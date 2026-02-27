Ursula von der Leyen türelmetlen: már a parlamenti döntés előtt terített asztalán látná a hormonkezelt marhaszeletet

A Mercosur-megállapodás ellen decemberben tartottak évtizedek óta nem látott méretű, több tízezer termelő részvételével zajló demonstrációt, majd januárban Strasbourgban, az EP épületénél is tiltakoztak a gazdák, akik az EU összes tagállamából képviseltették magukat.

Az uniós gazdatüntetéseket szervező Copa-Cogeca szövetség – amely az EU legnagyobb ágazati érdekképviselete – mélységesen aggasztónak nevezte közleményében Ursula von der Leyen döntését. Felidézték: Brüsszel figyelmen kívül hagyta a mezőgazdasági és környezetvédelmi szervezetek aggályait, ráadásul az élelmiszer-biztonsági szabályok hiányosságaira egy jelentés rámutatott, amely a közelmúltban látott napvilágot. Ebben a szövetség szerint világosan rámutatnak, hogy

a túlzott növényvédőszer-használat és a hormonkezelt termékek nem felelnek meg az uniós szabályoknak.

A dél-amerikai országokból a várakozások szerint nagy mennyiségű, rossz minőségű marhahús, tojás, csirkehús és cukor áraszthatja el az uniós piacot, leszorítva az árakat és hátrányos helyzetbe hozva a helyi gazdákat.

Nyitókép: Oscar DEL POZO / AFP