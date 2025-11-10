Washington után így kapott szárnyra a forint

Orbán Viktor és Donald Trump másik polcra tette Magyarországot: tíz éve láttuk ilyennek a forintot, és ez csak a jéghegy csúcsa
Óriásit lépett előre hazánk az Orbán-Trump találkozó után.
Múlt héten erős hetet zárt a magyar deviza, „fillérekre” járt az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától.
A forint ismét erős hetet zárt: az euró/forint árfolyam hétfő reggel már a 384-es szint közelében indult, vagyis alig pár „fillérre” az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától, majd délelőtt új, rég nem látott csúcsokra ért fel – írta a Portfolio.
A lap megjegyezte, hogy bár délutánra megtorpant kicsit a lendület,
a magyar devizára jó hatással volt a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és a folyó mérleg erősödése,
közben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat.
A Portfolio arra is rámutatott, hogy a hétvégi Orbán–Trump találkozó újabb lökést adott a piacnak, miután a felek egy lehetséges amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is belengették. Bár a részletek homályosak, és most inkább politikai üzenetként értelmezhetők, a bejelentés időzítése és súlya miatt a figyelem hétfőn is a forinton maradhat – olvasható az összeállításban.
A pénzügyi portál valamivel hétfő délután 16 óra után arról írt, hogy
a forint az euróval szemben egy egységnyit erősödött és a 383,5-ös szint körül mozog.
Míg a dollárral szemben 0,8 egységnyi forinterősödést történt eddig, a kurzus 331,7 körül forog – olvasható a Portfolión.
