01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Détári Lajos kritika Szoboszlai Dominik

Őrjöngenek a magyar szurkolók: páros lábbal szálltak bele Détáriba a Szoboszlait becsmérlő kijelentései miatt

2026. január 14. 11:01

A hétszeres világválogatott nem teszi zsebre, amit a kommentelőktől kapott. Védelmükbe vették a rajongók a Liverpool középpályását: el a kezekkel Szoboszlai Dominiktól.

2026. január 14. 11:01
null

Mint arról beszámoltunk, hétfő este az Operaházban tartották a Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Az év férfi sportolójának a Szoboszlai Dominiket is megelőző Kós Hubertet választották meg, a nőknél pedig a tekvondós Márton Luana nyert. Díjat kapott a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, s annak edzője, Nyéki Balázs is. A hétszeres világválogatott labdarúgó, Détári Lajos díjátadóként volt jelen az eseményen, majd elmondta a véleményét a magyar nemzeti együttes csapatkapitányáról.

Operaház, Szoboszlai
A Magyar Állami Operaház adott otthont a Nemzeti Sport Gálának, ahol Détári Lajos Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az év fogyatékos sportcsapata díjat átadó Détári Lajost a Sportrádió munkatársai elsősorban az utódjáról, a magyar válogatott sztárjáról, Szoboszlai Dominikról kérdezték. A gála nagykövete, a hétszeres világválogatott labdarúgó ezúttal is karakteres véleményt fogalmazott meg a Liverpool középpályásáról.

„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról.

Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle”

– jelentette ki Détári, majd hozzátette: „A számok ezt mutatják: 20 meccsen 1 gólt lő vagy 2 gólt lő és 1 gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés.”

Szoboszlai érdekében őrjöngenek a szurkolók a neten

A közösségi oldalakon elszabadultak az indulatok az éles kijelentés után, a szurkolók őrjöngenek és védelmükbe vették a magyar válogatott csapatkapitányát. A kommentszekció nyomdafestéket még tűrő megnyilvánulásaiból szemezgettünk.

Gyerekkorom kedvence volt Détári. Sajnos neki nem jött össze a nagy csapathoz igazolás, így most ez elég irigyre sikeredett. Pedig mindkét játékos nagyon spíler, de nem összehasonlítható.”

„A cipőjét nem köthetné be Szobónak”

„Szoboszlai kiváló játékos, Détári is az volt 35-40 évvel ezelőtt. Nehéz igazságot tenni, hogy ki a jobb, a fiatalkori Döme vagy Szoboszlai. Nekem Döme jobban tetszett, de ez legyen az én gondom. Ami viszont nevetséges, hogy nagyrészt olyan korú kommentelők alkotnak véleményt, akik Détári aktív korában még nem is éltek, jobb esetben is még kicsi gyerekek voltak.”

És most beszéljünk a számokról: Szoboszlai Dominik 61 eddigi válogatott meccsén 17 gólt szerzett, Détári Lajos mutatója 61/13.”

„Elolvastam anno a Détári könyvét, amiben leírta, hogy majdnem a Barcelonába igazolt, majdnem a Juventusba, meg majdnem a Milanba csak mindig volt valami olyan magyaros összeesküvés elmélet, ami miatt mégsem. Na Lajos, Ő nem csak majdnem igazolt egy sztárcsapatba, hanem tényleg ahol immár harmadik éve kirobbantathatatlan a csapatból. A tények makacs dolgok...”

„Kicsit savankás már az a szőlő.”

„Én nem a mai generáció vagyok, nagyon szerettem a Détárit is, de maradjunk annyiban, én elájulok attól a teljesítménytől, amit Dominik nyújt. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen magyar futballistánk van!”

„Nem elájulni kell, büszkének kell rá lenni!”

Mondjuk Magyarországon kb. egyedül Döme kritizálhatja Szoboszlait.”

Ilyen és ehhez hasonló kommentekkel Dunát lehetne rekeszteni a közösségi oldalakon – arra viszont mindenképpen büszkék lehetünk, hogy a közelmúltban és napjainkban is ilyen kaliberű labdarúgók ölthetik magukra a nemzeti csapat mezét.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

ed02222
2026. január 14. 12:00
Döme emlékezz, mikor a Kese cipőjét fűzted...
yalaelnok
2026. január 14. 11:58
tonádó a biliben
you-brought-2-too-many
2026. január 14. 11:55
Akkor pár tény Döméről: 7szeres világválogatott labdarúgó. (nyilván puszira volt az, mert annyira preferálták a szocialista ország focistáit. A világ 9. legjobb labdarúgója 1988ban a world soccer rangsora alapján. Ajánlom mindenkinek h nézzen utána h akkortájt milyen spíler focisták játszottak a francia, olasz, német, spanyol, argentin vagy épp a brazil válogatottban. Dominik ha top 25-s lesz bármikor is, az hatalmas eredmény lesz. Döme alatt a magyar válogatott a világ harmadik legerősebb csapata volt a fifa ranglistáján, Európában pedig az első. Most hol is vagyunk? Dominik kitartása, erőnléte, hajtóssága kimagasló valamint remekül lő. Ezek a legnagyobb erényei. Détári remekül cselezett, passzolt, fedezte a labdát és lőtt. Nála a védekezés hiányzott, de az akkori futball is más volt. Simán befért volna a Barcába, elhiszem neki. Egy 7szeres világválogatott bármelyik csapatba! Nem volt olyan egyszerű a szocializmus alatt nagy csapathoz kerülni, ezt sokan elfelejtik vagy nem tudják.
madre79
2026. január 14. 11:50
Détári annyira hülye, hogy azt sem tudja, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát Szoboszlai Dominiknek hívják? Ennyit arról, hogy a magyar csapatról kell beszélni!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!