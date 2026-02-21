„Csak a butaságát bizonyította” – őrjöngenek a szurkolók a Bayern München sztáredzőjének magyarokat sértő megjegyzése miatt

Hatalmas balhé Lisszabonban: majmozás miatt félbeszakadt a meccs, a madridiak vissza sem akartak menni a pályára (VIDEÓ)
„Ki sem akarom ejteni a nevét, mert nem érdemli meg.”
Vincent Kompany a legutóbbi kijelentése után nem lett népszerűbb hazánkban.
Mint arról beszámoltunk, a 15-szörös labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A lisszaboni találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék. Az esetet követően sokan kommentálták a történteket, megkérdezték többek között a német Bayern München színesbőrű belga vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt is.
A német Bayern München sztáredzője úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán – írta az NSO.
„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük.
Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.
Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – fogalmazott Kompany.
„Te egy k.rva rasszista vagy!”
A magyar szurkolók kiakadtak a belga megjegyzésén, a kommentszekciók szinte felrobbantak az idézet alatt.
„Vinícius nem azért kapja, amit kap, mert színesbőrű, hanem mert normális emberi viselkedésre képtelen idióta. Volt a spanyol ligában egy pár nagyszerű színesbőrű játékos, aki semmilyen támadásban nem részesült. Megbecsült és tisztelt játékosok voltak. Csak ők sportemberhez méltóan viselkedtek.”
„Te aztán képben vagy a magyarországi focipályákon tapasztalható végtelen fekete magányosság tekintetében…”
Csak a tájékozatlanságát és butaságát bizonyította ezzel a kijelentésével.”
„Látta már a Fradi kezdőjét?”
„Ezt most nem is értem, ehhez mi köze Magyarországnak??? Nem baj hogy Nego válogatott.”
Fotó: Ronny Hartmann/AFP