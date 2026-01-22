Ez tényleg hihetetlen: Szoboszlai beérte a Liverpool legnagyobb legendáit

„Michael Reid, az Opta egyik futballadat-elemzője szerint Steven Gerrard öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen járult hozzá öt Liverpool-gólhoz, méghozzá két alkalommal, és mindkétszer 2008-ban, míg Mohamed Szalah hat egymást követő találkozón is megtette ezt még 2022 szeptembere és 2023 februárja között” – olvasható.

Szoboszlai Marseille-nek lőtt szabadrúgásgólja itt!

Szoboszlai egyébként Trent Alexander-Arnold 2022–2023-as kiírásban kivitelezett két szabadrúgásgólja óta az első Liverpool-játékos lett, aki egy idényen belül két közvetlen szabadrúgásgólt is jegyez. A magyar középpályás ezt a számot akár még tovább is növelheti a tavaszi szezonban.

2 - Dominik Szoboszlai is the first Liverpool player to score multiple direct free kicks in a single season since Trent Alexander-Arnold in 2022-23 (also 2). Specialist. pic.twitter.com/MJcHiRRhQx — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2026

A Liverpool az alapszakasz utolsó, 8. fordulójában az azeri Qarabagot fogadja, s mivel a negyedik helyen álló gárda számára lesz tétje a mérkőzésnek, Szoboszlai minden bizonnyal azon is kezdeni fog, és így esélye lehet egy újabb gólban szerepet vállalni.