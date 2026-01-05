Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború választási kampány orbán viktor

Ez nem választási kampány, hanem közpénzből finanszírozott, gátlástalan kommunikációs hadjárat

2026. január 05. 10:12

Mintha valaki a zárt osztályon verné a fejét a falba, és közben motyogná: háború, háború, háború.

2026. január 05. 10:12
null
Tibi Atya
Tibi Atya
Facebook

„Fel vagyok iratkozva Orbán Viktor saját hírlevelére. Puszta kíváncsiságból. Érdekel, hogy mégis mit üzennek ma a magyar társadalomnak a hatalom csúcsáról.

A vasárnapi levél egyik bekezdését olvasva olyan érzésem volt, mintha valaki a zárt osztályon, hajlongás közben, ritmikusan verné a fejét a falba, és közben motyogná: háború, háború, háború.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ez nem politikai üzenet, hanem mezei félelemkeltés. A módszer régi és jól ismert: ha folyamatosan külső fenyegetéssel ijesztgeted az embereket, egy idő után nem kérdeznek, nem vitatkoznak, nem gondolkodnak – csak kapaszkodnak abba, aki azt ígéri, hogy majd megvédi őket. Ez, nem program és nem is jövőkép.

K*rva jót nevetnék rajta, ha nem ez lenne az egyetlen, ismételgetett mondanivaló az ország jövőjéről.
De most őszintén: hogy a f*szomban lehet egy normális országban úgy élni, hogy a lakosságot 0–24-ben háborús pszichózisban próbálják tartani most már évek óta a hatalom megtartásának érdekében?
(Nyilván a kérdés költői, mert hát nem is élünk normális országban.)

Ezt is ajánljuk a témában

Szerencsére mára már az egész narratíva mára önmaga karikatúrájává vált. Ugyanazok a szavak, ugyanaz a fenyegetés, ugyanaz az üzenet, csak egyre kevesebb tartalommal. De úgy látszik nincs más.

Ez nem választási kampány, hanem közpénzből finanszírozott, gátlástalan kommunikációs hadjárat, amely tudatosan a félelemre és a legősibb ösztönökre épít.
A lakosság riogatása a saját pénzéből.

Egyetlen idézetet firkantanék fel ezen poszt margójára:
»Minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel.«

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dupree
2026. január 05. 12:01
Csak ilyen Tibor-féle félkegyelműek nem akarják megérteni - és nem is fogják - miről szól ez az egész.
Válasz erre
0
0
XTRO
2026. január 05. 11:57
Na, sikerült kijózanodni a szilveszteri buli után ? Rögtön egy igazi erős képekkel fűszerezett cikkecske… Tudom nem szeretnél lemaradni a felszopóversenyen, de ne erőlködj, mind benne lesztek…áprilisban !
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2026. január 05. 11:57
Tábori lelkész akarsz lenni, vagy mi a tomaszmelija?
Válasz erre
1
0
statiszta
•••
2026. január 05. 11:52 Szerkesztve
Látom már megy a mantra, hogy miért lett újabb 2/3... vagy 3/4... Pedig ha nem lenne az a csúnya Fideszes propaganda, az emberek megtudhatnák, hogy a migránsok magasan képzettek, az ukránok már Vlagyivosztokot kerítik be és az USA-t intervencióval kellene megfenygetnünk Venezuela bolsevik diktátorának elmozdítása miatt... Igen-igen még mindig retardáltak, de majd megnézzük a 6. Fidesz 2/3-3/4-4/5??? előtt is fél évvel érinti-e a balodalt a szellemi evolúció, vagy a fára is visszamásznak addigra? :D
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!