Utolsó esély: ha még van ilyen ezer forintos bankjegy a birtokában, ideje beváltani

Az 1998. szeptember elsején kibocsátott ezer forintos bankjegyekkel már 2007. szeptember 1. óta nem lehet fizetni a boltokban, az MNB-nél azonban még mindig beválthatjuk őket. Ez fog hamarosan megváltozni, a bankjegyeket ugyanis csak a bevonás határnapjától számított 20 évig váltják be annak névértékén.

Ez azt jelenti, hogy 2027.08.31-től már beváltani sem lehet ezeket az ezreseket, vagyis onnantól kezdve elvesztik az értéküket.