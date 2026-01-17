„Nem heverte ki a hibát” – szertefoszlott a Szoboszlai-mítosz Angliában

Kerkez remekül kezdett a bal szélen, ami megalapozta csapata első félidei játékát, de utána visszaesett a játéka. Sárga lapot kapott és lecserélték.

Szoboszlai is jól kezdett, de negatívan befolyásolta a játékát a lécre lőtt büntetője. A második félidőben sokszor hozott rossz döntést a túlzott akarás miatt.

Liverpool.com – Kerkez: 7, Szoboszlai 6

Kerkez Frimponghoz hasonlóan ragyogóan kezdett a másik szélen, segítette a támadásokat. Szoboszlai Dominik nem ismételte meg a héten elkövetett hibáját, de egy büntetőt így is kihagyott. Igyekezett, de nem volt elég ravasz.

Fotó: Oli Scarff/AFP