01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Olympique Marseille Marseille Liverpool Bajnokok Ligája szurkolók Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Szoboszlai a magyarok szuperhőse” – most tényleg egész Liverpool a magyarokat méltatja

2026. január 21. 23:48

Mindkét magyar válogatott játékos remekül játszott Marseille-ben. Végül a szabadrúgásgólt jegyző Szoboszlai lett a mérkőzés legjobbja az UEFA-nál.

2026. január 21. 23:48
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta – előbbi pazar szabadrúgásgólt lőtt az első félidőben. A magyar válogatott csapatkapitánya a találata mellett nagyon jó teljesítményt is nyújtott, így ő lett az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a mérkőzés legjobbja.

A hivatalos indoklás szerint

Szoboszlai nagy hatással volt a mérkőzésre, gólt szerzett, helyzeteket teremtett, szervezte a játékot és keményen dolgozott a csapatáért.

Szoboszlai lett a meccs legjobbja
Szoboszlai lett a meccs legjobbja (Fotó: uefa.com)

Szoboszlai kiemelkedőt nyújt a BL-ben

A magyar válogatott középpályás egyébként a legutóbbi öt BL-mérkőzés alkalmával négyen is betalált, az elmúlt hárman pedig mindig.

Szoboszlai szabadrúgásgólja itt!

Kerkez Milos is nagyon jó teljesítményt nyújtott, és akár ő is jegyezhetett volna egy gólpasszt. A szurkolók így vélekedtek róluk:


„Hol vannak most a Kerkezt kritizálók?”

„Kerkez mindig jobban játszik, ha le van tűrve a sportszárja.”

„Azoknak üzenem, akik szerint Robertsont kellene Kerkez helyett kezdetni: nézzék csak meg Kerkez védekező mutatóit! Elképesztő!”

„Frimpong és Kerkez tényleg a legjobb formájukat mutatják, azt, amit az ideigazolásuk előtt láthattunk tőlük.”

„Szoboszlai a szabadrúgások mesterévé vált, és ezt minden Liverpool-drukker imádja.”

Szoboszlai a sokoldalúságot tekintve a világ legjobb középpályása jelenleg. Kiváló játékos.”

„Szoboszlai alulértékelt.”

„Szoboszlai a magyarok szuperhőse.”

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

 

rugbista
2026. január 22. 07:32
Ti, faxkalap ülepfejű majd és bekejev, ne örüljetek. Cumizzátok a kutyáét!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 22. 00:49
Mindig is tudtam, hogy a magyar futball egyszer világhírű lesz! Következő lépés a VB győzelem!
bekeev-2025
2026. január 21. 23:56
Persze, persze.
