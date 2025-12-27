Hetes erősségű földrengés rázta meg Tajvant (VIDEÓK)

Egy jelentős földrengés rázta meg Tajvan területét késő este, helyi idő szerint 23 óra 5 perckor. A rengéseket az egész szigeten érzékelték, beleértve Tajpej városát is, ahol az épületek meginogtak.

A Daily Express élő tudósítása szerint a földrengés elérte a 7,0-s erősséget, és 73 kilométeres mélységben következett be. A beszámolók alapján Tajpejben intenzív földmozgást tapasztaltak, ugyanakkor a városvezetés közlése szerint egyelőre nem érkezett jelentés súlyos károkról. A hatóságok megkezdték a károk felmérését.