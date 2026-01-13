Növekszik a feszültség a Távol-Keleten – ez már nem csupán regionális ügy

Miközben Európa az ukrajnai háborúra és a belső gazdasági kihívásokra figyel, a Távol-Keleten egyre nagyobb a feszültség. November óta látványosan romlott Kína és Japán viszonya, és ez már nem csupán regionális ügy: a világgazdaság működését és a nemzetközi biztonsági egyensúlyt is érintheti. Tajvan helyzete ebben az összefüggésben messze túlmutat egy sziget sorsán, hiszen itt érnek össze a nagyhatalmi érdekek, bennük hangsúlyosan a globális csúcstechnológiai fölényért folyó verseny.

A Tajvani-szoros az év utolsó napjaiban került a figyelem középpontjába, amikor Igazságküldetés 2025 néven