„A román edző az öltözőben üvöltözött velem, hogy szétveri a fejemet” – ezért jött haza a magyar támadó

Említette, hogy más a román bajokság, mint a magyar. Miben?

Szerintem kicsit jobb a színvonal, több olyan együttes van, amelyik focizni akar, nem csak a párharcokat keresik és ívelgetnek, mint itthon. Az NB I-ben sem minden csapat ilyen, de több, mint a román bajnokságban, emiatt gondolom azt, hogy kicsivel erősebb és kiegyenlítettebb az a liga. Itthon meglepetés, ha nem a Fradi nyeri az NB I-et, Romániában azért többen esélyesek a bajnoki címre.

A hétvégén már be is mutatkozott csereként a Kozármislenyben. Ezek szerint gyorsan sikerült a beilleszkedés?

Pénteken edzettem velük először, aztán mondta a mester, ha én is úgy érzem, tizenöt percet szánna nekem vasárnap. Bár szeptember eleje óta nem játszottam, azért nem a nulláról kezdtem, sokat edzettem, úgyhogy azt válaszoltam neki, negyedórát tuti, bírok. Jólesett újra pályán lenni.

És a Mezőkövesdet, vagyis egy feljutásra esélyest vertek meg három nullra.

Nagyon pozitív, amit ez a klub képvisel! Az edző nagyon jó focit próbál játszatni velünk, nem azt erőlteti, hogy legyünk meg védekezésben, és abból támadjunk. Most is vezettünk már kettő nullra, de amikor szögletet rúgtunk, simán fennhagyott két embert a mester a félpályánál. Nem félős, támadófocit játszunk, ami csatárként nyilván nekem a legjobb.

Zsóri Dániel és a Puskás-díj

A Kozármislenybe igazolásáról szinte mindenhol úgy számoltak be, hogy odaigazolt a Puskás-díjas támadó. Zavarja, hogy még mindig ezzel azonosítják?

Őszintén? Bármi történik velem, mindig előjön. Ha akarnék, sem tudnék már ellene tenni. Annyira már nem is érdekel, próbálok csak magamra koncentrálni.