Eddig nagy a különbség: Szoboszlaiék szétszedik a Qarabag védelmét (ÉLŐ)

Már Liverpoolban is téma, hogy Szoboszlai világsztárokhoz csatlakozhat
Elképesztő névsor lenne!
Újabb Bajnokok Ligája-mérkőzést játszik a Liverpool. Szoboszlaiék hazai pályán a Qarabag ellen zárják az alapszakaszt.
Ismét pályára lép a Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az azeri Qarabag ellen bizonyíthat, amely még a selejtezőben a Ferencvárost legyőzve jutott be az alapszakaszba. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 8. forduló
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 2–0 – tart az első félidő
Liverpool, Anfield. Vezeti: Kruzliak (szlovák)
Liverpool: Alisson – Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Szalah, Ekitiké, Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Qarabag: Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarquliyev – Pedro Bicalho, M. Jankovics – Leandro Andrade, J. Montiel, Zoubir – C. Durán. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: Mac Allister (15.), Wirtz (21.)
Hamarosan kezdődik a mérkőzés! Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a kispadon. Gravenberch a középhátvéd Van Dijk mellett.
A Qarabag fehérben, a Liverpool vörösben játszik. A Liverpool kezdte a mérkőzést.
Alig kettő perc elteltével Frimpong a földre meghúzódott. Ebből csere lesz, Endo érkezik. A csapat másik jobbhátvéde, Bradley nemrég szenvedett súlyos sérülést, ő lehet, az egész idényt kihagyja.
A japán játékos lett a jobbhátdvéd, így Szoboszlai maradhatott a középpályán. A 6. percben támadt a Liverpool, többen is célbavették a kaput, de jól blokkoltak a hazaiak.
A 9. percben Durán került helyzetbe, de a befejezése nagyon gyengére sikerült, Alisson könnyedén megfogta a lövését. Három perccel később Ekitiké csavart nem sokkal a kapu mellé. Ez volt eddig a legveszélyesebb próbálkozás. Nem sokkal később Szalah beadására Gakpo érkezett, de centikkel lemaradt.
A 15. percben megszerezte a vezetést a Liverpool: Szoboszlai szöglete után a labda végül Mac Allister elé került, aki fejjel juttatta be a labdát a kapuba. Szoboszlai beadása után három Liverpool-játékos is fejjel ért a labdába (1–0).
A 21. percben Wirtz is betalált, Ekitiké a gólpasszos. A német nagyjából 17 méterről, középről helyezett laposan a kapuba. Ez volt az első gólja a Liverpoolban a BL-ben (2–0).
Nagy a különbség a két csapat között. A második gól után két perccel Gakpo is helyzetbe került.
Mint megírtuk, Szoboszlai a Liverpool előző három BL-mérkőzésén kivétel nélkül betalált, és ha remek sorozatát szerdán is folytatni tudná, úgy egyedülálló klubba lépne be. Egymást követő négy európai tétmeccsen ugyanis korábban csak öt legendás játékos tudott eredményes lenni a klub mezében: Roger Hunt, Robbie Fowler, Djibril Cissé, Steven Gerrard és Mohamed Szalah (utóbbi kettő kétszer is).
A Vörösök az alapszakasz utolsó fordulója előtt a negyedik helyen állnak, amivel biztosan továbbjutóak, de még nem biztos az azonnali nyolcaddöntős szereplésük. Az ellenfelük hazai pályán a Qarabag lesz, amely elsőre nem tűnik veszélyes csapatnak, ugyanakkor jó lesz vigyáznia Szoboszlaiéknak.
Mint írtuk, az azeri gárda a Fradi testén jutott be a ligaszakaszba, ahol aztán több meglepő eredményt is produkált, például ikszelt otthon a Chelsea-vel. Jelenleg tíz ponttal áll, amivel a továbbjutást érő 18. helyet foglalja el. Legutóbb a bajnokságban hazai pályán kikapott, de előtte legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A BL-ben eddig három idegenbeli meccsen egy Benfica ellen győzelem alkalmával gyűjtött pontokat, utána az Athletic Bilbao és a Napoli otthonában is kétgólos vereséget szenvedett.
A Liverpoolnak a mögöttünk hagyott hétvégén megszakadt a nagy veretlenségi sorozata, 13 tétmérkőzés után kapott ki újra, méghozzá Tóth Alex új csapata, az AFC Bournemouth vendégeként. Az együttes a Premier League-ben botladozik, az utóbbi időben több meglepő döntetlent is játszott, de a BL-ben menetel, hét meccsen öt győzelmet is aratott.
Nyitókép: Paul Ellis/AFP