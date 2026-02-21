„Csak a butaságát bizonyította” – őrjöngenek a szurkolók a Bayern München sztáredzőjének magyarokat sértő megjegyzése miatt

„Vinícius nem azért kapja, amit kap, mert színesbőrű, hanem mert normális emberi viselkedésre képtelen idióta. Volt a spanyol ligában egy pár nagyszerű színesbőrű játékos, aki semmilyen támadásban nem részesült. Megbecsült és tisztelt játékosok voltak. Csak ők sportemberhez méltóan viselkedtek.”

„Te aztán képben vagy a magyarországi focipályákon tapasztalható végtelen fekete magányosság tekintetében…”

Csak a tájékozatlanságát és butaságát bizonyította ezzel a kijelentésével.”

„Látta már a Fradi kezdőjét?”

„Ezt most nem is értem, ehhez mi köze Magyarországnak??? Nem baj hogy Nego válogatott.”