódott a rájátszás kedd este. A legpikánsabbnak a Benfica és a Real Madrid „visszavágója” ígérkezett: a portugálok legutóbb ritka emlékezetes módon, a Blancók ellen szerzett 98. perces kapusgóllal csúsztak be éppenhogy az egyenes kieséses szakaszba, ráadásul ismét farkasszemet nézhetett a kispadon az egykori tanítvány és mestere, vagyis Álvaro Arbeola és José Mourinho.
Ezt is ajánljuk a témában
Hát ez micsoda fordítás volt?!
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt Hollywoodban sem írhatták meg volna jobban.
Kedd este viszont nem a kapus, hanem a mostanság Szoboszlai Dominiknek udvaroló Vinícius Jr. került a reflektorfénybe. A brazil előbb éles szögből, a tizenhatos vonaláról
fenomenális gólt tekert Trubin kapujába,
majd a Benfica-szurkolók előtt bemutatott sportszerűtlen gólöröméért megkapta a sárgáját a játékvezetőtől. Ám a java csak ekkor kezdődött:
Vinícius a sárga után magából kikelve rasszista beszólással vádolta meg a benficás Gianluca Prestiannit, majd tiltakozásul felháborodottan leült a kispadra, végül mintegy tízpercnyi kényszerszünetet követően sikerült visszakönyörögni a pályára.
A shownak itt sem volt vége,
az oldalvonal mellett balhézó Mourinhót a játékvezető a 86. percben kiállította,
a portugál tréner így jövő héten nem tér vissza a Bernabéu kispadjaihoz, csapatának nélküle kellene ledolgoznia egygólos hátrányát a visszavágón.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre több a figyelmeztető jel a Mersey-parti klubvezetés számára.
A francia házirangadó első meccsén a Monaco fogadta a PSG-t, és a párizsi sztárcsapat szintjén nagyon ritkán látható amatőr góllal már rögtön az első percben hátrányba került a címvédő. Folarin Balogun ráadásul nem sokkal később duplázott, a hercegségbeliek így a 18. percben komoly meglepetésre két góllal mentek. Ekkor fújt ébresztőt Luis Enrique csapata. Bár Vitinha még kihagyott egy tizenegyest, a megsérülő Ousmane Dembélé helyére becserélt Desiré Douet parádésen szállt be, vezetésével a szünetre kiegyenlítettek a párizsiak, a fordulást követően, Alekszandr Golovin gyors kiállítása után pedig bedarálták a riválist –
az aranylabdást váltó Douet két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a fordításból...
A Borussia Dortmund–Atalanta mérkőzés negyedórás késéssel kezdődött közlekedési fennakadások miatt –
érdekesség, hogy nem a vendég-, hanem a hazai csapat busza érkezett meg késve a Signal Iduna Parkba...
A dortmundiakat mindenesetre nem zavarta meg a közjáték – vagy lehet, csak így altattak... –, Serhou Guirassy már a 3. percben megszerezte a vezetést, Max Beyer találatával pedig megnyugtató előnnyel utazhatnak az olaszországi visszavágóra.
BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (1–2). G: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), ill. T. Koopmeiners (16., 32.)
Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2–3 (2–2). G: Balogun 1., 18., ill. D. Doué 29., 67., Hakimi 41.
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0–1 (0–0). G: Vinícius Júnior (50.)
Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2–0 (2–0). G: Guirassy 3., Beier 42.