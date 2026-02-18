Szoboszlainak és Sallainak is tetszett Vinícius Júnior reakciója a rasszista incidenst követően

A madridiak 25 éves dél-amerikai sztárja sztoriban fejtette ki a véleményét az esetről, majd a lefújást követően posztolt is egyet az Instagramon „Bernabeu, nos vemos ahí!” felkiáltással. Magyarul ez annyit jelent:

Bernabéu, ott találkozunk!

A bejegyzést a többiek között a magyar válogatott két kulcsembere, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is lájkolta.

Szoboszlai és Sallai reakciója Vinícius bejegyzésére / Forrás: vinijr/ Instagram

A történet érdekessége egyébként az, hogy a brazil fenegyerek éppen egy YouTube-interjúban árulta el a napokban, hogy