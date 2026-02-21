Ft
szlovákiai földrengés csallóköz földrengés felvidék Szlovákia

Most érkezett: 4,6-os erősségű földrengés rázta meg a Csallóközt

2026. február 21. 14:11

Szombat délután több településen is megmozdult a föld a Felvidéken. A földrengés a Csallóköztől egészen Pozsonyig érezhető volt, sokan hangos morajról és remegő házakról számoltak be.

2026. február 21. 14:11
null

Szombaton 13 óra 44 perckor 4,6-os magnitúdójú földrengés történt Szlovákiában – közölte az Euro–Mediterrán Szeizmológiai Központ. A rengés fészke 10 kilométeres mélységben volt, epicentruma Pozsonytól 21 kilométerre délkeletre, valamint Somorjától 2 kilométerre délre helyezkedett el.

A földrengést többen is érzékelték a Csallóközben: Nagymegyertől egészen Pozsonyig jelezték a lakosok, hogy megmozdult alattuk a föld. Sokan hangos morajról számoltak be, és arról, hogy rövid időre belerengett az egész épület, ahol tartózkodtak.

A 4,6-os erősségű földrengés helyi idő szerint 13 óra 44 perckor következett be. Az epicentrum a sűrűn lakott térség közelében volt: Pozsony közel félmillió lakosú város, Somorján pedig több mint 13 ezren élnek.

A beszámolók szerint a rengés rövid ideig tartott, de sokan úgy érezték, hogy megmozdult alattuk minden. 

Nyitókép: CHRISTIAN MIRANDA / AFP

 

