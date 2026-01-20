Szoboszlai Dominik elismerte: igazak a pletykák a szerződéséről

Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, haladnak a dolgok előre, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy nem hoztunk még döntést. Minden héten és minden edzésen azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam a csapatért és a szurkolókért. Meglátjuk, mit hoz a jövő