„Mint ahogy az is tisztességes és észszerű, hogy a megtermelt érték ne menjen ki az országból, vagy másként, hogy a válság haszonélvezői is vállaljanak részt a terhekből. A multik, az energiaszektor, a bankok. Ők viszont még több profitot akartak, és nem akartak fizetni. Ezért kellett egy erős állam, hogy legyen, aki rászorítja őket.

Mert csak egy erős állam képes megadóztatni a bankokat és a multikat. Csak egy erős állam képes arra, hogy szembeszálljon a nagy energiaszolgáltatókkal, és csökkenjen a rezsi. Csak egy erős állam képes arra, hogy átalakítsa a bankrendszert, elérve, hogy a szektor fele magyar tulajdonba kerüljön. Csak egy erős állam képes arra, hogy a kritikus infrastruktúrát visszavegye és hazai kézben tartsa, és így tovább. Így jutunk el az adósság elleni küzdelmen keresztül a gazdaság újjászervezésén át az erős államig és az erős nemzetig. Így működik a vaslogika.