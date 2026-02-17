Vinícius-csodagól után rasszista közjáték Lisszabonban, a Dortmund elkésett a saját BL-meccséről

Csodacsere után nagy feltámadás a címvédőtől

A francia házirangadó első meccsén a Monaco fogadta a PSG-t, és a párizsi sztárcsapat szintjén nagyon ritkán látható amatőr góllal már rögtön az első percben hátrányba került a címvédő. Folarin Balogun ráadásul nem sokkal később duplázott, a hercegségbeliek így a 18. percben komoly meglepetésre két góllal mentek. Ekkor fújt ébresztőt Luis Enrique csapata. Bár Vitinha még kihagyott egy tizenegyest, a megsérülő Ousmane Dembélé helyére becserélt Desiré Douet parádésen szállt be, vezetésével a szünetre kiegyenlítettek a párizsiak, a fordulást követően, Alekszandr Golovin gyors kiállítása után pedig bedarálták a riválist –

az aranylabdást váltó Douet két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a fordításból...

Désiré Doué leads PSG comeback vs Monaco! ❤️💙



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/b2ElLulzAU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

