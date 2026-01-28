Ukrán hősüket ünneplik Lisszabonban – talán még szobrot is emelnek neki

Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban
Elképesztő dráma a Real Madrid mérkőzésén. A Benfica ukrán kapusa lett a hős, aki a 98. percben továbbjutást érő gólt szerzett.
Ahogyan arra számítani lehetett, hatalmas izgalmakat és drámákat tartogatott a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó, 8. fordulója. Arra viszont aligha lehetett számítani, hogy egy kapus fejes gólja juttat tovább egy csapatot a végjátékban. Márpedig így történt, az ukrán Anatolij Trubin lett a játéknap hőse.
A Benfica meglepetésre otthon 3–2-re vezetett a Real Madrid ellen, de ez a bravúros eredmény sem lett volna elég a portugál csapatnak a továbbjutáshoz. Furcsa látvány volt a végén, hogy a – José Mourinho vezette – Benfica vezetése birtokában is ment az újabb, negyedik gólért, márpedig kellett neki még egy, hogy jobb gólkülönbséggel odaérjen a továbbjutást érő 24. helyre.
A 98. percben aztán egy oldalszabadrúgásra még a kapus, Anatolij Trubin is felment fejelni, és ő bólintott a kapuba. Érdekesség, hogy a 96. percben még húzta az időt, mert azt hitte, a 3–2 jó nekik.
A Benfica 4–2-re nyert, amivel megelőzte az Olympique Marseille-t a tabellán, és a 24., utolsó helyen továbbjutott. A Real Madrid – amelyből két játékost is kiállítottak a hajrában – a vereségével kicsúszott a legjobb nyolcból, így rájátszásra szorul, és a pénteki sorsoláson akár újra megkaphatja a Benficát.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 8. forduló
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2
Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1
Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2
Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0
Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2
Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2
FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0
PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2
Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2
Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3
Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0
Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0
Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3
Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1
