Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tajpej földrengés Tajvan

Hetes erősségű földrengés rázta meg Tajvant (VIDEÓK)

2025. december 27. 20:24

Erős földmozgás rázta meg Kelet-Ázsiát késő este, a rengéseket több országban is érzékelték. Tajvan fővárosában épületek remegtek meg, miközben a hatóságok az esetleges utórengésekre figyelmeztették a lakosságot.

2025. december 27. 20:24
null

Egy jelentős földrengés rázta meg Tajvan területét késő este, helyi idő szerint 23 óra 5 perckor. A rengéseket az egész szigeten érzékelték, beleértve Tajpej városát is, ahol az épületek meginogtak.

A Daily Express élő tudósítása szerint a földrengés elérte a 7,0-s erősséget, és 73 kilométeres mélységben következett be. A beszámolók alapján Tajpejben intenzív földmozgást tapasztaltak, ugyanakkor a városvezetés közlése szerint egyelőre nem érkezett jelentés súlyos károkról. A hatóságok megkezdték a károk felmérését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Tajvanon utórengésekre figyelmeztetnek

A rengés epicentruma 32,3 kilométerre volt Yilan megye központjától keletre, ahol a földmozgás elérte a 4-es magnitúdót. A tajvani meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a következő napban 5,5 és 6,0 közötti utórengések is előfordulhatnak, ugyanakkor a károk mértéke várhatóan korlátozott marad, mivel a rengés viszonylag mélyen és a tenger alatt történt. 

Tajvan elnöke, Lai Csing-te arra kérte a lakosságot, hogy legyenek éberek az utórengések miatt, míg a miniszterelnök, Cso Jung-tai közleményében hangsúlyozta, hogy eddig csak kisebb incidensekről érkeztek jelentések.

A földrengés hatására a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC is ideiglenes kiürítést rendelt el egyes létesítményeiben, elsősorban a dolgozók biztonsága érdekében.

Az AP News szerint az amerikai földtani intézet 6,6-os magnitúdójú földrengést mért Tajvan északkeleti partvidékén. A jelentés alapján a rengés mintegy 70 kilométeres mélységben következett be, és nem érkezett hír halálos áldozatokról vagy kiterjedt károkról. A helyi televíziók olyan felvételeket mutattak, amelyeken kilengő televíziók és a boltok polcairól leesett tárgyak láthatók.

Egy Yilan megyében élő lakos az AP Newsnak így írta le az átélteket:

Először függőlegesen, majd vízszintesen rázkódott az épület. Egy ideig folyamatosan mozgott. Kirohantam, de a legtöbben nem mentek ki. Féltem.

Nyitókép: OLIVIER MORIN / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. december 27. 21:21
Akkora földrengés volt, hogy a szombatból vasárnap lett tőle!
Válasz erre
1
0
templar62
2025. december 27. 21:19
Sehogyse jön ki az a vasárnap este : általános iskola 6. osztály földrajzkönyv . Hogy engedhették a következő osztályba a szerkesztő urat .
Válasz erre
2
1
templar62
2025. december 27. 21:17
Kik írják ezeket a címeket , és alcímeket ?
Válasz erre
1
0
templar62
2025. december 27. 21:16
A videón : dec . 27 . Du 7 , 55 . A 8 órás időeltolódás miatt , ott már vasárnap hajnal van , és dec .28 . Míg nálunk dec 27 . Van .
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!