Minden más portfólió gyenge Istenéhez képest – Lackfi János a Mandinernek

Az elmúlt években a kreatív írás, vagy éppen a költészet mellett egyre többet beszél ezekről a tapasztalatairól és úgy általában Istenről. Gondolom, ezek után változóban van a közönsége is. Sokan hagyták el?
Vannak beszólogatók, méltatlankodók, de összességében kevesen. Egy különösen kitartó ateista úriember épp a napokban írta: „Töröm a fejem, mivel helyettesíthetném imádatod tárgyát.” Azt feleltem neki, minden más portfólió olyan kiáltóan gyenge Istenéhez képest... Viszont menet közben a 150.000-es követői táborom épp növekedőben volt, és ahogy (valószínűleg) kicsekkoltak a fanyalgók, tömegestül jöttek az újak. Sok nagyon szimpatikus, nem hívő ember pedig folytonosan jelzi, hogy kimondottan szereti az írásokat, a lelki töltetűeket is.
A hétvégén is beszélni fog, mégpedig egy igen nagyszabású konferencián. Miért vállalta?
Az Újítsd meg csodáidat!-konferenciák a döbbenetes, havonta százakat megmozgató Tűz és fény! imaalkalmakból nőtték ki magukat.
Ha valaki oda belép, rögtön felülvizsgálhatja azokat a szlogeneket, miszerint a katolikusok szomorú, pudvás, nyikorgós, öreges népek. Van itt minden nemzedék, fergeteges zene és dicsőítés, meg főként szinte tapintható, gyógyító, áttüzesítő isteni Lélek-zuhogás. Nagy áldás a Cor et Lumen Christi Közösség munkája és létezése!