A számok Finnországban sem hazudnak: továbbra is Magyarország hátát nézi Európa

Továbbra sem vetekedhet egyetlen uniós tagállam sem a magyarországi rezsiárakkal. Mind áramban, mind gázárban a magyar családok fizetik a legkisebb rezsiszámlákat az átlagfogyasztásig.

Magyarország a legvilágosabb az Unió áramár-térképén (Forrás: VaasaETT)

Magyarország az élen

Az európai háztartási energiaköltségekről a finnországi VaasaETT vezeti az adatgyűjtést és adja közzé minden hónap első hetében. Az intézmény rendszeresen elkészíti az uniós és néhány, az Európai Energiaközösségben lévő ország tarifa-összehasonlítását, amelyet az osztrák Energie Control Austria, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) megbízásából listáz.