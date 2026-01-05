Ez nem választási kampány, hanem közpénzből finanszírozott, gátlástalan kommunikációs hadjárat

Ez nem politikai üzenet, hanem mezei félelemkeltés. A módszer régi és jól ismert: ha folyamatosan külső fenyegetéssel ijesztgeted az embereket, egy idő után nem kérdeznek, nem vitatkoznak, nem gondolkodnak – csak kapaszkodnak abba, aki azt ígéri, hogy majd megvédi őket. Ez, nem program és nem is jövőkép.

K*rva jót nevetnék rajta, ha nem ez lenne az egyetlen, ismételgetett mondanivaló az ország jövőjéről.

De most őszintén: hogy a f*szomban lehet egy normális országban úgy élni, hogy a lakosságot 0–24-ben háborús pszichózisban próbálják tartani most már évek óta a hatalom megtartásának érdekében?

(Nyilván a kérdés költői, mert hát nem is élünk normális országban.)