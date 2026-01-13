Ft
peking tajvan japán egyesült államok konfliktus európa

Növekszik a feszültség a Távol-Keleten – ez már nem csupán regionális ügy

2026. január 13. 06:41

December óta Peking az egyik legnagyobb hadgyakorlatát tartja Tajvan körül, s Tokió és Washington is aktivizálódik a térségben. Miért kulcsfontosságú ez a sziget az ázsiai és a globális biztonság szempontjából, és milyen forgatókönyvek alakíthatják a következő éveket?

2026. január 13. 06:41
null
Veress Csongor Balázs

Miközben Európa az ukrajnai háborúra és a belső gazdasági kihívásokra figyel, a Távol-Keleten egyre nagyobb a feszültség. November óta látványosan romlott Kína és Japán viszonya, és ez már nem csupán regionális ügy: a világgazdaság működését és a nemzetközi biztonsági egyensúlyt is érintheti. Tajvan helyzete ebben az összefüggésben messze túlmutat egy sziget sorsán, hiszen itt érnek össze a nagyhatalmi érdekek, bennük hangsúlyosan a globális csúcstechnológiai fölényért folyó verseny.

A Tajvani-szoros az év utolsó napjaiban került a figyelem középpontjába, amikor Igazságküldetés 2025 néven

 Peking nagyszabású hadgyakorlatot indított a sziget körül.

Hadihajókat, vadászgépeket, drónokat és rakétarendszereket vetett be, tengeri blokádot és célzott csapásokat modellező forgatókönyveket gyakorolt. A manőverek egyik fő célja a kulcsfontosságú tajvani kikötők el­szigetelésének szimulálása volt. A nagyhatalom mindezt egy­értelmű jelzésnek szánta, elsősorban az Egyesült Államok és Japán számára, hogy kész erőt is felmutatni érdekei érvényesítéséhez.

