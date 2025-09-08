Botrány Aradon: megmutatták a magyar játékosnak, hogy ki az úr a háznál

Zsóri Dánielnek nincs semmilyen egészségügyi problémája, mégsem lépett pályára az UTA Arad labdarúgócsapatának legutóbbi bajnoki és felkészülési mérkőzésén. Ennek hátterében Adrian Mihalcea vezetőedző elmondása szerint az áll, hogy

a magyar futballista az augusztus 22-i, Unirea Slobozia elleni meccsen (1–1) durván reagált egy pálya széléről érkező kritikára

– írta meg a sportarad.ro.

Az eset után Zsórit büntetésből kitették az első csapat keretéből, és az utánpótlás-együttessel kellett edzenie. A Puskás-díjas támadó múlt hétfőn visszatérhetett a felnőttek tréningjeihez, de javarészt külön készül, és a helyzete továbbra is bizonytalan.