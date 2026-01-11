Mutatjuk egy modern brit nő pályafutását: terroristából lett gazdagon utazgató influenszer (VIDEÓ)

ő az első és egyetlen nő, akit terrorizmus miatt ítéltek el Nagy-Britanniában.

A birminghami koronabíróság 2016 februárjában tárgyalta az ügyét, az ítélethirdetéskor a bíró különösen súlyosnak nevezte azt a körülményt, hogy tudatosan vitte magával kisgyermekét Szíriába, miközben tisztában volt azzal, mire fogják használni.

A gyermeket ISIS-zászlóba csavarva, fegyverekkel fotózták

– hívja föl a figyelmet a Magyar Nemzet. Shakil anyja brit, apja pakisztáni származású és Burton upon Trentben nőtt fel két öccsével és húgával. Édesanyja, Mandy szerint lánya nyugati nevelést kapott Spice Girls-számokra gyakorolta a tánclépéseket a szobájában, hétvégéken pedig egy szupermarketben dolgozott, hogy legyen pénze ruhákra és sminkre.

Anyja okos, népszerű lányként írta le Shakilt, aki bejutott a Birminghami Egyetemre pszichológia szakára. Tanulmányait azonban félbehagyta és a diákhitelét arra fordította, hogy Szíriában csatlakozzon az Iszlám Állam terrorszervezethez. Az egyetem második évében megismerkedett egy jemeni származású fodrásszal, aki később feleségül vette. Később azt állította, hogy a kapcsolat bántalmazóvá vált, ezért titokban elkezdte szervezni szíriai útját.