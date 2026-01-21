A Guardian és a Times ugyanazt állítja Szoboszlairól – nem véletlen, ami vele történik

Szoboszlai Dominik mindössze 22 évesen lett a magyar válogatott csapatkapitánya, de a világklasszis középpályás neve az utóbbi időben nemcsak nálunk, hanem Angliában is egyre gyakrabban vetődik fel, amikor a Liverpool jövőbeli vezérei kerülnek szóba. Noha még mindig csak 25 éves, Szoboszlai a patinás klub jelenkorának egyik legmegbízhatóbb játékosa, s több szigetországbeli szakértő és újságíró már most potenciális jövőbeli csapatkapitányként emlegeti az Anfielden.

Szoboszlait már nemcsak a szurkolók tekintik kapitányjelöltnek

Noha a szurkolói körökben egy ideje már a magyar sztár testesíti meg az egyik C betűre esélyes személyt, a This Is Anfield most egy összegző cikkben mutatott rá, hogy egyre több, a klub belső köreit jól ismerő hang is Szoboszlai Dominiket jósolja a csapat lehetséges jövőbeli vezérének. Az írásban két konkrét példát hoznak. Az egyik a The Guardian újságírójától, Andy Huntertől származik, aki szó szerint azt írta, hogy a Liverpoolnál