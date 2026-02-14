Nagy Márton: jön a 14. havi nyugdíj, emelkedik a bankadó 2026-ban
Nagy Márton: nem nő jövőre sem a költségvetési hiány, sem az államadósság, de elkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése.
A nagytőkések, a multik is beszállnak a kormánydöntésbe, hogy visszavegyék a pénzüket.
„Mint ahogy az is tisztességes és észszerű, hogy a megtermelt érték ne menjen ki az országból, vagy másként, hogy a válság haszonélvezői is vállaljanak részt a terhekből. A multik, az energiaszektor, a bankok. Ők viszont még több profitot akartak, és nem akartak fizetni. Ezért kellett egy erős állam, hogy legyen, aki rászorítja őket.
Mert csak egy erős állam képes megadóztatni a bankokat és a multikat. Csak egy erős állam képes arra, hogy szembeszálljon a nagy energiaszolgáltatókkal, és csökkenjen a rezsi. Csak egy erős állam képes arra, hogy átalakítsa a bankrendszert, elérve, hogy a szektor fele magyar tulajdonba kerüljön. Csak egy erős állam képes arra, hogy a kritikus infrastruktúrát visszavegye és hazai kézben tartsa, és így tovább. Így jutunk el az adósság elleni küzdelmen keresztül a gazdaság újjászervezésén át az erős államig és az erős nemzetig. Így működik a vaslogika.
Csakhogy ez azt is jelenti, hogy ami itt plusz, az ott mínusz. Ami itt bevétel, amit oda lehet adni a családoknak, az ott mínusz: elmaradt nyereség, kiesett profit, kisebb bónusz. Vissza kell tehát venni, vissza kell szedni.”
