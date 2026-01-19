Nagy csalódásból életre szóló élmény: hatalmas meglepetést okozott Szoboszlai Dominik! (VIDEÓ)

Életre szóló élményt szerzett egy fiatal liverpooli rajongójának Szoboszlai Dominik, akinek népszerűsége a közelmúltbéli hibái ellenére is töretlen. A klub egy együttműködés keretében valósította meg a kis George álmát, akinek történetesen a magyar középpályás a kedvenc játékosa. A fiúcskának hatalmas meglepetést szereztek a szervezők, méghozzá az egyik beavatott csapattárs, Ibrahima Konaté hathatós közreműködésével.