02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
lackfi jános maximilien kolbe olofsson placid gulág halál isten

Minden más portfólió gyenge Istenéhez képest – Lackfi János a Mandinernek

2026. február 13. 15:13

Miért beszél egyre többet istenélményeiről? Hogyan találta el egy vállról indítható rakéta és mit szólnak ehhez a művészvilágban? Lackfi János költővel beszélgettünk.

2026. február 13. 15:13
null
Vágvölgyi Gergely
Vágvölgyi Gergely

Gyakran lövöldöz Isten vállról indítható rakétákkal?

Engem kétszer trafált el vele nagyon az életben, de káprázatos apró szikrákkal, gyújtónyilakkal naponta lődöz mindenkit. Legnagyobb részét észre sem vesszük, mert bambán élünk vagy a mobilunkat babráljuk. Persze ő még azon keresztül is küldi szeretetüzeneteit, de ha sose tesszük le a kütyüt, akkor nem tud lángba borítani…

Milyen volt, amikor eltalálta? Hogy történt?

Isten brutális bonyolultan, ám ugyanilyen eredményesen dolgozik. Bőven ráver a nemzetközi kémszervezetekre.

Nyolc éve, egy imakonferencián szervezett be engem. Felhasznált hozzá egy nekem addig idegen roma embert, aki nem érezte cikinek, hogy odalépjen, és elmondja, mit kapott Istentől rám vonatkozóan.

Felhasznált egy karomba kéretőző, szintén ismeretlen féléves fiúgyermeket, mert tudta, ez az egyetlen módja, hogy én szent könnyűzenére ringatózzak három napig egyfolytában. És felhasznált egy egyiptomi lelkipásztort, aki naponta néz szembe mosolyogva a halállal. Meg az értem évek óta imádkozó feleségemet. Impozáns meló, mindezt egy csóri emberért.

Hatással volt ez mindarra, ahogy, vagy amiről ír?

Hogy a viharba ne! Addig kicsit magánügyként kezeltem a hitélményeimet, ritkán szóltam róluk. Ezután viszont szemérmetlenül kicsaptam imaéletem égéstermékeit az internetre, és ritkán fogtam be a nagy számat.

Ennél jóval csodálatosabb, hogy ezek az írások és interjúk tíz- és százezrekhez, összességében talán milliókhoz is eljutottak. Na, ez a nem semmi!

Az emberek szomjúsága a jó hírre... Meg Isten gondos üzenetküldő hűsége!

Ha már említi: milyen ez a hűség? Mit tapasztalt meg belőle? Azért is kérdezem, mert napjainkban a hűség jellemzően hiánycikk...

Ő soha, de tényleg és komolyan soha nem hagy el. Sehol. Ott volt Maximilien Kolbe atyával, amikor a nácik halálra éheztették, és nem bírták kivárni a halálát, mert folyamatosan zsoltárokat énekelt, így agyonlőtték inkább. És ott volt Olofsson Placid atyával a Gulágon, ahol öröm-olimpiát rendezett a raboknak.

Velem is ott volt nagy mélységekben, amikor kilátástalannak tűnt a helyzetünk. Vagy amikor a szenvedélybetegségeimmel küzdöttem. És megszabadított.

És gondoskodott rólunk, csodás gyógyulásokat is láttunk. Meg lepottyant egy-két millió az égből, mikor éppen hontalanná lettünk volna. A Gondviselés olyan, mint az ejtőernyő, mindenkinek a hátára oda van kötve, de aki nem nyitja ki, sosem tudja meg.

Az elmúlt években a kreatív írás, vagy éppen a költészet mellett egyre többet beszél ezekről a tapasztalatairól és úgy általában Istenről. Gondolom, ezek után változóban van a közönsége is. Sokan hagyták el?

Vannak beszólogatók, méltatlankodók, de összességében kevesen. Egy különösen kitartó ateista úriember épp a napokban írta: „Töröm a fejem, mivel helyettesíthetném imádatod tárgyát.” Azt feleltem neki, minden más portfólió olyan kiáltóan gyenge Istenéhez képest...  Viszont menet közben a 150.000-es követői táborom épp növekedőben volt, és ahogy (valószínűleg) kicsekkoltak a fanyalgók, tömegestül jöttek az újak. Sok nagyon szimpatikus, nem hívő ember pedig folytonosan jelzi, hogy kimondottan szereti az írásokat, a lelki töltetűeket is.

A hétvégén is beszélni fog, mégpedig egy igen nagyszabású konferencián. Miért vállalta?

Az Újítsd meg csodáidat!-konferenciák a döbbenetes, havonta százakat megmozgató Tűz és fény! imaalkalmakból nőtték ki magukat.

Ha valaki oda belép, rögtön felülvizsgálhatja azokat a szlogeneket, miszerint a katolikusok szomorú, pudvás, nyikorgós, öreges népek. Van itt minden nemzedék, fergeteges zene és dicsőítés, meg főként szinte tapintható, gyógyító, áttüzesítő isteni Lélek-zuhogás. Nagy áldás a Cor et Lumen Christi Közösség munkája és létezése!

Akinek semmi gondja, aki minden áldott nap ragyog, és megújuló, teremtő lendületben él, annak is jót tesz, ha eljön. A többieknek viszont konkrétan az életük múlik rajta. Mi ott leszünk!

Ezek szerint Ön a visszafogott és közvetett megoldások helyett a direkt evangelizáció mellett teszi le a voksát. Nem néznek nagyon furcsán Önre a nagyvárosi értelmiségi barátai? Vagy úgy általában az irodalmi közeg, a művészvilág? Nem sok ez egy kicsit?

Nyilván nem rontok ajtóstul a házba, és ha valaki teljesen más témában megnyílik előttem, nem öntöm nyakon hittérítő-szósszal. Nem erőszakoskodom, hiszen Isten nagyon diszkrét, meghagyja a szabadságunkat, és ha nem kérünk belőle, rögtön előzékenyen hátralép kettőt. Ilyenkor szoktunk hülyeségeket csinálni a magunk szakállára, és amikor pofára esünk, Istenre kenjük a felelősséget.

A nukleáris rakétákról ő tehet, az űrutazás viszont az ember dicsőségét hirdeti... Nyilván vannak, akik ferdén néznek rám, és ámokfutónak tartanak, ez borítékolható.

De többnyire azon döbbenek le, hogy a legkülönfélébb ideológiai oldalakról mennyien követik szeretettel és figyelemmel azt, amiről írok. Még ha egész másként gondolkodnak is. 

***

(Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád)

 

