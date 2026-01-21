Ft
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

A Guardian és a Times ugyanazt állítja Szoboszlairól – nem véletlen, ami vele történik

2026. január 21. 11:56

Egyre többen látják a magyar klasszisban a Liverpool jövőbeli csapatkapitányát. Már nemcsak a szurkolók, de a szigetországi szakírók szerint is a szerződéshosszabbítás előtt álló Szoboszlai lehet a klub hosszútávú vezére.

2026. január 21. 11:56
null

Szoboszlai Dominik mindössze 22 évesen lett a magyar válogatott csapatkapitánya, de a világklasszis középpályás neve az utóbbi időben nemcsak nálunk, hanem Angliában is egyre gyakrabban vetődik fel, amikor a Liverpool jövőbeli vezérei kerülnek szóba. Noha még mindig csak 25 éves, Szoboszlai a patinás klub jelenkorának egyik legmegbízhatóbb játékosa, s több szigetországbeli szakértő és újságíró már most potenciális jövőbeli csapatkapitányként emlegeti az Anfielden.

Szoboszlait már nemcsak a szurkolók tekintik kapitányjelöltnek

Noha a szurkolói körökben egy ideje már a magyar sztár testesíti meg az egyik C betűre esélyes személyt, a This Is Anfield most egy összegző cikkben mutatott rá, hogy egyre több, a klub belső köreit jól ismerő hang is Szoboszlai Dominiket jósolja a csapat lehetséges jövőbeli vezérének. Az írásban két konkrét példát hoznak. Az egyik a The Guardian újságírójától, Andy Huntertől származik, aki szó szerint azt írta, hogy a Liverpoolnál 

potenciális jövőbeli kapitányként tekintenek rá”,

míg Paul Joyce a The Timestól egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a magyar játékost 

a klub jövőbeni kapitányaként tartják számon.”

Bőven van már vezetői tapasztalata a nemzetközi szinten is

Az írás is emlékeztet arra, hogy Szoboszlai nemcsak azért került ezeknek a találgatásoknak a középpontjába, mert meghatározó szereplője, igazi motorja a Liverpool középpályájának, hanem azért is, mert már több mint három éve vezeti Magyarország válogatottját csapatkapitányként, ami komoly felelősséget és vezetői tapasztalatot ad neki nemzetközi szinten is. Emellett egy másik fontos szempont, hogy a klub több veterán vezére, mint például 

  • Virgil van Dijk
  • Mohamed Szalah vagy 
  • Alisson Becker

lassan kiöregszik, és a szerződése végéhez közeledik, így a vezető szerep szép lassan a fiatalabbakra hárul majd. 

Az éppen zajló generációváltás egyik központi figurája pedig éppen Szoboszlai, akinek a közelmúltban megkezdett szerződéshosszabbítási tárgyalásai csak tovább erősítik a kapitányi teóriát.

 Mint ismert, Szoboszlai Dominik épp a minap szólalt meg a témában, a The Athleticnek így nyilatkozott

Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, haladnak a dolgok előre, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy nem hoztunk még döntést. Minden héten és minden edzésen azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam a csapatért és a szurkolókért. Meglátjuk, mit hoz a jövő!"

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

