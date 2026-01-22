Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Olympique Marseille Marseille Liverpool Bajnokok Ligája Steven Gerrard Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ez tényleg hihetetlen: Szoboszlai beérte a Liverpool legnagyobb legendáit

2026. január 22. 00:11

Elképesztő, amit nyújt! Szoboszlai nem akármilyen ikonokat ért utol azzal, hogy szabadrúgásból betalált a Marseille-nek.

2026. január 22. 00:11
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a szabadrúgásgólt jegyző Szoboszlai Dominikot nevezte meg a mérkőzés legjobbjának, aki a találatával nem akármilyen Liverpool-legendákat ért utol – derült ki a klub tájékoztatásából.

Szoboszlai Dominik beérte Steven Gerrardot és Mo Szalaht a Bajnokok Ligájában”

– olvasható a címben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Mint korábbi cikkünkben írtuk, a magyar válogatott középpályás a legutóbbi öt BL-mérkőzés alkalmával négyen is betalált, az elmúlt hárman pedig mindig. Azon a meccsen pedig, amikor nem tudott gólt szerezni, győztes gólpasszt jegyzett a Real Madrid ellen.

Szoboszlai pazar szabadrúgásgólt lőtt a Marseille-nek
Szoboszlai pazar szabadrúgásgólt lőtt a Marseille-nek (Fotó: Thibaud Moritz/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt öt BL-mérkőzésen mindig szerepet vállalt egy gólban (négy gól és kettő gólpassz). Ilyenre a Liverpool történetében mostanáig csupán ketten voltak képesek, egy bizonyos Steven Gerrard és Mohamed Szalah.

Szoboszlai statisztikája a BL-ben a legutóbbi öt meccsen

  • Eintracht Frankfurt–Liverpool 1–5 (egy gól és egy gólpassz)
  • Liverpool–Real Madrid 1–0 (gólpassz)
  • Liverpool–PSV Eindhoven 1–4 (gól)
  • Internazionale–Liverpool 0–1 (gól)
  • Olympique Marseille–Liverpool 0–3 (gól)

„Michael Reid, az Opta egyik futballadat-elemzője szerint Steven Gerrard öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen járult hozzá öt Liverpool-gólhoz, méghozzá két alkalommal, és mindkétszer 2008-ban, míg Mohamed Szalah hat egymást követő találkozón is megtette ezt még 2022 szeptembere és 2023 februárja között” – olvasható.

Szoboszlai Marseille-nek lőtt szabadrúgásgólja itt!

Szoboszlai egyébként Trent Alexander-Arnold 2022–2023-as kiírásban kivitelezett két szabadrúgásgólja óta az első Liverpool-játékos lett, aki egy idényen belül két közvetlen szabadrúgásgólt is jegyez. A magyar középpályás ezt a számot akár még tovább is növelheti a tavaszi szezonban.

A Liverpool az alapszakasz utolsó, 8. fordulójában az azeri Qarabagot fogadja, s mivel a negyedik helyen álló gárda számára lesz tétje a mérkőzésnek, Szoboszlai minden bizonnyal azon is kezdeni fog, és így esélye lehet egy újabb gólban szerepet vállalni.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. január 22. 07:31
Jópofa gól volt. Először Ronaldinho rúgott ilyet mikor a Bőrszalonnában játszott.
Válasz erre
4
0
molga8
2026. január 22. 06:57
Büszkék vagyunk Rád, magyar fiunk, Dominik! ❤️
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!