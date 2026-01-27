Már Liverpoolban is téma, hogy Szoboszlai világsztárokhoz csatlakozhat
A magyar klasszis elképesztő nevek mellé iratkozhat fel szerda este. A Liverpool és Szoboszlai Dominik számára is komoly téttel bír a BL-főtábla záró fordulója.
Szerda este folytatja Bajnokok Ligája-szereplését a Liverpool FC, a Premier League-címvédő ezúttal a selejtező során a Ferencvárost búcsúztató Qarabagot fogadja az Anfielden. Az összecsapásnak komoly tétje van a Vörösök, és külön Szoboszlai Dominik számára, a magyar klasszis ugyanis klubtörténelmet írhat az azeriek ellen.
Liverpooli legendák várják
Szoboszlai tudniillik a Liverpool előző három BL-mérkőzésén kivétel nélkül betalált – legutóbb az Olympique Marseille ellen egy okos szabadrúgásgóllal –, s ahogy arra a Liverpool hivatalos honlapja is felhívja a figyelmet,
ha remek sorozatát szerdán is folytatni tudná, úgy egyedülálló klubba lépne be. Egymást követő négy európai tétmeccsen ugyanis korábban csak öt legendás játékos tudott eredményes lenni a klub mezében: Roger Hunt, Robbie Fowler, Djibril Cissé, Steven Gerrard és Mohamed Szalah (utóbbi kettő kétszer is).
Szoboszlai idén minden sorozatot figyelembe véve már nyolc gólnál jár a Liverpoolban, tavaly az egész idény során szerzett ennyit.
A legjobb nyolc a tét
A mostani lesz az idei BL-főtábla záró fordulója, ezért minden meccs egységesen szerdán 21 órakor kezdődik majd. Az első számú európai kupasorozat innentől az egyenes kieséses szakasszal, a playoffal folytatódik majd. Az utolsó kör előtt két együttes kvalifikálta magát már biztosan a nyolcaddöntőbe: az egyedüliként százszázalékos Arsenal, valamint az egyetlen vereségét éppen a londoniaktól elszenvedő Bayern München – győzelem esetén csatlakozna hozzájuk a jelenleg öt győzelemmel és két vereséggel a tabella negyedik helyén álló Liverpool.
