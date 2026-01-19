Nagy csalódásból életre szóló élmény: hatalmas meglepetést okozott Szoboszlai Dominik! (VIDEÓ)

„Nem heverte ki a hibát” – szertefoszlott a Szoboszlai-mítosz Angliában
Zsinórban negyedik döntetlenjét játszotta a Premier League-ben a Liverpool. Szoboszlai Dominik kihagyott büntetője sokba került a bajnoknak.
Ezt tényleg mindenkinek látnia kell. Szoboszlai Dominik talán sosem feledi a Liverpool-rajongó George tekintetét, amikor a kisfiú megpillantotta legnagyobb példaképét.
Életre szóló élményt szerzett egy fiatal liverpooli rajongójának Szoboszlai Dominik, akinek népszerűsége a közelmúltbéli hibái ellenére is töretlen. A klub egy együttműködés keretében valósította meg a kis George álmát, akinek történetesen a magyar középpályás a kedvenc játékosa. A fiúcskának hatalmas meglepetést szereztek a szervezők, méghozzá az egyik beavatott csapattárs, Ibrahima Konaté hathatós közreműködésével.
Ezt is ajánljuk a témában
Zsinórban negyedik döntetlenjét játszotta a Premier League-ben a Liverpool. Szoboszlai Dominik kihagyott büntetője sokba került a bajnoknak.
A francia hátvéd volt George kísérője, akinek eleinte csupán annyit mondtak, a Liverpool edzőközpontjában, az AXA Centerben tesznek látogatást.
A srác már ekkor reménykedve megkérdezte, hogy ott lesz-e Szoboszlai is, ám „Konaté ügynök” sajnálkozva nemleges választ adott – Annál nagyobb volt a csodálkozás a végkifejlet láttán...
A nagy találkozásról készült videó hatalmasat tarolt a klub hivatalos közösségi felületein, nem véletlenül: a kisfiú reakciója tényleg végtelenül őszinte és szívmelengető, mindenképpen érdemes megnézni!
Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton