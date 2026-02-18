Ez már ijesztő: gyanús szövetségre derülhetett fény az olasz szélsőbalosok és a gyilkossággal vádolt francia radikális politikusok között

A két francia politikus azon a megmozduláson vett részt, amely az úgynevezett Acca Larenzia egykori szélsőjobboldali központnál zajlott, ahol jobboldali csoportok minden évben megemlékeznek az 1978-ban, a terrorizmus óloméveiben szélsőbaloldaliak által megölt három olasz szélsőjobboldali aktivistáról.

Raphael Arnault az eseményen az európai antifasiszta erők összefogására szólított fel Róma városa védelmében, azzal vádolva Giorgia Meloni miniszterelnököt, hogy felelős a neofasiszta és neonáci mozgalmak újraébredése és erősödése miatt.

Az Olasz Testvérek frakcióvezető-helyettese azt hangoztatta, hogy a római kerület polgármestere, Amadeo Ciaccheri, a Zöldek és Baloldal politikusa az alkalomból a főváros, Róma logójával ellátott emléktáblát adott át Raphael Arnault-nak.

Fabio Rampelli az olasz belügyi hatóságoktól vizsgálatot követelt, hangoztatva, hogy Raphael Arnault-t hazájában is veszélyes személynek nyilvánították.

Rampelli hozzátette, hogy Arnault római beszédét követően közölték január 21-én azt a nemzetközi antifasiszta kiáltványt, amelyhez az AVS több politikusa, köztük Ilaria Salis európai parlamenti képviselő is csatlakozott.