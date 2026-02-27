Ursula von der Leyen türelmetlen: már a parlamenti döntés előtt terített asztalán látná a hormonkezelt marhaszeletet

Derült égből villámcsapás: pusztító fegyvert élesített Von der Leyen – ezt egész Európa meg fogja érezni
Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur alkalmazását.
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az EP jóváhagyása nélkül is életbe lép a Mercosur-megállapodás.
Az Európai Parlamentet megkerülve jelentette be pénteken Ursula von der Leyen, hogy már ideiglenesen is életbe lép a dél-amerikai országokkal mintegy negyedévszázadon keresztül előkészített szabadkereskedelmi megállapodás – írja a Politico.
A brüsszeli lap szerint az Európai Bizottság elnöke azzal magyarázta döntését, hogy a megállapodás végrehajtásának köszönhetően „lépéselőnybe kerül a szoros globális versenyben”. Ursula von der Leyen állítása szerint széles körben konzultált a bejelentést megelőzően a tagállamokkal és az EP-képviselőkkel is.
A bizottsági elnök bejelentésének ellentmond ugyanakkor, hogy Emmanuel Macron francia államfőt meglepte az egyezmény ideiglenes életbe léptetése. Franciaország az EU legnagyobb mezőgazdasági országa, ráadásul Párizs ellenezte leghangosabban a Mercosur-megállapodást.
Macron a bejelentés után azt mondta, ez egy kellemetlen meglepetés. A francia elnök reakciója nem meglepő, mivel országában hónapok óta tiltakoznak a gazdák a paktum ellen, mivel álláspontjuk szerint tönkreteszi őket az EU előírásaihoz képest jóval lazább szabályozás mellett olcsóbban előállított élelmiszerek.
Von der Leyen kapkodásának hátterében pedig az állhat, hogy a négy dél-amerikai országgal kötött egyezség legnagyobb támogatója az pártcsaládja, az Európai Néppárt és hazája, azaz Németország.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur alkalmazását.
Franciaország mellett Lengyelország, Magyarország, Írország és Ausztria is elutasította a 720 millió embert érintő egyezményt. Ennek oka, hogy az alku ugyan jó hatással lehet az iparra, mivel vámmentesen érkezhetnek az EU-ba a gyártáshoz szükséges alapanyagok és ritka nyersanyagok. Ezzel szemben az EU mezőgazdaságát veszélybe sodorhatja a dél-amerikai alapanyagok uniós behozatala, mivel az érintett termékek nem kell, hogy megfeleljenek a szigorú uniós élelmiszer-biztonsági előírásoknak.
Ezzel az európai gazdák már most is jelentős versenyhátránya tovább mélyül, miközben az uniós piacot eláraszthatják az olyan élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg az EU-s előírásoknak, például a hormonkezelt állati termékek.
A bizottsági elnök bejelentésére reagálva a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőcsoportja úgy reagált,
A Mercosur-megállapodás végrehajtása merénylet az európai gazdák ellen.
Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, a megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte.
A Mercosur-megállapodás ellen decemberben tartottak évtizedek óta nem látott méretű, több tízezer termelő részvételével zajló demonstrációt, majd januárban Strasbourgban, az EP épületénél is tiltakoztak a gazdák, akik az EU összes tagállamából képviseltették magukat.
Az uniós gazdatüntetéseket szervező Copa-Cogeca szövetség – amely az EU legnagyobb ágazati érdekképviselete – mélységesen aggasztónak nevezte közleményében Ursula von der Leyen döntését. Felidézték: Brüsszel figyelmen kívül hagyta a mezőgazdasági és környezetvédelmi szervezetek aggályait, ráadásul az élelmiszer-biztonsági szabályok hiányosságaira egy jelentés rámutatott, amely a közelmúltban látott napvilágot. Ebben a szövetség szerint világosan rámutatnak, hogy
a túlzott növényvédőszer-használat és a hormonkezelt termékek nem felelnek meg az uniós szabályoknak.
A dél-amerikai országokból a várakozások szerint nagy mennyiségű, rossz minőségű marhahús, tojás, csirkehús és cukor áraszthatja el az uniós piacot, leszorítva az árakat és hátrányos helyzetbe hozva a helyi gazdákat.
Nyitókép: Oscar DEL POZO / AFP