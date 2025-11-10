Washington után így kapott szárnyra a forint

A forint ismét erős hetet zárt: az euró/forint árfolyam hétfő reggel már a 384-es szint közelében indult, vagyis alig pár „fillérre” az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától, majd délelőtt új, rég nem látott csúcsokra ért fel – írta a Portfolio.

A lap megjegyezte, hogy bár délutánra megtorpant kicsit a lendület,

a magyar devizára jó hatással volt a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és a folyó mérleg erősödése,

közben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat.

A Portfolio arra is rámutatott, hogy a hétvégi Orbán–Trump találkozó újabb lökést adott a piacnak, miután a felek egy lehetséges amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is belengették. Bár a részletek homályosak, és most inkább politikai üzenetként értelmezhetők, a bejelentés időzítése és súlya miatt a figyelem hétfőn is a forinton maradhat – olvasható az összeállításban.