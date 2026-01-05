Hoppá: az ukránok szerint Zelenszkij és Von der Leyen már csak Magyar Péterben bízhat
Ez Kijev és Brüsszel mesterterve.
Mintha valaki a zárt osztályon verné a fejét a falba, és közben motyogná: háború, háború, háború.
„Fel vagyok iratkozva Orbán Viktor saját hírlevelére. Puszta kíváncsiságból. Érdekel, hogy mégis mit üzennek ma a magyar társadalomnak a hatalom csúcsáról.
A vasárnapi levél egyik bekezdését olvasva olyan érzésem volt, mintha valaki a zárt osztályon, hajlongás közben, ritmikusan verné a fejét a falba, és közben motyogná: háború, háború, háború.
Ez nem politikai üzenet, hanem mezei félelemkeltés. A módszer régi és jól ismert: ha folyamatosan külső fenyegetéssel ijesztgeted az embereket, egy idő után nem kérdeznek, nem vitatkoznak, nem gondolkodnak – csak kapaszkodnak abba, aki azt ígéri, hogy majd megvédi őket. Ez, nem program és nem is jövőkép.
K*rva jót nevetnék rajta, ha nem ez lenne az egyetlen, ismételgetett mondanivaló az ország jövőjéről.
De most őszintén: hogy a f*szomban lehet egy normális országban úgy élni, hogy a lakosságot 0–24-ben háborús pszichózisban próbálják tartani most már évek óta a hatalom megtartásának érdekében?
(Nyilván a kérdés költői, mert hát nem is élünk normális országban.)
Szerencsére mára már az egész narratíva mára önmaga karikatúrájává vált. Ugyanazok a szavak, ugyanaz a fenyegetés, ugyanaz az üzenet, csak egyre kevesebb tartalommal. De úgy látszik nincs más.
Ez nem választási kampány, hanem közpénzből finanszírozott, gátlástalan kommunikációs hadjárat, amely tudatosan a félelemre és a legősibb ösztönökre épít.
A lakosság riogatása a saját pénzéből.
Egyetlen idézetet firkantanék fel ezen poszt margójára:
»Minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel.«
