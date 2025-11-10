Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
piac fillér árfolyam forint euró

Washington után így kapott szárnyra a forint

2025. november 10. 16:48

Múlt héten erős hetet zárt a magyar deviza, „fillérekre” járt az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától.

2025. november 10. 16:48
null

A forint ismét erős hetet zárt: az euró/forint árfolyam hétfő reggel már a 384-es szint közelében indult, vagyis alig pár „fillérre” az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyamától, majd délelőtt új, rég nem látott csúcsokra ért fel – írta a Portfolio.

A lap megjegyezte, hogy bár délutánra megtorpant kicsit a lendület, 

a magyar devizára jó hatással volt a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és a folyó mérleg erősödése,

 közben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat. 

A Portfolio arra is rámutatott, hogy a hétvégi Orbán–Trump találkozó újabb lökést adott a piacnak, miután a felek egy lehetséges amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is belengették. Bár a részletek homályosak, és most inkább politikai üzenetként értelmezhetők, a bejelentés időzítése és súlya miatt a figyelem hétfőn is a forinton maradhat – olvasható az összeállításban.

A pénzügyi portál valamivel hétfő délután 16 óra után arról írt, hogy 

a forint az euróval szemben egy egységnyit erősödött és a 383,5-ös szint körül mozog.

Míg a dollárral szemben 0,8 egységnyi forinterősödést történt eddig, a kurzus 331,7 körül forog – olvasható a Portfolión.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner-grafika

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ninini
2025. november 10. 19:14
Ell kell keserítenem mindenkit. Ez csak azért van, mert The Man megengedte ezt a forintnak. De ne csináljon belőle rendszert!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 10. 17:36
lesz erosebb is hanem baloldali vezeti az Orszagot
Válasz erre
4
0
akitiosz
2025. november 10. 17:06
Milyen pénzügyi védőpajzs? 81 éve képtelenek a forintot megvédeni. A dollárt is. Nem lesz megvédve sem a forint, sem a dollár. Továbbra is elinflálva lesz mindkettő. Erre mérget lehet venni. Ez sajnos halálbiztos.
Válasz erre
1
10
karcos-2
2025. november 10. 16:50
Szabadságot Szárnyra Kapásnak!
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!