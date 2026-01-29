Davos után messze többet tudunk az új trumpi világról, mint előtte – ráadásul az igazán fontos dolgokat nem is a főszereplő mondta el

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
Az új világrend megalapítójának személyiségét mindennél jobban jellemzi, hogy minderről tiszta és világos mondatokban Kanada eddig alig ismert miniszterelnökétől kell értesülnie a művelt közönségnek.
„Tudtuk, hogy a szabályokon alapuló nemzetközi rend története részben hamis volt; hogy a legerősebbek kivonják magukat alóla, amikor úgy kényelmes; hogy a kereskedelmi szabályoknak aszimmetrikus módon szereznek érvényt. És tudtuk, hogy a nemzetközi jog eltérő szigorral érvényesült a vádlott és az áldozat személyének függvényében. Ez hasznos fikció volt, és az amerikai hegemónia különösen segített közjavakat teremteni: nyílt tengeri útvonalakat, stabil pénzügyi rendszert, kollektív biztonságot, támogatást a viták rendezéséhez szükséges keretrendszerek mögé.
Úgyhogy kiraktuk a táblát az ablakba. Részt vettünk a rituálékban, és jórészt kerültük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a retorika és a realitás közötti szakadékra. Ez már nem működik.
Hadd legyek őszinte: törés, nem pedig átmenet közepén vagyunk” – mondta volt Davosban Mark Carney, Kanada miniszterelnöke.
Alapból Donald Trump beszédét várta mindenki Davosban, azt latolgatva, bejelenti-e az amerikai elnök a jegesmedvék lebombázását. A helyszínen viszont Carney kapta a legtöbb figyelmet, nem véletlenül: váratlan módon egy hatalmas méretű, ám az Egyesült Államok által geopolitikai szempontból kitakart középhatalom liberális kormányfője írta körül a legpontosabban, miben is van a világ Trump hivatalba lépése óta.
Az új világrend genezise ugyanis pont ott van, ahová Carney teszi. A világrend „előző kiadása”, a szabályokon alapuló nemzetközi rend egy amerikai érdeket szolgáló hazugság volt,
amely hazugságban az Egyesült Államok szövetségesei érdeküknek látták a részvételt. A hazugság morálisan helyes mondatokból és hozzájuk csatolt, apró betűs függelékekből állt. Egy: erőszakkal határt módosítani tilos – lábjegyzet: kivéve az Egyesült Államoknak és mindazoknak, akiknek azt az Egyesült Államok megengedi. Kettő: tartósan mindenki abban a mértékben részesülhet a világgazdaság által megtermelt javakból, amilyen mértékben maga is termel, ennek érvényesülése érdekében minden árfolyamot a piac szabályoz – lábjegyzet: kivéve az amerikai dollárét, amelyben a világkereskedelem zajlik, így az akkor is erős marad, ha az Egyesült Államok bődületes importja révén túlfogyaszt a világ javaiból.