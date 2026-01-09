Az Orbán-kormány belekezdett: pénzeső hullik a családokra!

Egy mediánkeresetű, két gyermeket nevelő családot veszünk példának, ahol az édesanya 40 év alatt van. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az októberi bruttó mediánkereset 575 000 forint volt, mindkét szülőnél ezzel számolunk. A családi adókedvezményt – amely július óta a másfélszeresére, azaz két gyermek esetén 60 000 forintra nőtt – az édesapa érvényesíti, az ő nettója tehát 442 375 forint volt decemberben, a feleségéé 382 375 forint. A kétgyermekes családi pótlék 26 600 forint, vagyis a család kasszába a karácsony előtti utolsó utaláskor összesen 851 350 forint érkezett.

Februárban már jóval nagyobb összeg várható: a családi adókedvezmény két gyermek esetén a duplájára, 80 000 forintra emelkedik, az édesanya pedig élete végéig mentességet élvezhet az szja-fizetés alól, tehát neki havonta 86 250 forinttal több marad a fizetéséből. Január elejével ugyanis a három- és többgyermekes édesanyák mentességét kiterjesztették előbb a 40 év alatti kétgyermekes, illetve a 30 év alatti egygyermekes édesanyákra, a következő években pedig az idősebb korosztályokra is. Februárban tehát a példánkban szereplő család havi jövedelme 957 600 forintra nő, ami azt jelenti, hogy 106 250 forinttal több kerül a családi kasszába. Ez 2026-ban éves szinten 1,2 millió forintnyi pluszbevételt jelent.

Ennél sokkal több érkezik a három vagy több gyermeket nevelők zsebébe a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően: gyermekenként 66 000 forintra nőtt a havi adókedvezmény mértéke,

tehát háromnál 198 000, négynél 264 000 forintra és így tovább. A kedvezmény maximális kihasználásá-

hoz az apa mediánbérénél valamivel magasabb bruttó juttatás szükséges, de így is jócskán, több százezer forinttal megugrik a család bevétele.