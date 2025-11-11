Nagy Márton: jön a 14. havi nyugdíj, emelkedik a bankadó 2026-ban

– tette világossá a tárcavezető a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos háttérbeszélgetésen. Emlékeztetett, idén a magyar gazdaság várhatóan 0,5 százalékkal nő, 2026-ban pedig 3,1 százalékos GDP-bővülés várható. Kifejtette: a várnál kisebb növekedés alacsonyabb költségvetési bevételeket jelent és nagyobb hiányt eredményez. Ennek ellenére a kormány kitart a családok, az idősek és a hazai vállalkozások támogatása mellett úgy, hogy teljesíti a legfontosabb elvárásokat, vagyis azt, hogy

a hiány csökkenjen, vagy ne emelkedjen,

az államadósság fenntartható pályán mozogjon

és Magyarország ne kerüljön vissza az Európai Unió túlzottdeficit-eljárása alá.

Végleg eldőlt: 2026-tól érkezik a 14. havi nyugdíj

Nagy Márton óriási dolognak nevezte, hogy gazdasági növekedés nélkül is van mozgástér a 14. havi nyugdíj bevezetésére 2026-tól, a plusz juttatás az első évben egy heti nyugdíjnak megfelelő összeg lesz. Ennek kifizetésére úgy nyílik meg a lehetőség, hogy a tervezett hiány 5 százalékos lesz, azaz megegyezik az idei és a tavalyi hiánnyal. Az elsődleges deficit 1,2 százalék lehet jövőre, amely a régióban a legalacsonyabb és meg sem közelíti Lengyelország 6 százalék körüli elsődleges hiányát.