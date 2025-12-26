„Lassan visszasírjuk Gyurcsányt" – sokkoló diagnózist adott Kövér László
A házelnök szerint az új közszereplők gátlástalansága minden írott és íratlan szabályt felrúgott.
Ti rántjátok le az igazságot és vele együtt magatokat a sárba, amikor azt a mérhető és kézzel fogható dolgokkal azonosítjátok.
„Nem! Nem! Kedves balosok! Mi, patrióták, akik szeretjük és tiszteljük a kereszténységet, mint az európai kultúra alapját, nem mentünk sehova, ugyanott állunk rendületlenül.
Ti mentetek el a »fa alól«. Ti tagadjátok meg Jézust, ti fosztjátok meg az ünnepet a szakralitástól; ti keresztelitek át fény, fenyő meg ki tudja milyen ünnepre. Ti rántjátok le az igazságot és vele együtt magatokat a sárba, amikor azt a mérhető és kézzel fogható dolgokkal azonosítjátok.
És amikor ott álltok isten nélkül, hit nélkül, profán módon a bevándorlókból toborzott új népetek között, csodálkoztok, hogy nem árad a »csoda« és a szentlélek helyett a semmi vesz körül benneteket. De nincs minden veszve, Isten nagy és mindenkit szeret, küzd minden lélekért. Segítsetek neki: térjetek meg”.
***
