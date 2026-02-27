Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Robert C Castel front orosz-ukrán háború

Sokan kapták fel a fejüket Robert C. Castell figyelmeztetése hallatán: Európa végzetes hibára készül (VIDEÓ)

2026. február 27. 16:37

A Magyar Nemzet YouTube-csatornáján megtekinthető a Front Robert C. Castellel legújabb epizódja.

2026. február 27. 16:37
null

Pénteken elérhető vált a Magyar Nemzet YouTube-csatornáján a Front Robert C. Castellel legújabb epizódja, amelyben Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója fejti ki a véleményét az orosz-ukrán háború alakulásáról.

A videóban szó esik többek között Amerika béketörekvéseiről, a drónok elleni hálós védekezés magas költségéről, a Patriot- és Taurus-vitáról, a brit–ukrán hadiüzemek logikájáról, Belarusz mozgósításáról, Irán körüli háborús kockázatról, valamint Narendra Modi izraeli látogatásának geopolitikai üzenetéről is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube / Magyar Nemzet

