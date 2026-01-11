Megszűnik egy magyar bank: megvan a határidő, meddig kell intézkedni az ügyfeleknek

Megszűnik egy magyar bank önálló működése, miután a MagNet Bank teljes egészében felvásárolta a Polgári Bank részvényeit. A pénzintézetek közlése szerint a folyamat több lépcsőben zajlott, és a végső állományátruházás időpontját is rögzítették.

A MagNet Bank tájékoztatója szerint a Magyar Nemzeti Bank engedélyével 2026. február 28-án kerül sor arra az állományátruházásra, amelynek eredményeként a Polgári Bank hitel-, kölcsön-, betéti és pénzforgalmi szerződésállománya átkerül az új tulajdonoshoz. Ettől az időponttól kezdve a MagNet Bank lép a Polgári Bank helyébe az érintett szerződések esetében.