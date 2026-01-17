Ft
Burnley Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai szétforgácsolta a lécet – tizenegyest rontott a magyar a kiesőjelölt ellen (VIDEÓ)

2026. január 17. 16:42

Az első félidőben ezúttal elhibázta a büntetőt a magyar középpályás. A Liverpool mégis vezet a szünetben.

2026. január 17. 16:42
null

A kiesőjelölt Burnley együttesét fogadta a Liverpool az angol Premier League 22. fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet, tették is a dolgukat, mindketten bekerültek a jegyzőkönyvbe, igaz, erről könnyen lemondtak volna. Kerkez sárga lapot kapott, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig büntetőt rontott. A Gakpo elleni szabálytalanság után egy tizenegyest végezhetett el a 32. percben, ám bődületes erővel a lécre vágta a labdát.

Liverpool Szoboszlai
Eddig nem hibázott Liverpoolban: Szoboszlai most elrontotta a büntetőt a Burnley ellen
Fotó: AFP/Oli Scarff

Fotó: MTI/EPA/David Cliff

 

