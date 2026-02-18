Ft
Illegális migráns Giorgia Meloni bírság Olaszország

Betelt a pohár Orbán Viktor szövetségesénél: nem hagyja, hogy egy illegális migráns miatt büntessék az országot

2026. február 18. 13:13

Többszörösen elítélt bűnöző kiutasítása miatt bírságolnák meg az olaszokat.

2026. február 18. 13:13
null

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben bírálta egy olasz bíróság döntését, amely bírságot szabott ki az államra egy illegális algériai bevándorló kiutasítása miatt.

A miniszterelnök felidézte a római fellebbviteli bíróság február 10-i döntését, amely

hétszáz euró kártérítés kifizetését szabta ki az olasz államra egy ötvenéves algériai férfi számára.

Meloni elmondta, hogy illegális bevándorlóról van szó, akit Olaszországban huszonhárom alkalommal ítéltek el testi sértésért, többek között egy nőt megrugdosott és ököllel bántalmazott. A férfit nem egy olaszországi kiutasítási táborban helyezték el, hanem az Albániában létesített táborban, hogy ott várjon a kiutasítására.

A férfi fellebbezésére azonban a bíróság jogtalannak ítélte meg az Albániába való áthelyezést, és büntetést mért ki, amelyet a belügyminisztériumnak kellene kifizetnie.

Hogyan lehet komolyan fellépni az illegális migrációval szemben, ha az, aki többszörösen törvényt sért, országunk területén marad, ráadásul az államot szankcionálják azért, mert a szabályokat igyekszik tiszteletben tartatni?”

– kérdezte a miniszterelnök.

Hangoztatta, hogy a kormány továbbra is megkezdett munkáját folytatja, növeli a kiutasítások számát, gyakorlattá teszi az illegális bevándorlás ellen bevezetett eszközök alkalmazását az olasz állampolgárok biztonsága és a törvényesség érdekében.

Meloni úgy vélte, az olaszok azért szavaztak a jobbközépre 2022-ben, hogy az helyreállítsa a szabályokat, tiszteletben tartassa őket, „de a bíróságok átpolitizált része továbbra is megakadályozza a tömeges bevándorlással szembeni lépéseket”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

balbako_
2026. február 18. 14:57
No, itt érhető tetten, hogy a bírói kart vagy szigorú kormány alá rendeléssel meg kell tisztítani, vagy az igazságszolgáltatás politikai fegyverré válik, mert így nem szavatolható a jogbiztonság. Soros ügynökök amerikai politikai segítséggel a demokrata kormányzások alatt egész Európában -és Amerikában is -politikai furkósbottá tették a felsőoktatást és a igazságszolgáltatást. Ezek a demokratikus intézmények tudják a demokráciát megbuktatni vakvágányra futtatni, ha olyan kezekbe kerülnek, mint most kerültek.
F.Szabó
2026. február 18. 14:45
Többször leírtam hozzászólásokban, a blogomban cikket is írtam arról, hogy alapvető probléma van az európaiak hatalommegosztási értelmezésével. A szuverén, minden jogok gyakorlója az állampolgárok összessége, a nép. A bírákat (lehet hogy egy egész más rendszerben kell gondolkodni, és akkor mondhatjuk inkább, hogy a bíráskodás gyakorló szereplőit) ugyanúgy alá kell vetni választási és időnkénti újraválasztási (tehát leválthatósági) procedúrának, mint a másik két hatalmi ág lépviselőit. A bírák a bírósági függetlenség (félre)értelmezésével rendszerszerűen visszaélnek az európai országok jelenlegi jogrendszereiben, és ítéleteikben nem a nép, hanem a globális elit érdekeit képviselik. Ezt mielőbb meg kell szüntetni!
Oldalkosár
2026. február 18. 14:28
"Hogyan lehet komolyan fellépni az illegális migrációval szemben..." Sehogy, ha Soros-bírók működtetik az igazságszolgáltatást.
Almassy
2026. február 18. 14:13
Nagyon fontos, hogy tanuljunk más országok hibájából és el kell kerülnünk, hogy a magyarországi bírók is politikai aktivistákká váljanak! Sajnos ez a folyamat már elindult. Szigorú szabályokat kell hozni, azokat végrehajtani, a bírói kart folyamatosan monitorozni, hogy az NGO érzékenyítéseknek, politikai kinyilvánulásoknak, gender-nagyköveti eligazításoknak gátat szabjunk.
