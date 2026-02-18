Betelt a pohár Orbán Viktor szövetségesénél: nem hagyja, hogy egy illegális migráns miatt büntessék az országot

A férfi fellebbezésére azonban a bíróság jogtalannak ítélte meg az Albániába való áthelyezést, és büntetést mért ki, amelyet a belügyminisztériumnak kellene kifizetnie.

Hogyan lehet komolyan fellépni az illegális migrációval szemben, ha az, aki többszörösen törvényt sért, országunk területén marad, ráadásul az államot szankcionálják azért, mert a szabályokat igyekszik tiszteletben tartatni?”

– kérdezte a miniszterelnök.

Hangoztatta, hogy a kormány továbbra is megkezdett munkáját folytatja, növeli a kiutasítások számát, gyakorlattá teszi az illegális bevándorlás ellen bevezetett eszközök alkalmazását az olasz állampolgárok biztonsága és a törvényesség érdekében.

Meloni úgy vélte, az olaszok azért szavaztak a jobbközépre 2022-ben, hogy az helyreállítsa a szabályokat, tiszteletben tartassa őket, „de a bíróságok átpolitizált része továbbra is megakadályozza a tömeges bevándorlással szembeni lépéseket”.