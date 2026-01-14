Őrjöngenek a magyar szurkolók: páros lábbal szálltak bele Détáriba a Szoboszlait becsmérlő kijelentései miatt

Nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója – a Ferencváros duplázott az Operaházban
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
A hétszeres világválogatott nem teszi zsebre, amit a kommentelőktől kapott. Védelmükbe vették a rajongók a Liverpool középpályását: el a kezekkel Szoboszlai Dominiktól.
Mint arról beszámoltunk, hétfő este az Operaházban tartották a Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Az év férfi sportolójának a Szoboszlai Dominiket is megelőző Kós Hubertet választották meg, a nőknél pedig a tekvondós Márton Luana nyert. Díjat kapott a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, s annak edzője, Nyéki Balázs is. A hétszeres világválogatott labdarúgó, Détári Lajos díjátadóként volt jelen az eseményen, majd elmondta a véleményét a magyar nemzeti együttes csapatkapitányáról.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
Az év fogyatékos sportcsapata díjat átadó Détári Lajost a Sportrádió munkatársai elsősorban az utódjáról, a magyar válogatott sztárjáról, Szoboszlai Dominikról kérdezték. A gála nagykövete, a hétszeres világválogatott labdarúgó ezúttal is karakteres véleményt fogalmazott meg a Liverpool középpályásáról.
„Nem tudom, hová vezethetne feljebb a Liverpoolból, megmondom őszintén sokat beszélünk Szoboszlairól, de nem róla kell beszélni, hanem a magyar válogatottról.
Nincs olyan szinten, hogy olyan tehetség legyen, hogy el kellene ájulni tőle”
– jelentette ki Détári, majd hozzátette: „A számok ezt mutatják: 20 meccsen 1 gólt lő vagy 2 gólt lő és 1 gólpasszt ad, támadó középpályástól véleményem szerint nagyon kevés.”
Ezt is ajánljuk a témában
A hétszeres világválogatott labdarúgó ismét karakteres véleményt formált. Szoboszlai Dominiknak elkerekedhet a szeme.
A közösségi oldalakon elszabadultak az indulatok az éles kijelentés után, a szurkolók őrjöngenek és védelmükbe vették a magyar válogatott csapatkapitányát. A kommentszekció nyomdafestéket még tűrő megnyilvánulásaiból szemezgettünk.
Gyerekkorom kedvence volt Détári. Sajnos neki nem jött össze a nagy csapathoz igazolás, így most ez elég irigyre sikeredett. Pedig mindkét játékos nagyon spíler, de nem összehasonlítható.”
„A cipőjét nem köthetné be Szobónak”
„Szoboszlai kiváló játékos, Détári is az volt 35-40 évvel ezelőtt. Nehéz igazságot tenni, hogy ki a jobb, a fiatalkori Döme vagy Szoboszlai. Nekem Döme jobban tetszett, de ez legyen az én gondom. Ami viszont nevetséges, hogy nagyrészt olyan korú kommentelők alkotnak véleményt, akik Détári aktív korában még nem is éltek, jobb esetben is még kicsi gyerekek voltak.”
És most beszéljünk a számokról: Szoboszlai Dominik 61 eddigi válogatott meccsén 17 gólt szerzett, Détári Lajos mutatója 61/13.”
„Elolvastam anno a Détári könyvét, amiben leírta, hogy majdnem a Barcelonába igazolt, majdnem a Juventusba, meg majdnem a Milanba csak mindig volt valami olyan magyaros összeesküvés elmélet, ami miatt mégsem. Na Lajos, Ő nem csak majdnem igazolt egy sztárcsapatba, hanem tényleg ahol immár harmadik éve kirobbantathatatlan a csapatból. A tények makacs dolgok...”
„Kicsit savankás már az a szőlő.”
„Én nem a mai generáció vagyok, nagyon szerettem a Détárit is, de maradjunk annyiban, én elájulok attól a teljesítménytől, amit Dominik nyújt. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen magyar futballistánk van!”
„Nem elájulni kell, büszkének kell rá lenni!”
Mondjuk Magyarországon kb. egyedül Döme kritizálhatja Szoboszlait.”
Ilyen és ehhez hasonló kommentekkel Dunát lehetne rekeszteni a közösségi oldalakon – arra viszont mindenképpen büszkék lehetünk, hogy a közelmúltban és napjainkban is ilyen kaliberű labdarúgók ölthetik magukra a nemzeti csapat mezét.
Ezt is ajánljuk a témában
Ledöbbent az Anfield, nem láttak még ilyet a magyar középpályástól. Edzője elárulta, elbeszélget Szoboszlai Dominikkal.
Fotó: MTI/Illyés Tibor