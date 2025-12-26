„Nem! Nem! Kedves balosok! Mi, patrióták, akik szeretjük és tiszteljük a kereszténységet, mint az európai kultúra alapját, nem mentünk sehova, ugyanott állunk rendületlenül.

Ti mentetek el a »fa alól«. Ti tagadjátok meg Jézust, ti fosztjátok meg az ünnepet a szakralitástól; ti keresztelitek át fény, fenyő meg ki tudja milyen ünnepre. Ti rántjátok le az igazságot és vele együtt magatokat a sárba, amikor azt a mérhető és kézzel fogható dolgokkal azonosítjátok.