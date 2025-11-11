Ft
11. 11.
kedd
Nagy Márton: jön a 14. havi nyugdíj, emelkedik a bankadó 2026-ban

Nagy Márton: jön a 14. havi nyugdíj, emelkedik a bankadó 2026-ban

2025. november 11. 08:01

A 14. havi nyugdíj és a támogatott hitelek, valamint az adócsökkentések végrehajtása óriási dolog gazdasági növekedés nélkül, az intézkedések mégsem veszélyeztetik a költségvetés stabilitását – jelentette be Nagy Márton. A plusz kiadásokra a mozgástér kihasználása, az erős forint, a jövő évi növekedés és a bankadó megemelése nyújt többletfedezetet.

2025. november 11. 08:01
null
Nagy Kristóf

Jövőre egy heti plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok, ezzel 2026-ban a kormány – hasonlóan a 13. havi nyugdíj korábbi lépcsőzetes bevezetéséhez – fokozatosan hajtja végre a 14. havi nyugdíj bevezetését – jelentette be Nagy Márton.

nyugdíj bankadó
A 14. havi nyugdíj bevezetése óriási dolog Nagy Márton szerint, de a költségvetés stabilitása érdekében elkerülhetetlen a bankadó emelése. A hazai bankok profitja továbbra is kiemelkedően magas nemzetközi összevetésben is. Fotó: Pixabay

A nemzetgazdasági miniszter kiemelte: 

  • a 14. havi nyugdíj bevezetése,
  • a 3 százalékos lakáshitel,
  • a 3 százalékos vállalkozói hitel,
  • az állami szférában dolgozók béremelése
  • és az adócsökkentések végrehajtása nem veszélyezteti a költségvetés stabilitását.

Kihasználjuk a költségvetés mozgásterét, de nem lépjük túl a kereteket 

– tette világossá a tárcavezető a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos háttérbeszélgetésen. Emlékeztetett, idén a magyar gazdaság várhatóan 0,5 százalékkal nő, 2026-ban pedig 3,1 százalékos GDP-bővülés várható. Kifejtette: a várnál kisebb növekedés alacsonyabb költségvetési bevételeket jelent és nagyobb hiányt eredményez. Ennek ellenére a kormány kitart a családok, az idősek és a hazai vállalkozások támogatása mellett úgy, hogy teljesíti a legfontosabb elvárásokat, vagyis azt, hogy

  • a hiány csökkenjen, vagy ne emelkedjen,
  • az államadósság fenntartható pályán mozogjon
  • és Magyarország ne kerüljön vissza az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása alá.

 

Végleg eldőlt: 2026-tól érkezik a 14. havi nyugdíj

Nagy Márton óriási dolognak nevezte, hogy gazdasági növekedés nélkül is van mozgástér a 14. havi nyugdíj bevezetésére 2026-tól, a plusz juttatás az első évben egy heti nyugdíjnak megfelelő összeg lesz. Ennek kifizetésére úgy nyílik meg a lehetőség, hogy a tervezett hiány 5 százalékos lesz, azaz megegyezik az idei és a tavalyi hiánnyal. Az elsődleges deficit 1,2 százalék lehet jövőre, amely a régióban a legalacsonyabb és meg sem közelíti Lengyelország 6 százalék körüli elsődleges hiányát.

Nem tudunk hiányt csökkenteni, de azt sem engedjük, hogy a hiány nőjön. Az államadósság sem nőhet, amely jövőre a 2025-ös és a 2024-es szinttel megegyező lesz, a GDP 73,5 százaléka, amellyel továbbra is az EU középmezőnyében foglal helyet Magyarország 

– emelte ki Nagy Márton. Idén az erősödő forint, jövőre pedig már a 3 százalékot meghaladó gazdasági növekedés növeli a büdzsé bevételeit.

A bankoktól vár nagyobb hozzájárulást a kormány

A bevételeket is növeli a kormány, egyrészt a költségvetési tartalékot 50 milliárdról 192 milliárd forintra emeli jövőre, másrészt

2026-ban a tervezett 180 milliárd forint helyett 360 milliárd forintra nő a bankadóból származó költségvetési bevétel 

– jelentette be Nagy Márton. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, jövőre a szabályozás szerint a bankadó alapja a bankok és pénzügyi vállalkozások 2024-es eredménye lesz, 

a bankszektor adózás utáni eredménye továbbra is meghaladja az 1500 milliárd forintot, az uniós tagállamok közül a szektor tőkearányos megtérülése (RoE) a harmadik legmagasabb Magyarországon.

A bankoknak tehát van miből hozzájárulniuk a büdzséhez, a költségvetés stabilitásához ezért elkerülhetetlen a bankadó emelése – tette világossá Nagy Márton, ugyanakkor azt is elmondta, erről még nem döntött a kormány.

A tervek szerint a bankok árbevételének 20 milliárd forint alatti részére vonatkozó – jelenleg 7 százalékos – adókulcs 10 százalékra nőne, a 20 milliárd forint feletti része után a jelenlegi 18-ról 30 százalékra nőne az adó mértéke, míg állampapír vásárlás esetén a jelenlegi 50 helyett 30 százalékot írhatnának le a különadóból a szereplők.

A többi ágazati különadó mértékén nem tervez változtatni a Nemzetgazdasági Minisztérium 2026-ban. Nagy Márton hozzátette: 

míg a Tisza Párt már ígéretet tett a bankadó kivezetésére, amely együtt jár a lakosság megszorításával, addig a kormány emeli a bankadót és nem mond le az idősek, a családok és a hazai vállalkozások támogatásáról. 

A Mandiner korábban beszámolt róla, Magyar Péter és a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András is világos üzenetet küldött a piacnak: ha az ellenzéki párt alakíthat jövőre kormányt, akkor „piacbarát fordulat” jön Magyarországon. Ez pedig egyet jelent a tőkeerős bankok és külföldi nagyvállalatok kötelezettségeinek mérséklésével, az ebből fakadó költségvetési bevételkiesést pedig – az elmúlt hónapokban kiszivárgó elképzelések szerint – a lakosság megszorításán keresztül pótolná a 2010 előtti bukott, baloldali gazdaságpolitikát újjáéleszteni szándékozó Tisza Párt.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

***

pinochet
2025. november 11. 08:47
luxusbatar 2025. november 11. 08:41 Hát, a bankadó emelésének nem túl jó az akkusztikája. A részvényesek nem nagyon örülnek annak, ha a nyeresége kisebb lesz annak a cégnek, amibe fektettek. Jól van fillérbaszó. Az összes eddigi banki klönadót úgy tovább terheltek az ügyfelekre mint a sicc!
Héja
2025. november 11. 08:44
A 14.-ik havi nyögdíjjal mindenki jól jár. M. Péter agyhalott hívei is. Bár jobb lenne őket kihagyni. M. Péter utána listázza őket.
luxusbatar
2025. november 11. 08:41
Hát, a bankadó emelésének nem túl jó az akkusztikája. A részvényesek nem nagyon örülnek annak, ha a nyeresége kisebb lesz annak a cégnek, amibe fektettek. És mivel ez üzleti vállalkozás, a bankoknak a részvényesek érdekeit (is) kell nézni, különben otthagyják őket. Így aztán ezek az adók jórészt át lesznek hárítva a vevőkre. Ez meg hajtja az iinflációt. Persze jól lehet kommunikálni, hogy a kormány a gazdag bankoktól elvesz, és odaadja a nyugdíjasoknak. Mondom ezt úgy, hogy én is egyetértek azzal, hogy a bankokat sem kell félteni.
chief Bromden
2025. november 11. 08:40
Make retired great again! Oké, ha már a lengyeleknél tartunk, ott már évek óta van 14. havi nyugdíj és a valós infláció mellett még a kereset emelkedés 50%-t is figyelembe veszik nyugdíjemelésnél. Legalább így becsüljétek meg a nyugdíjasaitokat!
