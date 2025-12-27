Drága Albán úr Brüsszel és Magyar Péter érdekében csinálja a fesztivált

Az orosz gáz- és olajszállítások csökkenése felhajtotta az energiaárakat, ami növelte a termelési költségeket és a fogyasztói kiadásokat, hozzájárulva a magas inflációhoz.

Ennek fényében nagyon is bizarr, hogy az Európai Unió eddig 150 milliárd eurót utalt Ukrajnának, s most még további 90 milliárdot szavazott meg neki.

Orbán viszont elérte, hogy Szlovákiával és Csehországgal egyetemben Magyarország nem vesz részt az öldöklés finanszírozásában.

Drága Bolgár úr azzal is vádolja Orbánt, hogy szerinte már az sem világos, hogy ki indította a háborút, de azt le meri írni, hogy Ceterum censeo: „Ucrainam esse delendam”? Vagyis – még ha kérdőjellel is Orbán nyakába varrja, miközben a kormányfő az ellenkezőjét mondja – „egyébként azt vélem, Ukrajnát el kell pusztítani”. Ezt a fordulatot Cato használta minden beszédében, arra kényszerítve a szenátust, hogy végül elpusztítsák Karthágót, ahogy Bolgárék szerint Orbán szeretné Ukrajnát. Mintha Orbán az oroszok oldaláról tekintene a vérfürdőre. Holott erről szó sincs. Magyarország a saját érdekei mentén, a máshonnan csak csillagászati áron beszerezhető és nyugat-európai magas energiaárakat előidéző, főleg amerikai energiahordozó helyett olcsó orosz kőolaj és földgáz miatt érdekelt az orosz kapcsolatban. Ezt Trump elnök is tisztán látja, ezért adott mentességet hazánknak az orosz energia beszerzésének tilalma alól.