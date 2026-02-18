Szoboszlainak és Sallainak is tetszett Vinícius Júnior reakciója a rasszista incidenst követően

Ötször majmozta le a Benfica játékosa a Real sztárját, Brazíliában bűncselekményt emlegetnek
„Te egy k.rva rasszista vagy!”
A madridiak 25 éves dél-amerikai labdarúgója sztoriban fejtette ki a véleményét a Lisszabonban történtekről, majd a lefújást követően posztolt is egyet az Instagramon. A bejegyzés Szoboszlai Dominik és Sallai Roland tetszését is elnyerte.
Ahogy arról több cikkben is olvashattak a Mandineren, botrányosra sikerült a Benfica–Real Madrid labdarúgó mérkőzés a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a vendég spanyol csapat brazil játékosa, Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: a száját a mezévek eltakaró argentin szélső, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék, de a vizsgálat eredményeként nem állítottak ki senkit, csak később, és akkor is a folyamatosan reklamáló portugál edzőt, José Mourinhót.
Ezt is ajánljuk a témában
„Te egy k.rva rasszista vagy!”
A madridiak francia támadója, Kylian Mbappé állítja, Prestianni ötször lemajmozta Vinit, a Benfica focistája ugyanakkor a közösségi médiában úgy fogalmazott, a Real világklasszisa félreértette a szavait. A kiállított Mourinho szerint mindketten mást mondanak, ráadásul a rasszizmus vádjával kapcsolatban azt is megjegyezte, amelyik stadionban Vinícius pályára lép, ott mindig baj van...
A madridiak 25 éves dél-amerikai sztárja sztoriban fejtette ki a véleményét az esetről, majd a lefújást követően posztolt is egyet az Instagramon „Bernabeu, nos vemos ahí!” felkiáltással. Magyarul ez annyit jelent:
Bernabéu, ott találkozunk!
A bejegyzést a többiek között a magyar válogatott két kulcsembere, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is lájkolta.
A történet érdekessége egyébként az, hogy a brazil fenegyerek éppen egy YouTube-interjúban árulta el a napokban, hogy
noha Szoboszlaival sosem játszott egy csapatban – sőt, még csak egy országban sem – , már fiatalkoruk óta jóban vannak, és a mai napig rengeteget beszélnek egymással. Hozzátette, a Liverpool magyar középpályása ráadásul nemrég az elsők között kért tőle a vadonatúj, hamarosan piacra kerülő cipőkollekciójából.
Angliában – és a világon – egyből arra következtettek, hogy Vinícus Júnior a háttérben azon munkálkodik, hogy a Realba csábítsa a hírek szerint a Blancók által is megkörnyékezett Szoboszlai Dominiket, akinek a helyzetével napi szinten foglalkoznak az Egyesült Királyságban.
Ami pedig a visszavágót illeti, arra jövő szerdán, Madridban kerül sor.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre több a figyelmeztető jel a Mersey-parti klubvezetés számára.
A Benfica–Real Madrid mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:
Nyitókép: Ronny Hartmann / AFP