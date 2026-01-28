Ukrán hősüket ünneplik Lisszabonban – talán még szobrot is emelnek neki

Ahogyan arra számítani lehetett, hatalmas izgalmakat és drámákat tartogatott a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó, 8. fordulója. Arra viszont aligha lehetett számítani, hogy egy kapus fejes gólja juttat tovább egy csapatot a végjátékban. Márpedig így történt, az ukrán Anatolij Trubin lett a játéknap hőse.

Az ukrán kapus gólja továbbjutást ért

Last-gasp Trubin goal sends Benfica through 🤯#UCL pic.twitter.com/ov6KDfspfu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

A Benfica meglepetésre otthon 3–2-re vezetett a Real Madrid ellen, de ez a bravúros eredmény sem lett volna elég a portugál csapatnak a továbbjutáshoz. Furcsa látvány volt a végén, hogy a – José Mourinho vezette – Benfica vezetése birtokában is ment az újabb, negyedik gólért, márpedig kellett neki még egy, hogy jobb gólkülönbséggel odaérjen a továbbjutást érő 24. helyre.