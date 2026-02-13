Minden más portfólió gyenge Istenéhez képest – Lackfi János a Mandinernek

Nyolc éve, egy imakonferencián szervezett be engem. Felhasznált hozzá egy nekem addig idegen roma embert, aki nem érezte cikinek, hogy odalépjen, és elmondja, mit kapott Istentől rám vonatkozóan.

Felhasznált egy karomba kéretőző, szintén ismeretlen féléves fiúgyermeket, mert tudta, ez az egyetlen módja, hogy én szent könnyűzenére ringatózzak három napig egyfolytában. És felhasznált egy egyiptomi lelkipásztort, aki naponta néz szembe mosolyogva a halállal. Meg az értem évek óta imádkozó feleségemet. Impozáns meló, mindezt egy csóri emberért.

Hatással volt ez mindarra, ahogy, vagy amiről ír?

Hogy a viharba ne! Addig kicsit magánügyként kezeltem a hitélményeimet, ritkán szóltam róluk. Ezután viszont szemérmetlenül kicsaptam imaéletem égéstermékeit az internetre, és ritkán fogtam be a nagy számat.