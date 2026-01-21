Szoboszlai ismét betalált szabadrúgásból – a Liverpool bevette Marseille-t

Mindkét csapat óvatosan kezdte a mérkőzést. Az első veszélyesebb próbálkozás Alexis Mac Allister nevéhez fűződött, de a lövése mellé ment. A 27. percben aztán a labda a hazai kapuba került, Szoboszlai Dominik bepasszát Hugo Ekitiké helyezte a kapuba. A játékvezető először megadta a gólt, de a VAR jelzésére végül les miatt annullálta.

Nem sokkal később a Marseille is veszélyeztetett, Amine Gouiri bombáját védte vetődve Alisson.

Amikor már elkönyveltük volna a gól nélküli első félidőt, közelről szabadrúgást végezhetett el a Liverpool. A labda mögé elsőre többen is odaálltak, aztán Mohamed Szalah és Szoboszlai maradt ott – végül a magyar válogatott csapatkapitánya a hazaiakat meglepve a sorfal alatt lőtt a kapuba (0–1). VIDEÓ ITT!

A második játékrészben több helyzetet láthattunk, valamint több gólt. Szoboszlai nagyszerű labdákat osztogatott, Hugo Ekitikén múlt, hogy nem tudott gólpasszt jegyezni. A 72. percben aztán Jeremie Frimpong tört be a tizenhatoson belülre, a bepassza pedig Gerónimo Rulli lábáról került a kapuba (0–2). VIDEÓ ITT!

A Marseille ment a szépítésért, de nagy helyzetbe nem tudott kerülni, és Alisson is jó napot fogott ki. A legvégén Cody Gakpo zárta le a mérkőzést, bár korábban ezt Mohamed Szalah is megtehette volna, de az egyiptomi még keresi önmagát (0–3). VIDEÓ ITT!