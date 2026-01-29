Davos után messze többet tudunk az új trumpi világról, mint előtte – ráadásul az igazán fontos dolgokat nem is a főszereplő mondta el

„Tudtuk, hogy a szabályokon alapuló nemzetközi rend története részben hamis volt; hogy a legerősebbek kivonják magukat alóla, amikor úgy kényelmes; hogy a kereskedelmi szabályoknak aszimmetrikus módon szereznek érvényt. És tudtuk, hogy a nemzetközi jog eltérő szigorral érvényesült a vádlott és az áldozat személyének függvényében. Ez hasznos fikció volt, és az amerikai hegemónia különösen segített közjavakat teremteni: nyílt tengeri útvonalakat, stabil pénzügyi rendszert, kollektív biztonságot, támogatást a viták rendezéséhez szükséges keretrendszerek mögé.

Úgyhogy kiraktuk a táblát az ablakba. Részt vettünk a rituálékban, és jórészt kerültük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a retorika és a realitás közötti szakadékra. Ez már nem működik.

Hadd legyek őszinte: törés, nem pedig átmenet közepén vagyunk” – mondta volt Davosban Mark Carney, Kanada miniszterelnöke.