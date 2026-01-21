A Guardian és a Times ugyanazt állítja Szoboszlairól – nem véletlen, ami vele történik

Szoboszlai Dominik elismerte: igazak a pletykák a szerződéséről
Zajlanak a tárgyalások a hosszabbításról.
Egyre többen látják a magyar klasszisban a Liverpool jövőbeli csapatkapitányát. Már nemcsak a szurkolók, de a szigetországi szakírók szerint is a szerződéshosszabbítás előtt álló Szoboszlai lehet a klub hosszútávú vezére.
Szoboszlai Dominik mindössze 22 évesen lett a magyar válogatott csapatkapitánya, de a világklasszis középpályás neve az utóbbi időben nemcsak nálunk, hanem Angliában is egyre gyakrabban vetődik fel, amikor a Liverpool jövőbeli vezérei kerülnek szóba. Noha még mindig csak 25 éves, Szoboszlai a patinás klub jelenkorának egyik legmegbízhatóbb játékosa, s több szigetországbeli szakértő és újságíró már most potenciális jövőbeli csapatkapitányként emlegeti az Anfielden.
Noha a szurkolói körökben egy ideje már a magyar sztár testesíti meg az egyik C betűre esélyes személyt, a This Is Anfield most egy összegző cikkben mutatott rá, hogy egyre több, a klub belső köreit jól ismerő hang is Szoboszlai Dominiket jósolja a csapat lehetséges jövőbeli vezérének. Az írásban két konkrét példát hoznak. Az egyik a The Guardian újságírójától, Andy Huntertől származik, aki szó szerint azt írta, hogy a Liverpoolnál
potenciális jövőbeli kapitányként tekintenek rá”,
míg Paul Joyce a The Timestól egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a magyar játékost
a klub jövőbeni kapitányaként tartják számon.”
Az írás is emlékeztet arra, hogy Szoboszlai nemcsak azért került ezeknek a találgatásoknak a középpontjába, mert meghatározó szereplője, igazi motorja a Liverpool középpályájának, hanem azért is, mert már több mint három éve vezeti Magyarország válogatottját csapatkapitányként, ami komoly felelősséget és vezetői tapasztalatot ad neki nemzetközi szinten is. Emellett egy másik fontos szempont, hogy a klub több veterán vezére, mint például
lassan kiöregszik, és a szerződése végéhez közeledik, így a vezető szerep szép lassan a fiatalabbakra hárul majd.
Az éppen zajló generációváltás egyik központi figurája pedig éppen Szoboszlai, akinek a közelmúltban megkezdett szerződéshosszabbítási tárgyalásai csak tovább erősítik a kapitányi teóriát.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik épp a minap szólalt meg a témában, a The Athleticnek így nyilatkozott:
Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, haladnak a dolgok előre, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy nem hoztunk még döntést. Minden héten és minden edzésen azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam a csapatért és a szurkolókért. Meglátjuk, mit hoz a jövő!"
Ezt is ajánljuk a témában
Zajlanak a tárgyalások a hosszabbításról.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell