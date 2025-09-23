„Magam számára is misztérium vagyok” – Pio atya 10 titka

Ma már széles körben ismert, hogy szentté avatási aktái közt több mint száz esetet jegyeztek fel testének kegyelmi megkettőződéseiről. Köztük volt az is, amikor Pio atya Mindszenty bíborost látogatta meg börtöncellájában. Amikor XVI. Benedek pápa San Giovanni Rotondóban, Pio atya új kegytemplomában járt, hosszan elidőzött annál a mozaikképnél, amely Pio atya börtönbeli bilokációját ábrázolja Mindszenty bíborosnál.

A mozaikkészítő, P. Marko Ivan Rupnik jezsuita szerzetes állítólag azért választotta a sok bilokáció közül éppen ezt az esetet, mert „elállt a szava, amikor a szentté avatási aktákban először elolvasta”.

„Ez teológiailag különbözött az összes többitől. Pio atya maga vallotta be, hogy többször is meglátogatta ezen a kegyelmi úton a magyar prímást, de az egyik ilyen alkalommal magával vihette a szentmise bemutatásához szükséges kellékeket, ami első olvasásra felfoghatatlannak tűnt.

Hiszen a bilokáció a Szentléleknek a feltámadásba vetett hit megerősítését szolgáló kegyelmi adománya, a feltámadásra rendelt test kettős megjelenése, nem pedig tárgyaké.

Kiderült az aktákból, hogy a bíboros nagyon szeretett volna szentmisét bemutatni, de fogva tartói ezt megtiltották neki. A különleges tehát az, hogy Pio atya elvihette az Eucharisztiához szükséges anyagokat is” – számolt be a jezsuita szerzetes.

Pio atya és Mindszenty bíboros (Forrás: P. Rupnik mozaik)

7. Tettekben megvalósuló szeretet

Pio atya nemcsak a lelkeket akarta gyógyítani, hanem a testeket is. Álma volt egy olyan kórház létrehozása, ahol a betegek egyszerre kaphatnak orvosi ellátást és lelki vigaszt. Így született meg a „Szenvedés Enyhítésének Háza” (Casa Sollievo della Sofferenza), amelyet 1956-ban nyitottak meg, és azóta is Olaszország egyik legjelentősebb egészségügyi intézménye. Ez a kórház ma is élő bizonyíték arra,

hogy Pio atya nem csupán misztikus, hanem aktív szolgálatot végző szerzetes is volt, aki a szeretetet tettekben is meg akarta valósítani.

A Pio atya által alapított kórház ma már elismert gyógyászati és kutatási központ. 2009-ben Benedek pápa, 2018-ban pedig Ferenc pápa is látogatást tett az intézményben. Ferenc pápa a látogatást követő homíliájában így beszélt a kórházról: „Itt van egy különleges szentély, ahol ő jelen van, mert ott van sok kicsiny, az ő kedvencei. Szent Pio »az ima és a tudomány templomának« hívta ezt a helyet, ahol mindenkinek az a feladata, hogy »szeretettartalék« legyen a többiek számára.”

8. A szent szenvedése

Pio atya élete tele volt próbákkal. Egészsége fiatal kora óta gyenge volt, állandó fájdalmai voltak, a stigmák pedig mindennap emlékeztették őt Krisztus szenvedésére. S ha mindez nem lett volna elég, az egyház is szigorú vizsgálatoknak vetette alá: éveken át megtiltották neki, hogy nyilvánosan misét mondjon vagy gyóntasson. Pio atya stigmái és körülötte kibontakozó hírneve ugyanis nemcsak tiszteletet, hanem kételyeket is keltett.

Egyházi körökben sokan attól tartottak, hogy a tömegek rajongása egy esetleges csalásra épül, ezért vizsgálatok indultak a szerzetes atya ellen, amelyek során még titkos megfigyeléseket és lehallgatásokat is alkalmaztak. Voltak, akik szilárdan hitték, hogy Pio atya megtéveszti az embereket, és kettős életet él. A gyanúsítások végül oda vezettek, hogy eltiltották a nyilvános papi szolgálattól, és más kolostorba helyezték át – életének egyik legfájdalmasabb megpróbáltatását hozva számára.

„Pio atyát meg kell fosztani a papi szolgálat minden gyakorlati lehetőségétől, kivéve azt az egyet, hogy szentmisét mutasson be, amit továbbra is folytathat, feltéve, hogy ezt egyedül és zártkörűen, a kolostor falai között, a belső kápolnában végzi, nem pedig nyilvánosan, a templomban” – állt a végzésben. Amikor a kolostor vezetője felolvasta Pio atyának a fenti rendelkezést, ő ezt felelte: „Legyen Isten akarata szerint. A felettesek akarata Isten akarata.”

Ezek a megpróbáltatások mély sebeket ejtettek benne, de ő alázattal és engedelmességgel viselte őket.

Szenvedését nem panaszként, hanem áldozatként ajánlotta fel – ez tette őt igazán Krisztus követőjévé. Ezt a néhány évet csendes magányban töltötte, a szentmisét magában ünnepelte, és nem fogadott látogatókat. Még lelki gyermekeinek sem írhatott. Később az ellene felhozott vádak hamisnak bizonyultak, és végül a korlátozások feloldásával engedték őt tovább szolgálni nyilvánosan is.

Ferenc pápa a Pio atya által alapított kórházban (Forrás: Vatican News)

9. Órákig tartó szentmise

Pio atya szentmiséi gyakran sokkal hosszabbra nyúltak, mint a szokásos liturgia, mert az átváltoztatás pillanatában olykor extázisba esett. Ilyenkor szinte megállt az idő számára: arcán a fájdalom és a fény egyszerre tükröződött, mintha a kereszt áldozatát élte volna újra.

Végül elöljárója kénytelen volt rendre utasítani: ilyankor parancsba adta, hogy folytassa a misét, mert a közösség nem bírta a hosszas várakozást. Pio atya engedelmeskedett – de mindenki számára nyilvánvaló maradt,

hogy számára a szentmise nem csupán szertartás volt, hanem élő találkozás a megfeszített Krisztussal.

10. Eltűnt sebek és fénylő arc

1968. szeptember 23-án letelt az ötven év, amelyet Jézus ígért a szent életű szerzetesnek. Pio atya hajnalban lépett át az örökkévalóságba, halálos ágyán rózsafüzérrel a kezében így suttogott: „Jézus, Mária” – majd békében visszaadta lelkét Teremtőjének. Halála után a stigmatikus sebek hirtelen eltűntek, mintha sosem lettek volna, arca pedig olyan békés és derűs volt, hogy sokan azt mondták:

mintha már a mennyek fényét tükrözte volna”.

A szerzetes atya stigmáinak eltűnése ma is az egyik legnagyobb titoknak számít, amelyet a földi értelem aligha képes felfogni. A hívők számára ez azonban Isten közvetlen jeleként jelenik meg, amely Pio atyát a szenvedés és a megváltás révén Krisztushoz hasonlóvá tette.

Halála előtt egy nappal kerekesszékben és legyengült állapotban mutatta be utolsó szentmiséjét, amelyről videófelvétel is készült. Az áldás alatt összeesett. Még aznap éjszaka meggyónt, majd felvette a betegek szentségét, és éjjel két óra harminc perckor meghalt.

Több mint százezren vettek részt a temetésén. II. János Pál pápa, akinek a hagyomány szerint előre megjövendölte pápaságát, 1999. május 2-án boldoggá, 2002. június 16-án pedig szentté avatta őt. Különleges kegyelmi képességei ellenére Pio atya egész életében engedelmes, alázatos és egyszerű maradt, ami talán sokkal nagyobb csoda, mint bármelyik az őt körülvevő természetfeletti jelenségek közül.

