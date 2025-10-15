Ima közben lebegett, mégsem volt földtől elrugaszkodott – ezért értjük ma is Nagy Szent Terézt

Pontosan. Ráébredt, hogy ha ez a fajta világias szerzetesi élet marad, annak semmi köze az Istennek szentelt léthez. Ugyanakkor a 16. században, Spanyolországban ott lebegett a protestáns reformáció árnyéka is. Teréz ezt nem ellenségként látta, hanem kihívásként: ha a protestánsok vissza akarnak térni a hit gyökereihez, akkor mutassuk meg, hogy a katolikus egyházon belül is meg lehet ezt tenni – hitelesen, radikálisan, szeretetben. Volt előtte példa is: Assisi Szent Ferenc, aki ugyanígy az evangéliumi szegénységet hirdette.

Teréz tehát nem valami forradalmat akart, hanem visszatérést a forráshoz. Csakhogy ezért nem mindenki lelkesedett.

Mennyire volt nehéz nőként belevágni egy ilyen reformba abban a korban?

Iszonyatosan nehéz volt. Amikor végül engedélyt kapott, hogy elinduljon, és új kolostorokat alapítson, szinte mindenki ellene volt. Általában két nővér kísérte – hárman indultak útnak Spanyolország-szerte, egy kis Jézus-szobrot vittek magukkal, amit Teréz különösen szeretett, és amit a vándorlásaik során is mindig magánál tartott. El tudjuk képzelni, milyen lehetett, amikor ez a három nővér megérkezett egy városba, és beállított ötven férfi szerzetes közé, hogy megmondja nekik, hogyan kellene igazi szerzetesi életet élni. Nem fogadták tárt karokkal – előfordult, hogy kigúnyolták, elutasították, bottal kergették el. De ő mégis ment tovább. Tudta, hogy amit képvisel, az nem önfejűség, hanem Isten hívása. És valóban, végül sikerült: új kolostorokat alapított, ahol a szegénység, a közösség, az imádság és a szeretet került a középpontba.

Ezek lettek a sarutlan karmeliták?

Igen, innen ered a név. Az új közösségek a „sarutlan” jelzőt kapták, hogy megkülönböztessék őket a korábbi rendtől. Nem arról van szó, hogy teljesen mezítláb jártak – Teréz is sarut viselt –, hanem arról, hogy visszatértek a legegyszerűbb formához, amelyben minden fölösleges pompát elhagytak. A kolostoraik valóban puritánok voltak: szürke falak, egyszerű bútorok, fűtés alig.

Teréz tudta, hogy a reform csak úgy maradhat fenn, ha tisztán tartják a szándékot, ha nem a kényelmet, hanem Krisztust keresik.

Talán ezért is maradt meg ez a lelkiség: mert az ő bátorsága, női keménysége és lelki mélysége olyan erőt adott a rendnek, ami azóta is él.

Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom (Fotó: Ficsor Márton / Mandiner)

Az egyik legszebb ábrázolás Nagy Szent Terézről, amikor Jézus szeretete „megsebzi” a szívét. Mit jelent pontosan ez a szívsebzés?

Ez az egyik legmélyebb és legszebb képe az istenkapcsolatnak – és talán az egyik legnehezebben érthető is. Teréz életében ez a „szív megsebzése” nem pusztán egy látomás volt, hanem annak a hosszú, belső útnak a csúcspontja, amelyen keresztülment. Képzeljük el: a kolostorban él nővértársai között, és 17 éven keresztül küzd azzal, hogy az imádság számára semmit nem jelent. Nem napokig vagy hónapokig érez lelki szárazságot, hanem majdnem két évtizeden át. Egy apáca, aki Istennek adta az életét, hosszú időn át azt éli meg, mintha Isten hallgatna. Talán el sem tudjuk képzelni, milyen megalázó lehetett ez. Nem egy eset volt, hogy imádság közben elaludt, kiesett valami a kezéből, mire mindenki odanézett: „Na, megint elaludt. Ez lenne a szent, aki imádkozni sem tud?” Ez a mély szégyen és lelki szárazság éveken át tartott, majd ezután egyszer csak megtapasztalja Isten szeretetének erejét; átütően, mindenestül. Azt szoktam mondani, ez olyan, mint a szerelem: egyszerre a legszebb és a legfájdalmasabb tapasztalat a világon.

A szeretet mindig sebez. Amikor valakit igazán szeretünk, a hiánya fáj, a közelsége éget.

Teréz ezt élte át Krisztussal kapcsolatban: olyan mély vágyat, olyan isteni szeretetet, ami egyszerre boldogság és fájdalom.

És ehhez társult a Krisztus kínszenvedésén való elmélkedés?

Így van, Teréz gyakran imádkozott a megostorozott Krisztus szobra előtt, és ezekben az imákban élte át a „megsebzést”, amikor Isten szeretete mintegy „átüti” a szívét. Ezt a látomást Keresztes Szent Jánossal is megosztotta – ők nagyon mély lelki közösségben voltak. Amikor Teréz leírta, hogy egy angyal tűzben izzó nyíllal sebzi meg a szívét, azt fejezte ki, hogy a szeretet egyszerre éget és éltet. Ő maga így fogalmazott: a nyíl „belém hatolt, és onnantól Krisztus a szeretete által bennem él”. Ez a totális isteni egyesülés képe – amit persze a külvilág félreértett.

Igen, ezután a saját egyháza hurcolta meg, és az inkvizíció elé került. De mi volt a vád?

Az, hogy a „szeretetseb” tapasztalatát olyan szavakkal írta le, amelyeket félreértettek; úgy értelmezték, mintha egy férfi-nő testi egyesülését írt volna le, és ezt istenkáromlásnak vélték. De végül Teréz elmagyarázta nekik, hogy ő a szeretet totális odaadásáról beszélt:

arról, hogy Krisztus oly mértékben egyesül az emberrel, hogy már nincs »ő« és »én«, csak »mi« – ez a szeretet legmélyebb formája.

Annak ellenére, hogy Terézzel ilyen dolgok történtek, mégis nagyon gyakorlatias, természetes nő maradt.

Igen, abszolút. Van is egy híres történet, ami nagyon jól kifejezi ezt: amikor egyik útja során betértek egy fogadóba, vacsorára sült libát rendelt. A fogadós csodálkozva megkérdezte, hogy „a nővérek nem böjtölnek?” Mire Teréz nevetve válaszolt: „Ha böjt van, akkor böjt van. De ma nincs, úgyhogy nyugodtan hozzák csak a libát!” Ez jól mutatja, mennyire életszagú, természetes és derűs személyiség volt: nem esett túlzásokba, nem játszotta meg magát, hanem minden helyzetben csak azt kereste, mit kér tőle Isten – egyszerűen, emberien. Ebben is tanulhatunk tőle, hiszen nagyon sokszor előfordul, hogy a vallását gyakorló hívő ember egyszer csak átmegy egyfajta „álszenteskedő” állapotba, és elkezd mindent alávetni ennek, és olyan túlzásokba esik, amiket nem kér tőle az Isten sem.

Említette, hogy Teréz hosszú éveken át lelki szárazságban élt. Tudjuk róla, hogy egy időre abba is hagyta a belső imát, amiről senkinek sem beszélt, de közben az édesapját biztatta a belső ima fontosságára.

Teréz ebben is példát ad. Azt tanítja, hogy a szenvedés, a lelki szárazság nem a hit hiánya, hanem sokszor éppen annak a próbája. Ő már megtapasztalta, milyen a belső ima öröme, és amikor ezt később nem tudta gyakorolni, az emléke tartotta benne a lelket. Tudta, hogy egyszer az Isten újra megérinti. Ez olyan, mint a házasság. Ott sem mindig ragyog minden. Nem egy kivilágított autópálya az élet, hanem sokszor sötét, göröngyös út, amelyen olykor el is tévedünk. De ha emlékszünk arra, miért szerettük meg a másikat, akkor van honnan erőt meríteni. Teréz is így tett. A kitartása és hűsége miatt kapta meg később az igazi választ Istentől – de csak hosszú idő után. Ma mindent azonnal akarunk. Ha valami nem működik, ha nehéz, inkább elengedjük.

Teréz viszont megmutatta, hogy nem feladni – ez maga a hit.

Sokszor mondom: a mai világban a panasz az egyik legelterjedtebb „nyelv”. Ha valami így van, azért rossz; ha úgy van, azért. Ahelyett, hogy megkeresnénk benne a jót, amit Isten mutatni akar.

Giovanni L. Bernini: Szent Teréz elragadtatása

Szent Teréz életében több gyóntató is megfordult. Úgy tudom, nem volt könnyű megtalálnia azt, akivel tényleg megértik egymást.

Valóban több gyóntatója volt, mert sokáig nem találta meg azt, akivel igazán tudott volna lelki mélységben beszélgetni. Ha valakivel nem érezte a belső összhangot, egyszerűen továbbállt. Ez nem szeszélyesség volt, hanem a lélek őszinte keresése. És ha belegondolunk: ez ma sincs másképp. Sok hívő ismeri azt az érzést, amikor egy lelki vezetőjét elhelyezik vagy meghal, utána egy újabb atyának már nem tudja igazán megnyitni a szívét, nem érzi a megértést. Teréz sem akart olyan emberhez kötődni, akivel a lélek dolgairól nem tudott teljesen szabadon beszélni.

Végül mégis akadt valaki, aki megértette őt: Keresztes Szent János.

Igen, ő volt az, aki végül a legtovább kitartott mellette, és valóban megértette Teréz misztikus tapasztalatait. Kettejük között mély lelki kapcsolat alakult ki: megosztották egymással látomásaikat, küzdelmeiket, a hit belső útját.

Ez nem érzelmi, hanem spirituális szövetség volt: két lélek, amely ugyanarra az isteni forrásra hangolódott.

A misztikus tapasztalatokról nem lehet akárkivel beszélni, mert aki nem élte át, az gyakran értetlenül, sőt néha irigyen vagy féltékenyen reagál. De minden mély beszélgetésük mellett Keresztes Szent János egyik legnagyobb ajándéka Szent Teréznek mégis egy rajz volt, amit neki készített. Ez a rajz Krisztus keresztjét ábrázolja felülnézetből, a mennyei Atya szemszögéből – a címe: „Ahogy az Atya látta Krisztust a kereszten.” Alatta ez a felirat áll: „Életed utolsó pillanatában a szereteted alapján fognak megítélni.” Ez a kis rajz nemcsak Teréznek adott vigaszt és erőt, hanem később művészeket is inspirált: például ez ihlette Salvador Dalí keresztre feszített Krisztus festményét, vagy azt is, ahogy Mel Gibson Passió-jában Jézus halálának pillanatát felülnézetből látjuk.

Mi az, amit még mindenképpen megemlítene Szent Teréz kapcsán?

Talán azt, hogy az utolsó szava az volt: „Jézusom”. Jézussal fejezi be az életét, amit vele élt le. Jézushoz ment, vele kezdte az új és örök életét.

Salvador Dalí Krisztus-ábrázolása

***

Horváth Zoltán atya Budapesten született 1965. május 27-én. Esztergomban, 1991. június 15-én szentelték pappá. Első szolgálati helye a Budapest-Kőbányai Szent László-plébánia volt, ahol 1991 és 1997 között káplánként működött. Ezt követően 1997 és 2001 között az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben és a Hittudományi Főiskolán prefektusként és tanárként szolgált. 2001 és 2004 között a Budapest-Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa volt, majd 2005-ben a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánitemplomba került, ahol azóta is plébánosként tevékenykedik. 2006-tól kerületi esperesi feladatokat is ellát, 2016-tól pedig protonotárius kanonoki címet visel.

Fotó: Ficsor Márton / Mandiner

***