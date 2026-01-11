Mutatjuk egy modern brit nő pályafutását: terroristából lett gazdagon utazgató influenszer (VIDEÓ)

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Beállt az Iszlám Államba a kislányával, majd visszament Angliába, és sztár lett. A Nyugat, az Nyugat.
Megdöbbentő anyagot közölt a Magyar Nemzet. Az Iszlám Állam (ISIS) egykori poszterlánya ma már közösségimédia-sztárként építi a karrierjét, írják. Az egyetlen olyan brit nőről van szó, akit korábban terrorcselekményekhez köthető tevékenysége miatt ítéltek el, az ügye pedig most újra a figyelem középpontjába került.
A nő 2016-ban kiskorú fiával együtt csatlakozott az ISIS-hez, amiért végül hosszú évekre börtönbe is került. Tareena Shakil ma már influenszerként tevékenykedik,
és a közösségi médiában egzotikus utazásairól, fényűző életmódjáról és a pozitív gondolkodás fontosságáról oszt meg tartalmakat – tudjuk meg.
Tareena Shakil neve azután vált ismertté, hogy az Iszlám Állam (ISIS) poszterlánya lett, írják. Mint kiderült, a 2025-ös esztendő mozgalmasan telt számára, ellátogatott egy thaiföldi szigetre, megfordult Rómában, Egyiptomban és Amszterdamban, valamint síelni is eljutott Albániába.
Az influenszer utazásairól TikTok-, Instagram- és YouTube-oldalain számol be, már több tízezer követője van, a kedvelések száma pedig többmilliós.
A rövid videókban – amelyeket sokszor egy fehér sportkocsiban rögzít – arról beszél, hogyan találhatják meg a nők az igazit. A YouTube-on Shakil többnyire a pozitív szemlélet erejét és a sikerhez vezető gondolkodásmód jelentőségét hangsúlyozza. Egyik posztjában például – bármilyen utalás nélkül a korábbi dzsihádista múltjára –
úgy fogalmazott, hogy „szükség van a nehéz időszakokra, az éjszakákra, amikor az ember sírva alszik el, mert ezek tették őt is erősebbé és fantasztikussá”
– írják.
Emlékeztetnek: Shakil korábban az egészségügyben dolgozott, és mindmáig
ő az első és egyetlen nő, akit terrorizmus miatt ítéltek el Nagy-Britanniában.
A birminghami koronabíróság 2016 februárjában tárgyalta az ügyét, az ítélethirdetéskor a bíró különösen súlyosnak nevezte azt a körülményt, hogy tudatosan vitte magával kisgyermekét Szíriába, miközben tisztában volt azzal, mire fogják használni.
A gyermeket ISIS-zászlóba csavarva, fegyverekkel fotózták
– hívja föl a figyelmet a Magyar Nemzet. Shakil anyja brit, apja pakisztáni származású és Burton upon Trentben nőtt fel két öccsével és húgával. Édesanyja, Mandy szerint lánya nyugati nevelést kapott Spice Girls-számokra gyakorolta a tánclépéseket a szobájában, hétvégéken pedig egy szupermarketben dolgozott, hogy legyen pénze ruhákra és sminkre.
Anyja okos, népszerű lányként írta le Shakilt, aki bejutott a Birminghami Egyetemre pszichológia szakára. Tanulmányait azonban félbehagyta és a diákhitelét arra fordította, hogy Szíriában csatlakozzon az Iszlám Állam terrorszervezethez. Az egyetem második évében megismerkedett egy jemeni származású fodrásszal, aki később feleségül vette. Később azt állította, hogy a kapcsolat bántalmazóvá vált, ezért titokban elkezdte szervezni szíriai útját.
Egy olyan iszlám vallású államban keresett „biztonságot és békét”, ahol nincs alkohol és kábítószer.
2014 októberében családjának azt hazudta, hogy 14 hónapos fiával Törökországba utazik nyaralni, valójában azonban az Iszlám Állam embercsempészeivel
Szíriába utazott, hogy dzsihádista harcosfeleség válhasson belőle.
Megérkezése után körüzenetet küldött barátainak, amelyekben azt írta, muszlimként kötelessége megölni a hitetleneket, mártírként akar meghalni, és dzsihádot, azaz szent háborút fog vívni. Ezt követően egy házba került, ahol más nőkkel együtt arra vártak, hogy külföldi harcosok feleségeivé váljanak. Beszámolója szerint a beszélgetéseiket rendszeresen lehallgatták, és a nőktől szigorúan elvárták az előírt viselkedést.
Végül Shakil néhány héttel a Szíriába érkezése után engedély nélkül taxiba ült, majd a török határig utazott, ott átmászott a szögesdróttal megerősített határkerítésen. Amikor
2015 februárjában visszatért az Egyesült Királyságba, a Heathrow repülőtéren őrizetbe vették.
Börtönbe kerülését követően édesanyja, Mandy így fogalmazott: „Máig képtelen vagyok felfogni, miként jutott el az én kedves, értelmes és szerethető lányom egy háborús térségbe az unokámmal együtt. Számomra ez teljesen érthetetlen. Talán azt gondolta, hogy olyan országba utazik, ahol a nőkkel tisztelettel bánnak, de félrevezették.”
Shakilt 2018-ban feltételesen szabadlábra helyezték, abban az esztendőben, amikor édesapját és testvérét kábítószer-kereskedelem miatt három év szabadságvesztésre ítélték,
derült ki.
Kapcsolódó vélemény
Mi a Magyar Királyságban megittuk a levét annak, ahogyan az elfogadás lassacskán önfeladásba ment át, a nyugat még nem.
Nyitókép: Instagram