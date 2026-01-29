Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kanada mark carney tajvan dollár egyesült államok világ donald trump

Davos után messze többet tudunk az új trumpi világról, mint előtte – ráadásul az igazán fontos dolgokat nem is a főszereplő mondta el

2026. január 29. 12:07

Az új világrend megalapítójának személyiségét mindennél jobban jellemzi, hogy minderről tiszta és világos mondatokban Kanada eddig alig ismert miniszterelnökétől kell értesülnie a művelt közönségnek.

2026. január 29. 12:07
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Tudtuk, hogy a szabályokon alapuló nemzetközi rend története részben hamis volt; hogy a legerősebbek kivonják magukat alóla, amikor úgy kényelmes; hogy a kereskedelmi szabályoknak aszimmetrikus módon szereznek érvényt. És tudtuk, hogy a nemzetközi jog eltérő szigorral érvényesült a vádlott és az áldozat személyének függvényében. Ez hasznos fikció volt, és az amerikai hegemónia különösen segített közjavakat teremteni: nyílt tengeri útvonalakat, stabil pénzügyi rendszert, kollektív biztonságot, támogatást a viták rendezéséhez szükséges keretrendszerek mögé.

Úgyhogy kiraktuk a táblát az ablakba. Részt vettünk a rituálékban, és jórészt kerültük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a retorika és a realitás közötti szakadékra. Ez már nem működik.

Hadd legyek őszinte: törés, nem pedig átmenet közepén vagyunk” – mondta volt Davosban Mark Carney, Kanada miniszterelnöke. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Alapból Donald Trump beszédét várta mindenki Davosban, azt latolgatva, bejelenti-e az amerikai elnök a jegesmedvék lebombázását. A helyszínen viszont Carney kapta a legtöbb figyelmet, nem véletlenül: váratlan módon egy hatalmas méretű, ám az Egyesült Államok által geopolitikai szempontból kitakart középhatalom liberális kormányfője írta körül a legpontosabban, miben is van a világ Trump hivatalba lépése óta. 

Az új világrend genezise ugyanis pont ott van, ahová Carney teszi. A világrend „előző kiadása”, a szabályokon alapuló nemzetközi rend egy amerikai érdeket szolgáló hazugság volt,

amely hazugságban az Egyesült Államok szövetségesei érdeküknek látták a részvételt. A hazugság morálisan helyes mondatokból és hozzájuk csatolt, apró betűs függelékekből állt. Egy: erőszakkal határt módosítani tilos – lábjegyzet: kivéve az Egyesült Államoknak és mindazoknak, akiknek azt az Egyesült Államok megengedi. Kettő: tartósan mindenki abban a mértékben részesülhet a világgazdaság által megtermelt javakból, amilyen mértékben maga is termel, ennek érvényesülése érdekében minden árfolyamot a piac szabályoz – lábjegyzet: kivéve az amerikai dollárét, amelyben a világkereskedelem zajlik, így az akkor is erős marad, ha az Egyesült Államok bődületes importja révén túlfogyaszt a világ javaiból. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!