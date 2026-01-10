Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rezsicsökkentés unió áram mekh gáz európai unió magyarország forint európa

A számok Finnországban sem hazudnak: továbbra is Magyarország hátát nézi Európa

2026. január 10. 20:06

Az Európai Unió egyetlen fővárosában sem olcsóbbak a rezsidíjak, mint Budapesten. A rezsicsökkentésnek köszönhetően Magyarország mind az áram, mind a gáz területén élen végzett tavaly decemberben.

2026. január 10. 20:06
null
Ferentzi András

Továbbra sem vetekedhet egyetlen uniós tagállam sem a magyarországi rezsiárakkal. Mind áramban, mind gázárban a magyar családok fizetik a legkisebb rezsiszámlákat az átlagfogyasztásig. 

Magyarország a legvilágosabb az Unió áramár-térképén (Forrás: VaasaETT)
Magyarország a legvilágosabb az Unió áramár-térképén (Forrás: VaasaETT)

Magyarország az élen

Az európai háztartási energiaköltségekről a finnországi VaasaETT vezeti az adatgyűjtést és adja közzé minden hónap első hetében. Az intézmény rendszeresen elkészíti az uniós és néhány, az Európai Energiaközösségben lévő ország tarifa-összehasonlítását, amelyet az osztrák Energie Control Austria, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) megbízásából listáz. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Tovább a cikkhezchevron

Az egy évtizede hatályban lévő rezsicsökkentésnek köszönhetően az átlagos magyarországi fogyasztó továbbra is az Unió legkisebb díjait fizeti, mind az áramért, mind pedig a gázért. Ez decemberben a VaasaETT adatai szerint kilowattóránként 

  • az áramnál 9,51 eurócent, 
  • a gáznál pedig 2,61 eurócent volt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Azaz forintosítva kijön az itthon jól ismert rezsicsökkentett ár. 

Változatlan rezsidíjak

A rezsidíjak immár 2022 augusztusa óta ugyanazon a szinten vannak: az áram évi 2523 kilowattóráig 36 forintba, a gáz pedig 1729 köbméterig 102 forintba kerül. Az átlagfogyasztás felett 70 forintra ugrik a kilowattóránkénti áramár, és 747 forintra a köbméterenkénti gázár, ami jelentős emelkedés, de a többségnek elegendő a kedvezményes keret. Sőt, aki három gyermeket nevel, annak további kedvezmény jár. Évi plusz 600 köbméternyi gázfogyasztási keretet igényelhetnek a nagycsaládosok, s ez minden további gyermekkel nőhet. Három gyermekkel tehát nem 1729 köbméternyi gázfogyasztásig érvényes csökkentett tarifa, hanem 2329 köbméterig, azaz havi csaknem 200 köbméterig, amely már egy nagyobb vidéki ház fűtését is fedezheti.

Magyarországon tehát egy átlagfogyasztó család éves rezsiszámlája, a gázt és az áramot figyelembe véve összesen 267 189 forintra jön ki. 

Az áram ebből 90 828 forint, a gáz pedig 176 358 forint évente az átlagot fogyasztóknak

Az EU-n belül a legközelebb Málta áll a magyar díjszabáshoz áramban, ott 12,31 eurócentbe kerül ugyanaz a mennyiség, míg gáz esetében Zágráb jön, 5,39 eurócenttel. Ha ezt egy magyar átlagfogyasztásra néznénk, akkor 91 ezer forint helyett áramra 120 ezer forint jönne ki, míg gáz esetén 176 ezer forint helyett 359 ezer lenne az éves számla végösszege. 

Elszálltak a román számlák

Áramért egyébként Európában Berlinben kell a legtöbbet fizetni, csaknem 39 eurócentet, tehát négyszer többet, mint hazánkban, míg gázért Stockholmban, ott 13-szor nagyobb a díjszabás. 

Az áramár egyébként különösen fájó lehet Romániában, amely öles léptekkel zárkózik fel áramdíjban Nyugat-Európához, miután tavaly nyáron eltörölték az ottani rezsicsökkentést

Ezt is ajánljuk a témában

Egy magyar átlagfogyasztó Romániában évente már csaknem háromszor annyit, 265 ezer forintot kénytelen fizetni az áramszámlája alapján. Ez alig egy év alatt 100 ezer forint körüli ugrást jelent. 

Emiatt is fontos tehát a kormány intézkedése, amely kiáll a rezsicsökkentés mellett, hiába vannak olyan hangok, amelyek teljesen eltörölnék már az intézményt, vagy minimum átalakítanák

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Az tény, hogy az orosz energiáról való leválással aligha lenne fenntartható a mostani áron a rezsicsökkentés, tehát, amennyiben az intézmény meg is marad, biztosan jelentős drágulással kellene szembenézniük a fogyasztóknak. Akkor ugyanis kizárólag drágább forrásból lehetne beszerezni a szükséges energiahordozókat, de könnyen lehet, hogy a gáztárolók feltöltése is lassabban haladna. Ezekkel kapcsolatban egyébként pont a héten érdeklődött a Mandiner és kiderült, egészen a tavaszig van elegendő gáz az otthonok és intézmények fűtésére, de a beszerzések is folyamatosak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nemrég egyébként még a Tisza Pártban is elkezdték kikezdeni a rezsicsökkentést, amikor Radnai Márk, a szervezet alelnöke kérdezte meg követőit, hogy mennyivel nőtt a gázszámlájuk, ám – talán egyedül az ő meglepetésére – sorjáztak a posztja alatt azok a hozzászólások, akik szerint semmivel sem fizetnek többet. Mégpedig a rezsicsökkentésnek köszönhetően.  

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!