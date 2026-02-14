Ft
tisza kapitány istván erős állam brüsszel orbán bank

14 956 milliárd

2026. február 22. 20:28

A nagytőkések, a multik is beszállnak a kormánydöntésbe, hogy visszavegyék a pénzüket.

2026. február 22. 20:28
null
G. Fodor Gábor
G. Fodor Gábor
Magyar Nemzet

„Mint ahogy az is tisztességes és észszerű, hogy a megtermelt érték ne menjen ki az országból, vagy másként, hogy a válság haszonélvezői is vállaljanak részt a terhekből. A multik, az energiaszektor, a bankok. Ők viszont még több profitot akartak, és nem akartak fizetni. Ezért kellett egy erős állam, hogy legyen, aki rászorítja őket.

Mert csak egy erős állam képes megadóztatni a bankokat és a multikat. Csak egy erős állam képes arra, hogy szembeszálljon a nagy energiaszolgáltatókkal, és csökkenjen a rezsi. Csak egy erős állam képes arra, hogy átalakítsa a bankrendszert, elérve, hogy a szektor fele magyar tulajdonba kerüljön. Csak egy erős állam képes arra, hogy a kritikus infrastruktúrát visszavegye és hazai kézben tartsa, és így tovább. Így jutunk el az adósság elleni küzdelmen keresztül a gazdaság újjászervezésén át az erős államig és az erős nemzetig. Így működik a vaslogika. 

Ezt is ajánljuk a témában

Csakhogy ez azt is jelenti, hogy ami itt plusz, az ott mínusz. Ami itt bevétel, amit oda lehet adni a családoknak, az ott mínusz: elmaradt nyereség, kiesett profit, kisebb bónusz. Vissza kell tehát venni, vissza kell szedni."

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

google-2
2026. február 22. 21:44
A multik a népet tudják csak megsanyargatni. A gazdagok kihúzzák ebből magukat, megvan erre a lehetőségük. Így a népből kell kipréselni a moneyt, mert az mit tud tenni? Na, ezt akarja kijárni Magyar, a globalisták cselédje.
Dixtroy
•••
2026. február 22. 21:37
"A nagytőkések, a multik is beszállnak a kormánydöntésbe, hogy visszavegyék a pénzüket." Tegyük csak ezt helyre. Semmiféle visszavételről nincsen szó. Ha el mész egy helyre, kitermeled a fákat, megölöd és elviszed az állatokat, kibányászod ami kell és szennyező szemetet hagysz hátra, akkor csak arról van szó, hogy minden előnyt élvezel, minden hátrány meg másnak marad. Ha idejön a multi, akkor a hátrányokból is vegye csak ki a részét, az nem az ő pénze, max abban az értelemben, hogy eredetileg a kárt amit okozott, nem fizette ki. Nem a te autód bassza szét az utakat, hanem az ő túlterhelt kamionjai, nem te okozod a légszennyezés javát a hatliteres benzines autóddal, hanem az ő dízeles szállítóeszközei. Az inflációt sem a "piac" okozza, hanem az, hogy úgy látja emelheti az árat, mert kifizeted kurva mukk nélkül, ezer módon okoz kárt, mind a szent profit nevében, az is profit, aminek a kifizetését el lehetett sumákolni! A dolgozót ezer módon lehúzza. Szóval fizessen csak érte!
fortissima
2026. február 22. 21:23
Azért ennyire még a legelvakultabb fideszesek sem hülyék, Gábor. Ez is csak egy politikai termék, mint a polgári Magyarország annak idején.
