02. 18.
szerda
Vinícius Júnior benfica Real Madrid Sallai Roland Instagram Szoboszlai Dominik

Szoboszlainak és Sallainak is tetszett Vinícius Júnior reakciója a rasszista incidenst követően

2026. február 18. 10:21

A madridiak 25 éves dél-amerikai labdarúgója sztoriban fejtette ki a véleményét a Lisszabonban történtekről, majd a lefújást követően posztolt is egyet az Instagramon. A bejegyzés Szoboszlai Dominik és Sallai Roland tetszését is elnyerte.

2026. február 18. 10:21
null

Ahogy arról több cikkben is olvashattak a Mandineren, botrányosra sikerült a Benfica–Real Madrid labdarúgó mérkőzés a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a vendég spanyol csapat brazil játékosa, Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: a száját a mezévek eltakaró argentin szélső, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék, de a vizsgálat eredményeként nem állítottak ki senkit, csak később, és akkor is a folyamatosan reklamáló portugál edzőt, José Mourinhót.

A madridiak francia támadója, Kylian Mbappé állítja, Prestianni ötször lemajmozta Vinit, a Benfica focistája ugyanakkor a közösségi médiában úgy fogalmazott, a Real világklasszisa félreértette a szavait. A kiállított Mourinho szerint mindketten mást mondanak, ráadásul a rasszizmus vádjával kapcsolatban azt is megjegyezte, amelyik stadionban Vinícius pályára lép, ott mindig baj van...

Szoboszlai és Sallai is reagált a közösségi médiában

A madridiak 25 éves dél-amerikai sztárja sztoriban fejtette ki a véleményét az esetről, majd a lefújást követően posztolt is egyet az InstagramonBernabeu, nos vemos ahí!” felkiáltással. Magyarul ez annyit jelent:

Bernabéu, ott találkozunk!

A bejegyzést a többiek között a magyar válogatott két kulcsembere, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is lájkolta.

Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Vinícius Júnior, Benfica, Real Madrid, BL
Szoboszlai és Sallai reakciója Vinícius bejegyzésére / Forrás: vinijr/ Instagram

  A történet érdekessége egyébként az, hogy a brazil fenegyerek éppen egy YouTube-interjúban árulta el a napokban, hogy

noha Szoboszlaival sosem játszott egy csapatban – sőt, még csak egy országban sem – , már fiatalkoruk óta jóban vannak, és a mai napig rengeteget beszélnek egymással. Hozzátette, a Liverpool magyar középpályása ráadásul nemrég az elsők között kért tőle a vadonatúj, hamarosan piacra kerülő cipőkollekciójából.

Angliában – és a világon – egyből arra következtettek, hogy Vinícus Júnior a háttérben azon munkálkodik, hogy a Realba csábítsa a hírek szerint a Blancók által is megkörnyékezett Szoboszlai Dominiket, akinek a helyzetével napi szinten foglalkoznak az Egyesült Királyságban. 

Ami pedig a visszavágót illeti, arra jövő szerdán, Madridban kerül sor.

A Benfica–Real Madrid mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

Nyitókép: Ronny Hartmann / AFP

