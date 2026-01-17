Szoboszlai szétforgácsolta a lécet – tizenegyest rontott a magyar a kiesőjelölt ellen (VIDEÓ)

A kiesőjelölt Burnley együttesét fogadta a Liverpool az angol Premier League 22. fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet, tették is a dolgukat, mindketten bekerültek a jegyzőkönyvbe, igaz, erről könnyen lemondtak volna. Kerkez sárga lapot kapott, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig büntetőt rontott. A Gakpo elleni szabálytalanság után egy tizenegyest végezhetett el a 32. percben, ám bődületes erővel a lécre vágta a labdát.

Eddig nem hibázott Liverpoolban: Szoboszlai most elrontotta a büntetőt a Burnley ellen

Fotó: AFP/Oli Scarff