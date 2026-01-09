Ft
01. 09.
péntek
forint magyar nemzeti bank bankjegy

Utolsó esély: ha még van ilyen ezer forintos bankjegy a birtokában, ideje beváltani

2026. január 09. 07:10

Miután letelt a határidő, csak annyit ér, amennyit a gyűjtők hajlandók adni érte.

2026. január 09. 07:10
null

Az 1998. szeptember elsején kibocsátott ezer forintos bankjegyekkel már 2007. szeptember 1. óta nem lehet fizetni a boltokban, az MNB-nél azonban még mindig beválthatjuk őket. Ez fog hamarosan megváltozni, a bankjegyeket ugyanis csak a bevonás határnapjától számított 20 évig  váltják be annak névértékén.

Ez azt jelenti, hogy 2027.08.31-től már beváltani sem lehet ezeket az ezreseket, vagyis onnantól kezdve elvesztik az értéküket.

Ugyanakkor, ha valakinek jó állapotú, hajtatlan bankjegy van a birtokában, az akár elgondolkodhat azon is, hogy gyűjtőkhöz fordul, akik adott esetben a névértékénél többet is kínálhatnak érte.

A Magyar Nemzeti Bank online listát vezet a „bevont, de még átváltható fizetőeszközökről”, ott lehet megtekinteni, melyek azok a bankók, amiket már csak náluk lehet átváltani névértéken, egészen a bevonási határnapig.

Nyitókép: MTI Fotó/Balaton József

 

