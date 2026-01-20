Szoboszlai Dominik elismerte: igazak a pletykák a szerződéséről

Nagy csalódásból életre szóló élmény: hatalmas meglepetést okozott Szoboszlai Dominik! (VIDEÓ)
Egy szívmelengető találkozás története – ezt tényleg mindenkinek látnia kell.
Zajlanak a tárgyalások a szerződéshosszabbításról. Szoboszlai Dominiket hosszú időre szeretné magához láncolni a Liverpool.
Régebb óta téma a brit sportsajtóban, hogy Szoboszlai Dominikkel szerződést hosszabbítana a Liverpool. A magyar labdarúgó most elismerte, zajlanak a tárgyalások a 2028-ig érvényes kontraktusának a megújításáról, de nyitva hagyta a kaput, hogy a futballban bármi megtörténhet, és egyelőre nem született megállapodás az ügyében.
Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, haladnak a dolgok előre, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy nem hoztunk még döntést. Minden héten és minden edzésen azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam a csapatért és a szurkolókért. Meglátjuk, mit hoz a jövő
– idézte Szoboszlait a Guardian.
A magyar futballista a mostani idényben a Liverpool egyik legjobbja, az eddigi 29 meccsén hat gólt és öt gólpasszt jegyzett. Sok szurkoló már az új csapatkapitányt látja benne Virgil van Dijk távozása esetén. Értékét a Transfermarkt piaci portál 85 millió euróra becsüli, ez 15 millióval több, mint amennyit 2023 nyarán fizettek érte az RB Leipzignek.
Nyitókép: PETER POWELL / AFP