Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron ursula von der leyen brüsszel európai parlament mezőgazdaság Mercosur európai bizottság

Ursula von der Leyen türelmetlen: már a parlamenti döntés előtt terített asztalán látná a hormonkezelt marhaszeletet

2026. február 27. 17:26

Az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az EP jóváhagyása nélkül is életbe lép a Mercosur-megállapodás.

2026. február 27. 17:26
null

Az Európai Parlamentet megkerülve jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, hogy már ideiglenesen is életbe lép a dél-amerikai országokkal mintegy negyedévszázadon keresztül előkészített szabadkereskedelmi megállapodás – írja a Politico.

A brüsszeli lap szerint az Európai Bizottság elnöke azzal magyarázta döntését, hogy a megállapodás végrehajtásának köszönhetően „lépéselőnybe kerül a szoros globális versenyben”. Ursula von der Leyen állítása szerint széles körben konzultált a bejelentést megelőzően a tagállamokkal és az EP-képviselőkkel is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A bizottsági elnök bejelentésének ellentmond ugyanakkor, hogy Emmanuel Macron francia államfőt meglepte az egyezmény ideiglenes életbe léptetése. Franciaország az EU legnagyobb mezőgazdasági országa, ráadásul Párizs ellenezte leghangosabban a Mercosur-megállapodást.

Macron a bejelentés után azt mondta, ez egy kellemetlen meglepetés. A francia elnök reakciója nem meglepő, mivel országában hónapok óta tiltakoznak a gazdák a paktum ellen, mivel álláspontjuk szerint tönkreteszi őket az EU előírásaihoz képest jóval lazább szabályozás mellett olcsóbban előállított élelmiszerek.

Von der Leyen kapkodásának hátterében pedig az állhat, hogy a négy dél-amerikai országgal kötött egyezség legnagyobb támogatója az pártcsaládja, az Európai Néppárt és hazája, azaz Németország.

Ezt is ajánljuk a témában

Óriási felháborodás követte Von der Leyen bejelentését

Franciaország mellett Lengyelország, Magyarország, Írország és Ausztria is elutasította a 720 millió embert érintő egyezményt. Ennek oka, hogy az alku ugyan jó hatással lehet az iparra, mivel vámmentesen érkezhetnek az EU-ba a gyártáshoz szükséges alapanyagok és ritka nyersanyagok. Ezzel szemben az EU mezőgazdaságát veszélybe sodorhatja a dél-amerikai alapanyagok uniós behozatala, mivel az érintett termékek nem kell, hogy megfeleljenek a szigorú uniós élelmiszer-biztonsági előírásoknak.

Ezzel az európai gazdák már most is jelentős versenyhátránya tovább mélyül, miközben az uniós piacot eláraszthatják az olyan élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg az EU-s előírásoknak, például a hormonkezelt állati termékek. 

A bizottsági elnök bejelentésére reagálva a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőcsoportja úgy reagált,

A Mercosur-megállapodás végrehajtása merénylet az európai gazdák ellen.

Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, a megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte.

Ismét megbéníthatják Brüsszelt a traktorok?

A Mercosur-megállapodás ellen decemberben tartottak évtizedek óta nem látott méretű, több tízezer termelő részvételével zajló demonstrációt, majd januárban Strasbourgban, az EP épületénél is tiltakoztak a gazdák, akik az EU összes tagállamából képviseltették magukat.

Az uniós gazdatüntetéseket szervező Copa-Cogeca szövetség – amely az EU legnagyobb ágazati érdekképviselete – mélységesen aggasztónak nevezte közleményében Ursula von der Leyen döntését. Felidézték: Brüsszel figyelmen kívül hagyta a mezőgazdasági és környezetvédelmi szervezetek aggályait, ráadásul az élelmiszer-biztonsági szabályok hiányosságaira egy jelentés rámutatott, amely a közelmúltban látott napvilágot. Ebben a szövetség szerint világosan rámutatnak, hogy 

a túlzott növényvédőszer-használat és a hormonkezelt termékek nem felelnek meg az uniós szabályoknak.

A dél-amerikai országokból a várakozások szerint nagy mennyiségű, rossz minőségű marhahús, tojás, csirkehús és cukor áraszthatja el az uniós piacot, leszorítva az árakat és hátrányos helyzetbe hozva a helyi gazdákat.

Nyitókép: Oscar DEL POZO / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. február 27. 18:11
Ez egy kibaszott diktátor. Jó, hát ezzel persze nem mondtam semmi újat.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 27. 18:08
Ursula maximum kobe marhát eszik, nem a hormonkezelt szart!
Válasz erre
0
0
Polly_neni
2026. február 27. 18:05
Tegnap láttam a Lidlben spéci csomagolású marhahúst 25 000 Ft/kg áron. Jól nézett ki, ez már lehet, hogy dél-Amerikából (Argentina?) jött
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. február 27. 18:04
Liheg a szottyadt kurva, mert a baksist már rég bezsebelte, a dél-amerikai maffia meg nem viccel
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!