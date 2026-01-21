„Szoboszlai a magyarok szuperhőse” – most tényleg egész Liverpool a magyarokat méltatja

Ez tényleg hihetetlen: Szoboszlai beérte a Liverpool legnagyobb legendáit
Elképesztő, amit nyújt!
Mindkét magyar válogatott játékos remekül játszott Marseille-ben. Végül a szabadrúgásgólt jegyző Szoboszlai lett a mérkőzés legjobbja az UEFA-nál.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta – előbbi pazar szabadrúgásgólt lőtt az első félidőben. A magyar válogatott csapatkapitánya a találata mellett nagyon jó teljesítményt is nyújtott, így ő lett az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a mérkőzés legjobbja.
A hivatalos indoklás szerint
Szoboszlai nagy hatással volt a mérkőzésre, gólt szerzett, helyzeteket teremtett, szervezte a játékot és keményen dolgozott a csapatáért.
A magyar válogatott középpályás egyébként a legutóbbi öt BL-mérkőzés alkalmával négyen is betalált, az elmúlt hárman pedig mindig.
Szoboszlai szabadrúgásgólja itt!
Kerkez Milos is nagyon jó teljesítményt nyújtott, és akár ő is jegyezhetett volna egy gólpasszt. A szurkolók így vélekedtek róluk:
„Hol vannak most a Kerkezt kritizálók?”
„Kerkez mindig jobban játszik, ha le van tűrve a sportszárja.”
„Azoknak üzenem, akik szerint Robertsont kellene Kerkez helyett kezdetni: nézzék csak meg Kerkez védekező mutatóit! Elképesztő!”
„Frimpong és Kerkez tényleg a legjobb formájukat mutatják, azt, amit az ideigazolásuk előtt láthattunk tőlük.”
„Szoboszlai a szabadrúgások mesterévé vált, és ezt minden Liverpool-drukker imádja.”
Szoboszlai a sokoldalúságot tekintve a világ legjobb középpályása jelenleg. Kiváló játékos.”
„Szoboszlai alulértékelt.”
„Szoboszlai a magyarok szuperhőse.”
Fotó: Thibaud Moritz/AFP