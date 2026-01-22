Ez tényleg hihetetlen: Szoboszlai beérte a Liverpool legnagyobb legendáit

„Szoboszlai a magyarok szuperhőse” – most tényleg egész Liverpool a magyarokat méltatja
Naná, hogy Szoboszlai lett a meccs legjobbja!
Elképesztő, amit nyújt! Szoboszlai nem akármilyen ikonokat ért utol azzal, hogy szabadrúgásból betalált a Marseille-nek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a szabadrúgásgólt jegyző Szoboszlai Dominikot nevezte meg a mérkőzés legjobbjának, aki a találatával nem akármilyen Liverpool-legendákat ért utol – derült ki a klub tájékoztatásából.
Szoboszlai Dominik beérte Steven Gerrardot és Mo Szalaht a Bajnokok Ligájában”
– olvasható a címben.
Mint korábbi cikkünkben írtuk, a magyar válogatott középpályás a legutóbbi öt BL-mérkőzés alkalmával négyen is betalált, az elmúlt hárman pedig mindig. Azon a meccsen pedig, amikor nem tudott gólt szerezni, győztes gólpasszt jegyzett a Real Madrid ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Naná, hogy Szoboszlai lett a meccs legjobbja!
Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt öt BL-mérkőzésen mindig szerepet vállalt egy gólban (négy gól és kettő gólpassz). Ilyenre a Liverpool történetében mostanáig csupán ketten voltak képesek, egy bizonyos Steven Gerrard és Mohamed Szalah.
„Michael Reid, az Opta egyik futballadat-elemzője szerint Steven Gerrard öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen járult hozzá öt Liverpool-gólhoz, méghozzá két alkalommal, és mindkétszer 2008-ban, míg Mohamed Szalah hat egymást követő találkozón is megtette ezt még 2022 szeptembere és 2023 februárja között” – olvasható.
Szoboszlai Marseille-nek lőtt szabadrúgásgólja itt!
Szoboszlai egyébként Trent Alexander-Arnold 2022–2023-as kiírásban kivitelezett két szabadrúgásgólja óta az első Liverpool-játékos lett, aki egy idényen belül két közvetlen szabadrúgásgólt is jegyez. A magyar középpályás ezt a számot akár még tovább is növelheti a tavaszi szezonban.
A Liverpool az alapszakasz utolsó, 8. fordulójában az azeri Qarabagot fogadja, s mivel a negyedik helyen álló gárda számára lesz tétje a mérkőzésnek, Szoboszlai minden bizonnyal azon is kezdeni fog, és így esélye lehet egy újabb gólban szerepet vállalni.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt!
Fotó: Thibaud Moritz/AFP