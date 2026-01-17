Ft
01. 17.
szombat
01. 17.
szombat
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Nem heverte ki a hibát” – szertefoszlott a Szoboszlai-mítosz Angliában

2026. január 17. 20:19

Zsinórban negyedik döntetlenjét játszotta a Premier League-ben a Liverpool. Szoboszlai Dominik kihagyott büntetője sokba került a bajnoknak.

2026. január 17. 20:19
null

Mint arról beszámoltunk, sokba került a Liverpoolnak Szoboszlai Dominik kihagyott tizenegyese a Burnley ellen az angol labdarúgó Premier League 22. fordulójában. A bajnoki címvédő csak szerény 1–1-es döntetlent játszott a kieső zónából menekülő ellenféllel – ezzel zsinórban negyedszer ikszelt a PL-ben, ami azt jelenti, hogy idén minden meccsén! A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos kezdőként a hajráig volt a pályán.

Szoboszlai
Ritkán hibázik, de Szoboszlai Dominik kihagyott tizenegyese most nem fért bele Liverpoolban
Fotó: AFP/Oli Scarff

Az angol oldalak nem voltak elragadtatva a címvédő teljesítményétől, hiába támadták végig a mérkőzést a Vörösök, a vendégek egyetlen kaput eltaláló lövése pontot ért az Anfielden. Ezúttal Kerkezt dicsérik, Szoboszlai hibáját emlegetik, aki egy héten belül két kapitális bakit is vétett, míg az előbbit javította a Barnsley ellen, a hétvégi elrontott büntető már értékes pontokba került a Liverpoolnak. Ezzel ráadásul elillant a „sose hibázom” mítosza, felnőtt pályafutása során először rontott tizenegyest Angliában. Korábban egyszer lőtt kapufára, 2021-ben, még lipcsei színekben.

Kerkez leradírozta Szoboszlait az osztályzatok alapján

This is Anfield – Kerkez: 7, Szoboszlai: 6

Időnként az a Kerkez volt a pályán, aki ideigazolt a nyáron. A magyar játékos jól kezdett, a meccs elején majdnem gólpasszt adott Curtis Jonesnak. A második félidőben már közel sem volt ennyire jó a teljesítménye – írta a lap, majd a szerző hozzátette: furcsa hét volt Szoboszlai számára: nagyot hibázott a Barnsley ellen, majd büntetőt rontott a Burnley ellen. Mindkét szélen felbukkant, de nem heverte ki a kihagyott tizenegyest.

Goal.com – Kerkez: 8, Szoboszlai: 6

Liverpool Echo – Kerkez: 7, Szoboszlai 6

Kerkez remekül kezdett a bal szélen, ami megalapozta csapata első félidei játékát, de utána visszaesett a játéka. Sárga lapot kapott és lecserélték.

Szoboszlai is jól kezdett, de negatívan befolyásolta a játékát a lécre lőtt büntetője. A második félidőben sokszor hozott rossz döntést a túlzott akarás miatt.

Liverpool.com – Kerkez: 7, Szoboszlai 6

Kerkez Frimponghoz hasonlóan ragyogóan kezdett a másik szélen, segítette a támadásokat. Szoboszlai Dominik nem ismételte meg a héten elkövetett hibáját, de egy büntetőt így is kihagyott. Igyekezett, de nem volt elég ravasz.

Fotó: Oli Scarff/AFP

 

