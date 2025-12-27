Hetes erősségű földrengés rázta meg Tajvant (VIDEÓK)

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
Erős földmozgás rázta meg Kelet-Ázsiát késő este, a rengéseket több országban is érzékelték. Tajvan fővárosában épületek remegtek meg, miközben a hatóságok az esetleges utórengésekre figyelmeztették a lakosságot.
Egy jelentős földrengés rázta meg Tajvan területét késő este, helyi idő szerint 23 óra 5 perckor. A rengéseket az egész szigeten érzékelték, beleértve Tajpej városát is, ahol az épületek meginogtak.
A Daily Express élő tudósítása szerint a földrengés elérte a 7,0-s erősséget, és 73 kilométeres mélységben következett be. A beszámolók alapján Tajpejben intenzív földmozgást tapasztaltak, ugyanakkor a városvezetés közlése szerint egyelőre nem érkezett jelentés súlyos károkról. A hatóságok megkezdték a károk felmérését.
A rengés epicentruma 32,3 kilométerre volt Yilan megye központjától keletre, ahol a földmozgás elérte a 4-es magnitúdót. A tajvani meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a következő napban 5,5 és 6,0 közötti utórengések is előfordulhatnak, ugyanakkor a károk mértéke várhatóan korlátozott marad, mivel a rengés viszonylag mélyen és a tenger alatt történt.
Tajvan elnöke, Lai Csing-te arra kérte a lakosságot, hogy legyenek éberek az utórengések miatt, míg a miniszterelnök, Cso Jung-tai közleményében hangsúlyozta, hogy eddig csak kisebb incidensekről érkeztek jelentések.
A földrengés hatására a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC is ideiglenes kiürítést rendelt el egyes létesítményeiben, elsősorban a dolgozók biztonsága érdekében.
Az AP News szerint az amerikai földtani intézet 6,6-os magnitúdójú földrengést mért Tajvan északkeleti partvidékén. A jelentés alapján a rengés mintegy 70 kilométeres mélységben következett be, és nem érkezett hír halálos áldozatokról vagy kiterjedt károkról. A helyi televíziók olyan felvételeket mutattak, amelyeken kilengő televíziók és a boltok polcairól leesett tárgyak láthatók.
Egy Yilan megyében élő lakos az AP Newsnak így írta le az átélteket:
Először függőlegesen, majd vízszintesen rázkódott az épület. Egy ideig folyamatosan mozgott. Kirohantam, de a legtöbben nem mentek ki. Féltem.
Nyitókép: OLIVIER MORIN / AFP