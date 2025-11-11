Nagy Márton: jön a 14. havi nyugdíj, emelkedik a bankadó 2026-ban

Washington után így kapott szárnyra a forint
Múlt héten erős hetet zárt a magyar deviza, „fillérekre” járt az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától.
A 14. havi nyugdíj és a támogatott hitelek, valamint az adócsökkentések végrehajtása óriási dolog gazdasági növekedés nélkül, az intézkedések mégsem veszélyeztetik a költségvetés stabilitását – jelentette be Nagy Márton. A plusz kiadásokra a mozgástér kihasználása, az erős forint, a jövő évi növekedés és a bankadó megemelése nyújt többletfedezetet.
Jövőre egy heti plusz pénzt kapnak a nyugdíjasok, ezzel 2026-ban a kormány – hasonlóan a 13. havi nyugdíj korábbi lépcsőzetes bevezetéséhez – fokozatosan hajtja végre a 14. havi nyugdíj bevezetését – jelentette be Nagy Márton.
A nemzetgazdasági miniszter kiemelte:
Kihasználjuk a költségvetés mozgásterét, de nem lépjük túl a kereteket
– tette világossá a tárcavezető a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos háttérbeszélgetésen. Emlékeztetett, idén a magyar gazdaság várhatóan 0,5 százalékkal nő, 2026-ban pedig 3,1 százalékos GDP-bővülés várható. Kifejtette: a várnál kisebb növekedés alacsonyabb költségvetési bevételeket jelent és nagyobb hiányt eredményez. Ennek ellenére a kormány kitart a családok, az idősek és a hazai vállalkozások támogatása mellett úgy, hogy teljesíti a legfontosabb elvárásokat, vagyis azt, hogy
Nagy Márton óriási dolognak nevezte, hogy gazdasági növekedés nélkül is van mozgástér a 14. havi nyugdíj bevezetésére 2026-tól, a plusz juttatás az első évben egy heti nyugdíjnak megfelelő összeg lesz. Ennek kifizetésére úgy nyílik meg a lehetőség, hogy a tervezett hiány 5 százalékos lesz, azaz megegyezik az idei és a tavalyi hiánnyal. Az elsődleges deficit 1,2 százalék lehet jövőre, amely a régióban a legalacsonyabb és meg sem közelíti Lengyelország 6 százalék körüli elsődleges hiányát.
Nem tudunk hiányt csökkenteni, de azt sem engedjük, hogy a hiány nőjön. Az államadósság sem nőhet, amely jövőre a 2025-ös és a 2024-es szinttel megegyező lesz, a GDP 73,5 százaléka, amellyel továbbra is az EU középmezőnyében foglal helyet Magyarország
– emelte ki Nagy Márton. Idén az erősödő forint, jövőre pedig már a 3 százalékot meghaladó gazdasági növekedés növeli a büdzsé bevételeit.
A bevételeket is növeli a kormány, egyrészt a költségvetési tartalékot 50 milliárdról 192 milliárd forintra emeli jövőre, másrészt
2026-ban a tervezett 180 milliárd forint helyett 360 milliárd forintra nő a bankadóból származó költségvetési bevétel
– jelentette be Nagy Márton. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, jövőre a szabályozás szerint a bankadó alapja a bankok és pénzügyi vállalkozások 2024-es eredménye lesz,
a bankszektor adózás utáni eredménye továbbra is meghaladja az 1500 milliárd forintot, az uniós tagállamok közül a szektor tőkearányos megtérülése (RoE) a harmadik legmagasabb Magyarországon.
A bankoknak tehát van miből hozzájárulniuk a büdzséhez, a költségvetés stabilitásához ezért elkerülhetetlen a bankadó emelése – tette világossá Nagy Márton, ugyanakkor azt is elmondta, erről még nem döntött a kormány.
A tervek szerint a bankok árbevételének 20 milliárd forint alatti részére vonatkozó – jelenleg 7 százalékos – adókulcs 10 százalékra nőne, a 20 milliárd forint feletti része után a jelenlegi 18-ról 30 százalékra nőne az adó mértéke, míg állampapír vásárlás esetén a jelenlegi 50 helyett 30 százalékot írhatnának le a különadóból a szereplők.
A többi ágazati különadó mértékén nem tervez változtatni a Nemzetgazdasági Minisztérium 2026-ban. Nagy Márton hozzátette:
míg a Tisza Párt már ígéretet tett a bankadó kivezetésére, amely együtt jár a lakosság megszorításával, addig a kormány emeli a bankadót és nem mond le az idősek, a családok és a hazai vállalkozások támogatásáról.
A Mandiner korábban beszámolt róla, Magyar Péter és a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András is világos üzenetet küldött a piacnak: ha az ellenzéki párt alakíthat jövőre kormányt, akkor „piacbarát fordulat” jön Magyarországon. Ez pedig egyet jelent a tőkeerős bankok és külföldi nagyvállalatok kötelezettségeinek mérséklésével, az ebből fakadó költségvetési bevételkiesést pedig – az elmúlt hónapokban kiszivárgó elképzelések szerint – a lakosság megszorításán keresztül pótolná a 2010 előtti bukott, baloldali gazdaságpolitikát újjáéleszteni szándékozó Tisza Párt.
A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején a külföldi befektetők diktálták a feltételeket, miközben a megszorítások tönkretették a magyar családokat. Most a Tisza Párt ígér újabb „piacbarát” fordulatot.
Az ellenzéki politikus a Financial Times-ban üzent a piacnak: vége a pazarlásnak, jöhetnek a megszorítások.
