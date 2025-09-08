Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
UTA Arad Zsóri Dániel Arad Románia

Botrány Aradon: megmutatták a magyar játékosnak, hogy ki az úr a háznál

2025. szeptember 08. 15:19

Zsóri Dániel kihúzta a gyufát az UTA Arad edzőjénél. Nem kizárt, hogy a Puskás-díjas támadó a következő napokban távozik is a román élvonalbeli klubtól.

2025. szeptember 08. 15:19
null

Zsóri Dánielnek nincs semmilyen egészségügyi problémája, mégsem lépett pályára az UTA Arad labdarúgócsapatának legutóbbi bajnoki és felkészülési mérkőzésén. Ennek hátterében Adrian Mihalcea vezetőedző elmondása szerint az áll, hogy 

a magyar futballista az augusztus 22-i, Unirea Slobozia elleni meccsen (1–1) durván reagált egy pálya széléről érkező kritikára

– írta meg a sportarad.ro.

Az eset után Zsórit büntetésből kitették az első csapat keretéből, és az utánpótlás-együttessel kellett edzenie. A Puskás-díjas támadó múlt hétfőn visszatérhetett a felnőttek tréningjeihez, de javarészt külön készül, és a helyzete továbbra is bizonytalan.

Zsóri esetében én döntöttem így. Én vagyok az edző, és a csapat érdekében hozok meg bizonyos döntéseket, ahogy tettem most is. Ez az én döntésem volt, meglátjuk, mi történik a jövőben

– mondta Mihalcea.

Mindezek ismeretében nem lenne meglepő, ha Zsóri még idén nyáron csapatot váltana, és távozna a román élvonalban nyolc forduló után hetedik helyen álló klubtól. A 24 esztendős játékos szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 9-én igazolt az UTA Aradhoz, amelyben az eddigi 25 mérkőzésén négy gólt szerzett.

Nyitókép: Facebook / UTA Arad

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!