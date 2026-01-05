A szilveszteri svájci tűz áldozatainak többsége tinédzser volt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 40 ember vesztette életét az újév hajnalán Svájc egyik legismertebb síközpontjában, Crans-Montanában, miután tűz ütött ki a Le Constellation nevű bárban. Az áldozatok több mint fele 18 év alatti volt, a tűzvész hét ország fiataljait érintette – adta hírül a Daily Mail.

A hatóságok mind a 40 áldozatot azonosították, többségüket DNS-vizsgálattal. Az áldozatok több mint fele – 26 fő – 18 év alatti volt, sokan közülük mindössze 14–16 évesek. A tűzvész hét ország fiataljait érintette, köztük svájci, francia, olasz, belga, brit–izraeli, román, portugál és török állampolgárokat.