02. 27.
péntek
02. 27.
péntek
Derült égből villámcsapás: pusztító fegyvert élesített Von der Leyen – ezt egész Európa meg fogja érezni

2026. február 27. 13:50

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur alkalmazását.

2026. február 27. 13:50
null

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken.

Hangsúlyozta: az alkalmazás „természeténél fogva” ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen – tette hozzá.

Ursula von der Leyen emlékeztetett:

Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU-Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket.

Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt.

Mint mondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett – tette hozzá – stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.

A bizottsági elnök emlékeztetett:

 januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást. 

Az elmúlt hetekben a bizottság intenzív egyeztetéseket folytatott a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel.

Ursula von der Leyen zárásként úgy fogalmazott: a Mercosur az évszázad első felének egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodása, amely mély politikai együttműködést teremt olyan partnerekkel, akik a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelemben hisznek. Hangsúlyozta: a megállapodás az ellenálló képességről, a növekedésről és arról szól, hogy Európa maga alakítja a saját jövőjét.

(MTI)

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

Chekke-Faint
2026. február 27. 15:45
Valahogy úgy érzem, és oda jutottam, inkább Mercosur, mint Ukrajna. Ezt még talán túlélnék, de Ukrajnát azt valószínű, hogy nem.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. február 27. 15:05
ALJAS VÉN NÁCI KURVA A KÉPEN
Válasz erre
1
0
Galerida
2026. február 27. 14:54
Ursulának eddig minden beosztásában sikerült visszafordíthatatlan károkat okozni, miért tenne most kivételt! Egyetlen remény, hogy az európai gazdák betemetik trágyával...
Válasz erre
4
0
angeleye
2026. február 27. 14:33
Így Európa rálépett az energia és élelmiszerfüggőség útjára. "a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg" ez olyan, mint a Bécsben cukrászdát nyitni. Köszönjük.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!