Betelt a pohár Orbán Viktor szövetségesénél: nem hagyja, hogy egy illegális migráns miatt büntessék az országot

Többszörösen elítélt bűnöző kiutasítása miatt bírságolnák meg az olaszokat.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben bírálta egy olasz bíróság döntését, amely bírságot szabott ki az államra egy illegális algériai bevándorló kiutasítása miatt.
A miniszterelnök felidézte a római fellebbviteli bíróság február 10-i döntését, amely
hétszáz euró kártérítés kifizetését szabta ki az olasz államra egy ötvenéves algériai férfi számára.
Meloni elmondta, hogy illegális bevándorlóról van szó, akit Olaszországban huszonhárom alkalommal ítéltek el testi sértésért, többek között egy nőt megrugdosott és ököllel bántalmazott. A férfit nem egy olaszországi kiutasítási táborban helyezték el, hanem az Albániában létesített táborban, hogy ott várjon a kiutasítására.
A férfi fellebbezésére azonban a bíróság jogtalannak ítélte meg az Albániába való áthelyezést, és büntetést mért ki, amelyet a belügyminisztériumnak kellene kifizetnie.
Hogyan lehet komolyan fellépni az illegális migrációval szemben, ha az, aki többszörösen törvényt sért, országunk területén marad, ráadásul az államot szankcionálják azért, mert a szabályokat igyekszik tiszteletben tartatni?”
– kérdezte a miniszterelnök.
Hangoztatta, hogy a kormány továbbra is megkezdett munkáját folytatja, növeli a kiutasítások számát, gyakorlattá teszi az illegális bevándorlás ellen bevezetett eszközök alkalmazását az olasz állampolgárok biztonsága és a törvényesség érdekében.
Meloni úgy vélte, az olaszok azért szavaztak a jobbközépre 2022-ben, hogy az helyreállítsa a szabályokat, tiszteletben tartassa őket, „de a bíróságok átpolitizált része továbbra is megakadályozza a tömeges bevándorlással szembeni lépéseket”.
