Drága Albán úr Brüsszel és Magyar Péter érdekében csinálja a fesztivált

2025. december 27. 18:18

Eddig Gyurcsány szekerét tolta, négy éve Márki-Zayból akart királyt csinálni, most pedig itt van ez a nárcisztikus Magyar Péter.

2025. december 27. 18:18
Horváth K. József
Horváth K. József

Ha szombat, akkor Csináljuk a Fesztivált! Persze nem mindegy, hogy a Korda-Balázs Klári kettős segít ebben sok szép muzsikával, vagy – Csermely Péter szatirikus sorozata után – drága Albán, alias Bolgár úr okoskodik a Népszavában a háborúról. A dolog már csak azért is szörnyű, mert a háborút nem lehet patikamérlegre tenni és okoskodni róla. Főleg olyan összefüggésben, ahogy Bolgár teszi. Szembeállítja a háborúpárti Európai Uniót a békepárti Orbán Viktorral. 

A legundorítóbb az, hogy a háborúpárti brüsszeliták kikérik maguknak, ha nem békepártiként tekint rájuk a világ. Talán éppen azért, mert mélységesen háborúpárti Brüsszel a békepártiság álarcát veszi magára és abban mosolyog, mint a mérgezett almát „ajándékozó” boszorkány a Hófehérkében?

El akarják játszani, hogy ők valójában jó emberek. Aki mást mond, az maga az ördög. Bolgár szerinte ugyanis nem igaz az, amit Orbán állított, hogy „az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Európa és az Európai Unió hanyatlásának a következménye”. Hát mi a manó más lenne? 

Tudjuk jól: 2008-ban az Egyesült Államok és az Európai Unió gazdasága még közel azonos méretű volt. 2023-ra az amerikai GDP viszont már elérte a 27,36 milliárd dollárt, míg az EU-é körülbelül a 18,35 milliárdot. A különbség óriási, természetesen az EU rovására. 

Ugyanakkor az amerikai gazdasági teljesítmény ma már több mint 30 százalékkal magasabb, mint az EU átlaga. A Nemzetközi Valutaalap szerint az USA gazdasága idén 2 százalék feletti növekedésre számíthat, míg az eurózóna növekedése várhatóan ennek fele, 1 százalék körül marad, nem utolsósorban az Oroszország ellni szankciók miatt. 

Az orosz gáz- és olajszállítások csökkenése felhajtotta az energiaárakat, ami növelte a termelési költségeket és a fogyasztói kiadásokat, hozzájárulva a magas inflációhoz.

Ennek fényében nagyon is bizarr, hogy az Európai Unió eddig 150 milliárd eurót utalt Ukrajnának, s most még további 90 milliárdot szavazott meg neki. 

Orbán viszont elérte, hogy Szlovákiával és Csehországgal egyetemben Magyarország nem vesz részt az öldöklés finanszírozásában.

Drága Bolgár úr azzal is vádolja Orbánt, hogy szerinte már az sem világos, hogy ki indította a háborút, de azt le meri írni, hogy Ceterum censeo: „Ucrainam esse delendam”? Vagyis – még ha kérdőjellel is Orbán nyakába varrja, miközben a kormányfő az ellenkezőjét mondja – „egyébként azt vélem, Ukrajnát el kell pusztítani”. Ezt a fordulatot Cato használta minden beszédében, arra kényszerítve a szenátust, hogy végül elpusztítsák Karthágót, ahogy Bolgárék szerint Orbán szeretné Ukrajnát. Mintha Orbán az oroszok oldaláról tekintene a vérfürdőre. Holott erről szó sincs. Magyarország a saját érdekei mentén, a máshonnan csak csillagászati áron beszerezhető és nyugat-európai magas energiaárakat előidéző, főleg amerikai energiahordozó helyett olcsó orosz kőolaj és földgáz miatt érdekelt az orosz kapcsolatban. Ezt Trump elnök is tisztán látja, ezért adott mentességet hazánknak az orosz energia beszerzésének tilalma alól.

Drága Bolgár úrnak – úgy fest – túl becsületes ez az orbáni játszma, s nagyonis kapóra jön neki, hogy leputyinpincsizze, leoroszbarátozza, végső soron lekommunistázza Orbánt. Tudja persze, hogy ebből egy szó sem igaz. De hadd ártson! 

A Putyinnal szintén jó kapcsolatokat ápoló Donald Trumpról ilyen gonosz jelzők eszébe sem jutnak. És ez arra is jó, hogy jó pontokat szerezzen Magyar Péternél, illetve az ő brüsszeli barátainál, Manfred Webernél és Ursula von der Leyennél. 

Drága Bolgár úr eddig Gyurcsány szekerét tolta, négy éve Márki-Zayból akart királyt csinálni, most pedig itt van ez a nárcisztikus Magyar Péter, hogy ismét az egyesülőben lévő ellenzéket segítse hatalomra. Aki természetesen szintén „nem” háborúpárti. Olyannyira nem, hogy a karácsonykor Szily Nórának adott másfél órás interjúban egy szó sem esett a háború és a béke kérdéséről, pedig ez egy olyan súlyú téma, ami még egy szándékoltan depolitizált, tehát félrevezető interjúból sem lehet kihagyni 2025 decemberében.

Persze csak akkor, ha a beszélgetés nem azért jött létre, hogy ezúttal is átverjék a nézőket. 

Gyanítom, nagyonis azért. Ezúttal is megpróbálva megetetni a Hófehérke szerepét játszó nézővel a gonosz boszorkány mérgezett almáját. Csinálják a fesztivált.

(Fotó: Isza Ferenc, AFP)
 

 

