Pánik lett úrrá egész Németországban: szinte megállt az élet a hannoveri repülőtéren

Ezek leggyakrabban katonai létesítmények vagy repülőterek környezetét érintették, de más kritikus infrastruktúrák – például védelmi ipari vállalatok és kikötők – is célponttá váltak. Münch szerint a drónok üzemeltetőinek azonosítása és kihallgatása bonyolult eljárás, ezért sok esetben nem lehet egyértelműen megállapítani, mi állhat a reptetések hátterében.