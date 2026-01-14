Őrjöngenek a magyar szurkolók: páros lábbal szálltak bele Détáriba a Szoboszlait becsmérlő kijelentései miatt

„Elolvastam anno a Détári könyvét, amiben leírta, hogy majdnem a Barcelonába igazolt, majdnem a Juventusba, meg majdnem a Milanba csak mindig volt valami olyan magyaros összeesküvés elmélet, ami miatt mégsem. Na Lajos, Ő nem csak majdnem igazolt egy sztárcsapatba, hanem tényleg ahol immár harmadik éve kirobbantathatatlan a csapatból. A tények makacs dolgok...”

„Kicsit savankás már az a szőlő.”

„Én nem a mai generáció vagyok, nagyon szerettem a Détárit is, de maradjunk annyiban, én elájulok attól a teljesítménytől, amit Dominik nyújt. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen magyar futballistánk van!”

„Nem elájulni kell, büszkének kell rá lenni!”