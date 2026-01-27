Ft
01. 27.
kedd
Djibril Cissé Robbie Fowler Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája Steven Gerrard Szoboszlai Dominik

Már Liverpoolban is téma, hogy Szoboszlai világsztárokhoz csatlakozhat

2026. január 27. 18:01

A magyar klasszis elképesztő nevek mellé iratkozhat fel szerda este. A Liverpool és Szoboszlai Dominik számára is komoly téttel bír a BL-főtábla záró fordulója.

2026. január 27. 18:01
null

Szerda este folytatja Bajnokok Ligája-szereplését a Liverpool FC, a Premier League-címvédő ezúttal a selejtező során a Ferencvárost búcsúztató Qarabagot fogadja az Anfielden. Az összecsapásnak komoly tétje van a Vörösök, és külön Szoboszlai Dominik számára, a magyar klasszis ugyanis klubtörténelmet írhat az azeriek ellen. 

Liverpooli legendák várják

Szoboszlai tudniillik a Liverpool előző három BL-mérkőzésén kivétel nélkül betalált – legutóbb az Olympique Marseille ellen egy okos szabadrúgásgóllal –, s ahogy arra a Liverpool hivatalos honlapja is felhívja a figyelmet, 

ha remek sorozatát szerdán is folytatni tudná, úgy egyedülálló klubba lépne be. Egymást követő négy európai tétmeccsen ugyanis korábban csak öt legendás játékos tudott eredményes lenni a klub mezében: Roger Hunt, Robbie Fowler, Djibril Cissé, Steven Gerrard és Mohamed Szalah (utóbbi kettő kétszer is). 

Szoboszlai idén minden sorozatot figyelembe véve már nyolc gólnál jár a Liverpoolban, tavaly az egész idény során szerzett ennyit.

A legjobb nyolc a tét

A mostani lesz az idei BL-főtábla záró fordulója, ezért minden meccs egységesen szerdán 21 órakor kezdődik majd. Az első számú európai kupasorozat innentől az egyenes kieséses szakasszal, a playoffal folytatódik majd. Az utolsó kör előtt két együttes kvalifikálta magát már biztosan a nyolcaddöntőbe: az egyedüliként százszázalékos Arsenal, valamint az egyetlen vereségét éppen a londoniaktól elszenvedő Bayern München – győzelem esetén csatlakozna hozzájuk a jelenleg öt győzelemmel és két vereséggel a tabella negyedik helyén álló Liverpool. 

Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

snfbvksan
2026. január 27. 18:18
Nincs mandiner Szoboszlai-felszopás nélkül. 4 Szoboszlai hír a címlapon. Sztálint imádhatták így a Pravdában.
