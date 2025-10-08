„Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!” – jelent ma még bármit is, hogy Mária Országa vagyunk?

1896-ban, a Millennium évében, XIII. Leó pápa engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya ünnepét, Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére. Ettől kezdve beszélhetünk hivatalosan elismert, pápai jóváhagyással rendelkező magyar Mária-ünnepről. 1980-ban Szent II. János Pál pápa engedélyezte, hogy a Szent Péter-bazilika altemplomában kialakíthassanak egy Magyarok Nagyasszonya-kápolnát. Ez azóta is különleges megtiszteltetés a magyar katolikus egyháznak, hiszen kevés nemzet kapott saját kápolnát a Vatikánban.

Mit jelent spirituális értelemben az, hogy egy országot és népet a Szűzanyának ajánlanak fel?

Ez egyfajta reflexió arra, hogy az ember kettős valóságban él. Egyrészt van evilági küldetése és feladata, másrészt transzcendens végcélja. A történelem során gyakran estünk két végletbe: vagy kivonultunk a világból – a földi élet leértékelése miatt –, vagy éppen ellenkezőleg, csak az evilági dolgokra koncentráltunk, ahogy az a posztmodern, gyakorlati ateizmusban is megfigyelhető. A kereszténység kétezer éves tanítása – már a Diogenétoszhoz írt levéltől kezdve – azt hangsúlyozza, hogy az embernek egyszerre kell helytállnia a földi életében, és tekintetét a túlvilág felé emelnie.

Egy ilyen nemzeti felajánlásban éppen ez a kettősség jelenik meg: a közösség felismeri, hogy nem tud tökéletes, földi »istenországot« építeni, de törekedhet arra, hogy a kereszténység értékeire építő társadalmat hozzon létre.

Ez a gondolat végig kíséri a 20. századi teológiai gondolkodást is – Ratzingertől, Jacques Maritain-től, T. S. Elioton át, Molnár Tamásig –, akik mind ugyanabból a forrásból merítenek: abból a Szent István-i felismerésből, hogy az emberi és az isteni rend egymásra épül.

A mai, identitásválságban szenvedő világban mit jelent az, hogy a magyarok egy ezeréves Mária-pártfogás tudatában élnek? Egyáltalán: tudatában vagyunk még ennek?

Talán kezdjük az utóbbi kérdéssel, mert az közelebb visz a válaszhoz. Engem is meglepett, amikor erre a beszélgetésre készülve rájöttem, mennyire köztünk él a Magyarok Nagyasszonya képe, ugyanakkor mennyire hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla a mindennapokban. Például majdnem mindenki ismeri a nagyobb Mária-kegyhelyeinket – Máriapócsot, Csíksomlyót, Mátraverebély-Szentkutat –, de azt talán már kevesebben tudják, hány templomot szenteltek a Magyarok Nagyasszonyának. A legismertebb talán a Regnum Marianum-templom, vagy a Mátyás-templom elődje, de sok más fontos szentély is ebbe a sorba illeszkedik. Ugyanez igaz a művészetekre is: ott van például Benczúr Gyula festménye a Szent István-bazilikában, vagy az irodalomban Ady Endre, Juhász Gyula, Móra Ferenc vagy Sík Sándor Mária-versei, nem beszélve az Ómagyar Mária-siralomról.

És ha körülnézünk, a Mária-szobrok és zarándokutak szinte átszövik a magyar városokat, falvakat.

Mindez azt mutatja, hogy a Mária-tisztelet mélyen benne van a magyar kultúrában, csak talán túl természetesnek vesszük, ezért kevésbé tudatosul bennünk.

Mátraverebély-Szentkút télen (Forrás: Krónika Magazin)

És mit jelent mindez a mai, 21. századi magyar ember számára – ebben a gyorsan változó, posztmodern világban?

A 20. század második felétől alapvetően megváltozott a vallási mintázat. A modernitásból a posztmodernbe való átmenet új lehetőségeket és kihívásokat is hozott. Pozitívumként látom, hogy megnőtt a spirituális éhség – sokan keresik a hitet, az élet értelmét, a transzcendenciát, még ha nem is intézményes formában. Nyugaton például ma az ateizmus az egyetlen irány, ami gyorsabban csökken, mint az egyházi vallásosság – ez önmagában beszédes. Ugyanakkor manapság az emberek inkább „a maguk módján vallásosak”, kötetlen, személyes spiritualitást keresnek. Ez lehetőség és kihívás egyszerre.

Lehetőség, mert missziós tér nyílik azok felé, akik keresnek, kérdeznek. De kihívás is, mert az ilyen közegben az igazságigény, a tekintély, az erkölcsi felelősség és a közösségi elköteleződés gyakran háttérbe szorul.

Ebben a helyzetben a Szent István-i felajánlás, mint közjogi és hitbeli tett különösen nagy jelentőséggel bír. Hiszen ez folyamatosan megújult az évszázadok során, és szilárd alapot adhat ma is – spirituális és erkölcsi talapzatot egy megújuló kereszténységhez, amely képes szembenézni a posztmodern kihívásokkal.

A Szűzanya-tiszteletnek milyen szerepe lehet abban, hogy a társadalom újra lelki és erkölcsi irányt találjon?

Úgy látom, hogy ez az egyik fontos csatornája lehet egy lelki megújulásnak – nem az egyetlen, de az egyik lehetséges út. Hasonló csatornát jelenthet például az imaélet elmélyítése, a Szentírás olvasásának megújítása, az ökumenikus párbeszéd előmozdítása, vagy akár a XVI. Benedek-féle intellektuális megközelítés, amely a hit és a tudás egységét és az igazság felismerhetőségét mutatja meg. Ehhez hasonló szerepet játszhat Ferenc pápa szociális szemlélete is, amely a perifériák felé fordulást és a szolidaritást hangsúlyozza. A Mária-kultusz megerősítése – nem újbóli, hiszen sosem tűnt el, hanem tudatosabb felfedezése – szerintem a magyarság spirituális és lelki megmaradásának egyik legfontosabb eszköze lehet. Nem az egyetlen út, de egy olyan közös pont, amely képes hidat építeni a hit és a nemzeti identitás között.

Ha már megújulásról beszélünk – mit jelent ma a misszió a 21. századi nyugati egyházban?

Ez talán az egyik legfontosabb kérdés ma az egyház előtt. A nyugati kereszténység lendületet vesztett, és a 20. század közepétől a teológusok és pápai dokumentumok is arról beszélnek, hogy Európának új evangelizációra van szüksége – immár nem kifelé, hanem befelé. A misszió nem csupán az egyháziak feladata. A bibliai egyetemes papság elve szerint minden kereszténynek küldetése van.

Mindannyian hivatottak vagyunk arra, hogy »a föld sója és a világ világossága« legyünk – vagyis olyan hiteles életet éljünk, amely önmagában is tanúságtétel.

Nem moralizáló, nem erőszakos térítésre van szükség, hanem vonzó, hiteles közösségekre és emberekre, akiknek az életére mások rácsodálkoznak, és felmerül bennük a kérdés: mi ad nekik ilyen békét, tartást, örömöt?

Emellett nagyon fontos, hogy merjünk beszélni a hitünkről. A mai közbeszédben az olyan szavak, mint „Isten”, „hit” vagy „kereszténység” még kimondhatók, de például a „Szentírás” vagy „Krisztus” neve sokakban már zavart kelt. Pedig éppen ezeket kellene visszahoznunk a nyilvános és személyes párbeszédbe. És végül: miközben sokat beszélünk Európa jövőjéről, gyakran elfelejtjük, hogy mi magunk is részesei vagyunk annak alakításának. A misszió, a hitvallás és a keresztény életünk megélése mind személyes felelősség. De sosem egyedül tesszük: a Szentlélek is munkálkodik velünk és bennünk. Ő az, aki erőt ad, irányt mutat, és a kellő időben mindig megújítja az Egyházat.

Van-e személyes élménye vagy tapasztalata, ami különösen közel hozta önhöz a Szűzanyát?

Vegyes felekezetű családból származom – édesapám református teológus –, ezért gyerekkoromban a Szűz Mária-tisztelet nem volt a mindennapjaim része. Később, katolikus teológusként és római katolikus hívőként a tanítás szintjén természetesen elfogadtam Mária szerepét, de az imaéletemben nem volt még élő kapcsolatom vele. Ez a közelmúltban változott meg.

Amikor feleségemmel megtudtuk, hogy a gyermekünket várjuk, egyszer egy vasárnapi pasaréti szentmisén történt valami, ami mélyen megérintett.

A szentmise előtt felnéztem a Szűzanya-szoborra, amelyet a második világháború idején eldobott amerikai konzervdobozokból készített egy magyar művész. Ahogy néztem azt a szobrot, valami megváltozott bennem – azóta a Szűzanya nagyon személyes közbenjáróként van jelen az életemben.

Nádor Koppány Zsombor (Forrás: Kürtös Adria)

(A nyitóképen ifj. Manhertz Mátyás Szécsényben felállított, Magyarok Nagyasszonya című köztéri szobrának részlete látható / Mandiner)

