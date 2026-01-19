Ft
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ibrahima Konaté Liverpool Szoboszlai Dominik

Nagy csalódásból életre szóló élmény: hatalmas meglepetést okozott Szoboszlai Dominik! (VIDEÓ)

2026. január 19. 19:52

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell. Szoboszlai Dominik talán sosem feledi a Liverpool-rajongó George tekintetét, amikor a kisfiú megpillantotta legnagyobb példaképét.

2026. január 19. 19:52
null

Életre szóló élményt szerzett egy fiatal liverpooli rajongójának Szoboszlai Dominik, akinek népszerűsége a közelmúltbéli hibái ellenére is töretlen. A klub egy együttműködés keretében valósította meg a kis George álmát, akinek történetesen a magyar középpályás a kedvenc játékosa. A fiúcskának hatalmas meglepetést szereztek a szervezők, méghozzá az egyik beavatott csapattárs, Ibrahima Konaté hathatós közreműködésével. 

„Szoboszlai a kedvencem!”

A francia hátvéd volt George kísérője, akinek eleinte csupán annyit mondtak, a Liverpool edzőközpontjában, az AXA Centerben tesznek látogatást. 

A srác már ekkor reménykedve megkérdezte, hogy ott lesz-e Szoboszlai is, ám „Konaté ügynök” sajnálkozva nemleges választ adott – Annál nagyobb volt a csodálkozás a végkifejlet láttán... 

A nagy találkozásról készült videó hatalmasat tarolt a klub hivatalos közösségi felületein, nem véletlenül: a kisfiú reakciója tényleg végtelenül őszinte és szívmelengető, mindenképpen érdemes megnézni! 

Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton

Összesen 2 komment

reepcze-2
2026. január 20. 00:25
Dom, velünk ne törődj, de ennek a srácnak nem okozhatsz csalódást!
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2026. január 19. 21:56
Azért ez fantasztikus, hogy egy fehérvári csávó ilyen reakciót vált ki egy angol kissrácból! Tessék folyton fanyalgó mindenszaristák!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!