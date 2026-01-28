Eddig nagy a különbség: Szoboszlaiék szétszedik a Qarabag védelmét (ÉLŐ)

A Qarabag fehérben, a Liverpool vörösben játszik. A Liverpool kezdte a mérkőzést.

Alig kettő perc elteltével Frimpong a földre meghúzódott. Ebből csere lesz, Endo érkezik. A csapat másik jobbhátvéde, Bradley nemrég szenvedett súlyos sérülést, ő lehet, az egész idényt kihagyja.

A japán játékos lett a jobbhátdvéd, így Szoboszlai maradhatott a középpályán. A 6. percben támadt a Liverpool, többen is célbavették a kaput, de jól blokkoltak a hazaiak.

A 9. percben Durán került helyzetbe, de a befejezése nagyon gyengére sikerült, Alisson könnyedén megfogta a lövését. Három perccel később Ekitiké csavart nem sokkal a kapu mellé. Ez volt eddig a legveszélyesebb próbálkozás. Nem sokkal később Szalah beadására Gakpo érkezett, de centikkel lemaradt.

A 15. percben megszerezte a vezetést a Liverpool: Szoboszlai szöglete után a labda végül Mac Allister elé került, aki fejjel juttatta be a labdát a kapuba. Szoboszlai beadása után három Liverpool-játékos is fejjel ért a labdába (1–0).