02. 20.
péntek
02. 20.
péntek
kresz bírság szabály munkagép

Eldőlt a régóta húzódó vita: pontot tettek a KRESZ-háború végére – súlyos ára lesz a szabályszegésnek!

2026. február 20. 07:02

A szabály be nem tartása jelentős bírságot vonhat maga után.

2026. február 20. 07:02
null

Megoldhatja az autósok és a gazdák régóta dúló konfliktusát az új közlekedési szabályozás, amely az eddiginél pontosabban rögzíti a mezőgazdasági munkagépekre vonatkozó sármentesítési kötelezettséget. A szabályt be nem tartókra pedig súlyos pénzbírságot vethetnek ki.

Az új szabályozással a munkagépek által az aszfaltra felvitt sár okozta balesetveszély kockázatát szeretnék minimalizálni.

A tervezet értelmében a munkagépek kerekéről és vázszerkezetéről is le kell tisztítani a sarat, mielőtt a jármű a szilárd burkolatú utakra hajt. Ha nem sikerült a sarat tökéletesen eltávolítani, az útra felhordott szennyeződést haladéktalanul le kell takarítani, továbbá a munkavégzés idejére kötelező mindkét irányból kihelyezni a „Veszélyes úttest” vagy „Sárfelhordás” táblákat.

A szabályszegőkre kiszabott helyszíni bírság 30-tól 60 ezer forintig terjedhet, de balesetveszély vagy bejelentés esetén ez az összeg akár a 300 ezer forintot is elérheti.

Az új szabályozással együtt megemelik a traktorokra vonatkozó lakott területen kívüli megengedett sebességkorlátot, 40-ről 60 km/órára.

Nyitókép: Pixabay

 

lazio154-5
2026. február 20. 08:18
Sürgős munkája támad a gazdának. Tudja valaki a törvények házában, hová megy traktorost keresni? Aki járt már kocsmába tudja!
0
0
vezker
2026. február 20. 08:13
Ugyan már! A rendőr mellett hasít el a rolleres 40-nel a járdán, bazmeg!
1
0
Chekke-Faint
2026. február 20. 07:54
Eddig is kötelező volt az útra felvitt szennyeződést annak letakarítani aki okozta.
1
0
wadcutter
2026. február 20. 07:50
a tábla kihelyezését ki fogja engedélyezni és hány nappal előtte kell bejelenteni, hogy melyik nap fog esni az eső?
0
0
