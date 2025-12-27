Tényleg boldogok a lelki szegények?

„Sok könnyed, rádióbarát magyar és külföldi slágert ismerünk a boldogságról, de én most nem egy újabbat szerettem volna írni, és azt éreztem, hogy ehhez előbb magamban kell rendet tennem. A boldogságról beszélni ma talán nehezebb, mint valaha: mindenki hajszolja, de kevesen értik, mit is jelent valójában. Amikor Máté evangéliumában azt mondja: boldogok a lélekben szegények, vagy boldogok, akik sírnak, elsőre ellentmondásnak tűnik, pedig ezek mély lelki igazságok. Arra hívnak, hogy ne külső, múló élményekben keressük az örömöt, hanem abban a csendben, ahol az ember találkozik önmagával és Istennel. A sorozat célja, hogy újraértelmezzük a boldogság fogalmát: nem mint teljesítményt, hanem mint lelki állapotot, amely a hitből és a kapcsolatokból fakad.”

A sorozat ugyanakkor nem csak hívőknek szól, hiszen – ahogyan Mező Misi is fogalmaz – a boldogság keresése mindannyiunk közös története. Nincs olyan ember a földön, aki ne vágyna rá, hogy értelmet találjon az életében, mindennapjaiban, hogy békében legyen önmagával és a környezetével. A Jézus és… új évadának ezért nagyon világos üzenete van: megmutatni, hogy a boldogság nem valami elérhetetlen, misztikus cél, „hanem egy olyan út, amelyen mindannyian járhatunk, még ha más irányból is indulunk el rajta”.

Ennek megfelelően az első epizód (Lélekben szegények) civil szereplői arról beszélnek, milyen, amikor kifogy az erő, gellert kap a 21. század emberére olyannyira jellemző „majd én megoldom” mentalitás, és belép helyette valami teljesen új – már ha hagyjuk, hogy belépjen, és van bátorságunk segítséget is kérni. Szavaikon keresztül lassan kibontakozik a sokszor félreértett vagy félreértelmezett lelki szegénység felszabadító volta: