Szoboszlai ismét betalált szabadrúgásból – a Liverpool bevette Marseille-t

A Guardian és a Times ugyanazt állítja Szoboszlairól – nem véletlen, ami vele történik
Három góllal nyertek a Vörösök. Szoboszlai szabadrúgásgólt szerzett.
A Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta – előbbi pazar szabadrúgásgólt lőtt az első félidőben.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 7. forduló
Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – 0–3 (0–1)
Marseille, Stade Vélodrome. Vezette: Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – Pavard, Medina, Balerdi, Murillo – Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (Paixao, 68.) – Gouiri (Aubameyang, 67.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (C. Jones, 79.) – Ekitiké (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Szoboszlai (45+1.), Rulli (72. – öngól), Gakpo (90+3.)
Mindkét csapat óvatosan kezdte a mérkőzést. Az első veszélyesebb próbálkozás Alexis Mac Allister nevéhez fűződött, de a lövése mellé ment. A 27. percben aztán a labda a hazai kapuba került, Szoboszlai Dominik bepasszát Hugo Ekitiké helyezte a kapuba. A játékvezető először megadta a gólt, de a VAR jelzésére végül les miatt annullálta.
Nem sokkal később a Marseille is veszélyeztetett, Amine Gouiri bombáját védte vetődve Alisson.
Amikor már elkönyveltük volna a gól nélküli első félidőt, közelről szabadrúgást végezhetett el a Liverpool. A labda mögé elsőre többen is odaálltak, aztán Mohamed Szalah és Szoboszlai maradt ott – végül a magyar válogatott csapatkapitánya a hazaiakat meglepve a sorfal alatt lőtt a kapuba (0–1). VIDEÓ ITT!
A második játékrészben több helyzetet láthattunk, valamint több gólt. Szoboszlai nagyszerű labdákat osztogatott, Hugo Ekitikén múlt, hogy nem tudott gólpasszt jegyezni. A 72. percben aztán Jeremie Frimpong tört be a tizenhatoson belülre, a bepassza pedig Gerónimo Rulli lábáról került a kapuba (0–2). VIDEÓ ITT!
A Marseille ment a szépítésért, de nagy helyzetbe nem tudott kerülni, és Alisson is jó napot fogott ki. A legvégén Cody Gakpo zárta le a mérkőzést, bár korábban ezt Mohamed Szalah is megtehette volna, de az egyiptomi még keresi önmagát (0–3). VIDEÓ ITT!
Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1
Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) 3–2
Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi) 1–0
Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–3
Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 2–0
Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) 2–4
Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland) 3–0
Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 2–0
A Marseille fehérben, a Liverpool vörösben látható. A hazaik kezdték a mérkőzést.
Másfél perc alatt helyzetet láttunk, bár nem volt nagy, Wirtz lőtt, de blokkoltak a védők. A 3. percben Kerkez kapott egy rúgást a lábára, de jól lesz. Nem sokkal később egy szöglet után Joe Gomez fejelt, de nem volt jó próbálkozás.
A 10. perchez érve a Marseille átvette a kezdeményezést, Greenwood aktív a jobb szélen. Egy perccel később Alisson már munkában volt, ki kellett vetődnie egy lapos, veszélyes bepasszra.
Az elmúlt percek ismét inkább a vendégeké volt, Kerkez beadása után újabb szögletet végezhettek el a vendégek, de veszély nem alakult ki belőle. A 19. percben Alexs Mac Allister középtávolról lőtt, és nem sokkal ment mellé. Ez volt eddig a legveszélyesebb kísérlet.
A 23. percben Szoboszlai centerezése után Hugo Ekitiké passzolt a kapuba. A gólt először megadták, de aztán a VAR jelzésére a játékvezető les miatt annullálta. Marad a 0–0
A 27. percben a Amine Gouiri bombáját védte vetődve Alisson.
Eddig elég kiegyenlített a mérkőzés, és kevés helyzetet láthattunk. Mindkét gárda inkább az átmenetekből tud veszélyeztetni. A 40. percben Szalah járt közel a gólhoz, de a labda a felső hálóra pattant róla.
A 46. percben veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást a Liverpool. A labda mögé többen is odaálltak, végül Szoboszkai Dominik a hazaiakat meglepve a sorfal alatt helyezett a kapuba (0–1). VIDEÓ ITT!
A Liverpool tehát Szoboszlai szabadrúgásgóljával 1–0-ra vezet a szünetben!
Elkezdődött a második félidő! Nem volt csere a szünetben.
A 49. percben Florian Wirtz került helyzetbe, de kissé eltotolyázta a lehetőséget. Három perccel később a kétlábas Mason Greenwood tüzelt távolról, Alisson nagyot védett. A szöglet után ismét ő lőtt, ezúttal Kerkez blokkolt. Szoboszlai az 59. percben ismét nagy labdát adott Ekitikének, de a csatár a kapufát találta el. Két pillanattal később a Marseille rohant végig a pályán, de ebből sem lett gól.
Kerkez is adhatott volna egy gólpasszt, de Wirtz lövését védte Gerónimo Rulli. A 65. percben ismét Ekitiké tüzelt, de lövését védte a kapus. A túloldalon Timothy Weah lövését blokkolta Virgil van Dijk.
A 72. percben megduplázta előnyét a Liverpool. Jeremie Frimpong volt erőszakakos, betört a tizenhatoson belülre, a középre tett labdája pedig egy hazai lábon, Rullin beperdült a kapuba (0–2). VIDEÓ ITT!
Láthatón a Marseille próbál sietni, de nem igazán tudja feltörni a Vörösök védelmét.
A 83. percben Szalah került ziccerbe, de külsővel csúnyán mellé lőtt.
A 91. percben szépíthetett volna a Marseille, de Pierre-Emerick Aubameyang kis túlzással Alissonba lőtte a labdát.
A 93. percben Cody Gakpo zárta le a mérkőzést (0–3). VIDEÓ ITT!
Véget ért a mérkőzés! A Liverpool 3–0-ra nyert Marseille-ben!
Felemás érzésekkel vághat neki az új év első Bajnokok Ligája-meccsének a Liverpool. A gárda minden sorozatot tekintve már 12 tétmérkőzés óta veretlen, viszont ezek felét tudta csak megnyerni. A legutóbbi öt tétmeccséből csak egyet nyert meg az alacsonyabb osztályú ellenfele ellen az FA-kupában, a többi döntetlen lett a bajnokságban. A Premier League-ben ugyan tartja negyedik helyét, de sűrű a mezőny.
Már csak azért is elég kétarcú a csapat, mert miközben az Arsenal otthonából elvitt egy pontot, az Anfielden egyik újonc riválisát sem tudta legyőzni. Annak viszont örülhetnek a Vörösök, hogy Mohamed Szalah visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról, és ott van ma a kezdőben. Az egyiptomin kívül természetesen Szoboszlai Dominik is kezd, valamint az utóbbi mérkőzéseken egyre jobban játszó Kerkez Milos is.
A Marseille nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, legutóbb a bajnokságban egy ötöst hintett ellenfelének. A Ligue 1-ben a Lens és a Paris Saint-Germain mögött a harmadik helyen áll, míg a BL-ben kilenc ponttal a 18. (a Liverpool 12-vel a 11.) pozíciót foglalja el. A csapat legveszélyesebb játékosa a korábbi Manchester United-támadó, Mason Greenwood, aki a legutóbbi három tétmeccsen öt gólt és két gólpasszt jegyzett (öt találatban volt benne a 9–0-ra végződő Francia Kupa-találkozón).
