A szilveszteri svájci tűz áldozatainak többsége tinédzser volt

Bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor – többen meghaltak
A svájci rendőrség szerint több ember meghalt, mások pedig megsérültek egy bárban történt robbanás után.
A fiatalok közül többen is önfeláldozó módon mentették társaikat a tűzből, és így rekedtek az égő épületben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 40 ember vesztette életét az újév hajnalán Svájc egyik legismertebb síközpontjában, Crans-Montanában, miután tűz ütött ki a Le Constellation nevű bárban. Az áldozatok több mint fele 18 év alatti volt, a tűzvész hét ország fiataljait érintette – adta hírül a Daily Mail.
A hatóságok mind a 40 áldozatot azonosították, többségüket DNS-vizsgálattal. Az áldozatok több mint fele – 26 fő – 18 év alatti volt, sokan közülük mindössze 14–16 évesek. A tűzvész hét ország fiataljait érintette, köztük svájci, francia, olasz, belga, brit–izraeli, román, portugál és török állampolgárokat.
A vizsgálat szerint a tüzet pezsgősüvegekre erősített csillagszórók okozhatták, amelyeket a személyzet a mennyezet közelében használt „látványelemként”. A lángok pillanatok alatt úgynevezett flashover jelenséget, hirtelen átgyulladást idéztek elő, aminek következtében
a belső tér összes éghető felülete szinte egyszerre kapott lángra, minimálisra csökkentve ezzel a menekülés esélyét.
A tragédiát súlyos biztonsági hiányosságok súlyosbították. Volt alkalmazottak szerint
Csütörtöktől kezdve az ország egész területén félárbócra eresztették a zászlókat a balesetben az elhunytak emlékére.
A svájci ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vizsgálódik a tulajdonos ellen.
A fiatal áldozatok közül többek története különösen megrázta a közvéleményt. Az egyik 18 éves bokszoló fiú például barátait próbálta menteni, amikor a lángok elvágták előtte a kijáratot.
Ő maga sajnos nem élte túl, de másoknak esélyt adott a menekülésre.
Tanúk szerint mások is hasonló önfeláldozó magatartást tanúsítottak:
a pánik ellenére többen is visszafutottak az égő épületbe, hogy segítsenek a társaikon.
A Valais kanton biztonsági vezetője szerint ilyen mértékű katasztrófát Svájcban csak az idézhetett elő, ha „valami alapvetően nem működött”. Az olasz kormány is osztja ezt a nézetet, amely határozottan követeli, hogy az alpesi ország hatósági szolgáltassanak igazságot az elhunyt hat olasz fiatal családja számára.
A brit lap szerint a kérdés immár nem az, hogy történt-e hiba, hanem az: hogyan engedélyezhették a hatósági és üzemeltetői lánc szereplői, valamint a szolgáltatói felügyeleti szervek egy olyan szórakozóhely működését, amely pillanatok alatt képes volt tömeges halálcsapdává változni.
A hatóságok egyelőre csak tanúként hallgatták ki a házaspárt, de a felelősségük még nyitott.
Fotó: Robin MILLARD / AFP