02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bírság tűzoltó Románia

Eközben Romániában: megbüntették a kigyulladt házhoz riasztott tűzoltókat, mert nem adták meg az elsőbbséget

2026. február 13. 15:46

...azoknak a rendőröknek, akik ugyanoda tartottak.

2026. február 13. 15:46
null

Tűzesethez riasztott önkéntes tűzoltót bírságolt meg a romániai Galati megyében a rendőrség, amiért nem adott elsőbbséget az ugyanahhoz a tűzesethez igyekvő rendőrautónak – közölte pénteken a DCNews.ro hírportál.

A draguseni-i önkéntes tűzoltókat a Galati megyei katasztrófavédelem küldte a szomszédos Cauesti faluba egy, a 112-es segélyhívón bejelentett tűzesethez. A nehézkesen haladó tűzoltókocsit éppen egy emelkedőn érte utol a Targu Bujor-i rendőrök bekapcsolt tetővillogóval érkező autója, és mivel a tűzoltók nem húzódtak azonnal félre, hogy utat engedjenek számára, a rendőrök megállították és igazoltatták őket – részletezte az egyik tűzoltó.

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
A tűzoltókocsi vezetőjére az elsőbbségadás elmulasztása miatt több mint 3000 lej (222 ezer forint) pénzbírságot szabtak ki, és négy hónapra a vezetői engedélyét is bevonták.

A DCNews szerint az eset nagy felháborodást váltott ki a térségben, de a rendőrök a Galati megyei kapitányság szerint is jogszerűen jártak el.

A rendőrségi közlemény „személygépkocsiként” hivatkozik a – román média fényképein többtonnás piros tűzoltókocsinak látszó – járműre, és azt is a bírságolást kiváltó szabálytalanságok közé sorolja, hogy a jármű tetején két, „a rendőrségi, csendőrségi és mentőautókéhoz hasonló” kék villogó és egy sziréna is volt, holott a draguseni-i önkéntes tűzoltók állítólag nem jogosultak a megkülönböztető jelzések használatára.

A rendőri intézkedés több mint negyedórával növelte a menetidőt, így végül magára a bevetésre nem került sor, mert mire a tűzoltók megérkeztek, a cauesti-i lakosok már eloltották a tüzet.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Daniel MIHAILESCU / AFP)

 

 

bagoly-29
2026. február 13. 16:00
A románok többsége hajdanában sem volt egy észkombájn, de legalább nem tették a kirakatba s nem kérkedtek a butaságukkal!
NokiNokedli
2026. február 13. 15:57 Szerkesztve
Megjegyzem, ebben az esetben a tűzoltók ténykedését fontosabbnak tartom, mint egy rendőri intézkedést (többnyire, mert lehet ettől ritka eltérő eset is.) Másrészt ha a rendőröknek annyira sürgős lett volna, akkor nem az igazoltatással baszakodnak. Tehát a rendőr indokolatlanul használta a megkülönböztető jelzését., azaz a rendőrök egyáltalán nem jártak el jogszerűen.
