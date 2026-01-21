Micsoda pimaszság: Szoboszlai igazán trükkös gólt lőtt Marseille-ben (VIDEÓ)

Az első félidő legvégén Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerezte meg a vezetést a Liverpool az Olympique Marseille elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 46. percben veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást a Liverpool. A labda mögé többen is odaálltak, végül Szoboszlai Dominik a hazaiakat meglepve a sorfal alatt helyezett a kapuba (0–1). A magyar középpályás korábban gólpasszt is adott, de azt az Ekitiké-találatot a VAR végül elvette.

