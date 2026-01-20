Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

Szoboszlai Dominik elismerte: igazak a pletykák a szerződéséről

2026. január 20. 21:14

Zajlanak a tárgyalások a szerződéshosszabbításról. Szoboszlai Dominiket hosszú időre szeretné magához láncolni a Liverpool.

2026. január 20. 21:14
null

Régebb óta téma a brit sportsajtóban, hogy Szoboszlai Dominikkel szerződést hosszabbítana a Liverpool. A magyar labdarúgó most elismerte, zajlanak a tárgyalások a 2028-ig érvényes kontraktusának a megújításáról, de nyitva hagyta a kaput, hogy a futballban bármi megtörténhet, és egyelőre nem született megállapodás az ügyében.

Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, haladnak a dolgok előre, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy nem hoztunk még döntést. Minden héten és minden edzésen azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam a csapatért és a szurkolókért. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– idézte Szoboszlait a Guardian.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

 

A magyar futballista a mostani idényben a Liverpool egyik legjobbja, az eddigi 29 meccsén hat gólt és öt gólpasszt jegyzett. Sok szurkoló már az új csapatkapitányt látja benne Virgil van Dijk távozása esetén. Értékét a Transfermarkt piaci portál 85 millió euróra becsüli, ez 15 millióval több, mint amennyit 2023 nyarán fizettek érte az RB Leipzignek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. január 21. 11:03
Nem csak focizni tud, hanem okos is!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!