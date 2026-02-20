Eldőlt a régóta húzódó vita: pontot tettek a KRESZ-háború végére – súlyos ára lesz a szabályszegésnek!

Megoldhatja az autósok és a gazdák régóta dúló konfliktusát az új közlekedési szabályozás, amely az eddiginél pontosabban rögzíti a mezőgazdasági munkagépekre vonatkozó sármentesítési kötelezettséget. A szabályt be nem tartókra pedig súlyos pénzbírságot vethetnek ki.

Az új szabályozással a munkagépek által az aszfaltra felvitt sár okozta balesetveszély kockázatát szeretnék minimalizálni.