Eldőlt a régóta húzódó vita: pontot tettek a KRESZ-háború végére – súlyos ára lesz a szabályszegésnek!

Megoldhatja az autósok és a gazdák régóta dúló konfliktusát az új közlekedési szabályozás, amely az eddiginél pontosabban rögzíti a mezőgazdasági munkagépekre vonatkozó sármentesítési kötelezettséget. A szabályt be nem tartókra pedig súlyos pénzbírságot vethetnek ki.
Az új szabályozással a munkagépek által az aszfaltra felvitt sár okozta balesetveszély kockázatát szeretnék minimalizálni.
A tervezet értelmében a munkagépek kerekéről és vázszerkezetéről is le kell tisztítani a sarat, mielőtt a jármű a szilárd burkolatú utakra hajt. Ha nem sikerült a sarat tökéletesen eltávolítani, az útra felhordott szennyeződést haladéktalanul le kell takarítani, továbbá a munkavégzés idejére kötelező mindkét irányból kihelyezni a „Veszélyes úttest” vagy „Sárfelhordás” táblákat.
A szabályszegőkre kiszabott helyszíni bírság 30-tól 60 ezer forintig terjedhet, de balesetveszély vagy bejelentés esetén ez az összeg akár a 300 ezer forintot is elérheti.
Az új szabályozással együtt megemelik a traktorokra vonatkozó lakott területen kívüli megengedett sebességkorlátot, 40-ről 60 km/órára.
