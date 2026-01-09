Utolsó esély: ha még van ilyen ezer forintos bankjegy a birtokában, ideje beváltani

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Miután letelt a határidő, csak annyit ér, amennyit a gyűjtők hajlandók adni érte.
Az 1998. szeptember elsején kibocsátott ezer forintos bankjegyekkel már 2007. szeptember 1. óta nem lehet fizetni a boltokban, az MNB-nél azonban még mindig beválthatjuk őket. Ez fog hamarosan megváltozni, a bankjegyeket ugyanis csak a bevonás határnapjától számított 20 évig váltják be annak névértékén.
Ez azt jelenti, hogy 2027.08.31-től már beváltani sem lehet ezeket az ezreseket, vagyis onnantól kezdve elvesztik az értéküket.
Ugyanakkor, ha valakinek jó állapotú, hajtatlan bankjegy van a birtokában, az akár elgondolkodhat azon is, hogy gyűjtőkhöz fordul, akik adott esetben a névértékénél többet is kínálhatnak érte.
A Magyar Nemzeti Bank online listát vezet a „bevont, de még átváltható fizetőeszközökről”, ott lehet megtekinteni, melyek azok a bankók, amiket már csak náluk lehet átváltani névértéken, egészen a bevonási határnapig.
Nyitókép: MTI Fotó/Balaton József