Derült égből villámcsapás: pusztító fegyvert élesített Von der Leyen – ezt egész Európa meg fogja érezni

Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt.

Mint mondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett – tette hozzá – stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.

A bizottsági elnök emlékeztetett:

januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást.

Az elmúlt hetekben a bizottság intenzív egyeztetéseket folytatott a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel.