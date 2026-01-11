A fiatalok is gondolják végig, hogy mit kínál a túloldal – ezért zajlik nemzedékváltás a Fidesznél

Az Index arra emlékeztet, hogy a Fidesz szombati kongresszusán kiderült: a 106 egyéni választókerületből negyvenegyben új jelöltet indítanak a kormánypártok. A lap Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét, valamint Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét kérdezte a jelöltcserékről és Orbán Viktor kongresszusi beszédéről. Mráz Ágoston Sámuel azzal kapcsolatban, hogy a kormánypártoknak negyvenegy új egyéni választókerületi jelöltje lesz a 2026-os országgyűlési választáson, ezt mondta: „Nemzedékváltási folyamat.

A társadalom is változik, ezért a legerősebb pártnak is változnia kell.

Erre utalt a miniszterelnök is, amikor arról beszélt, hogy állandóan meg kell újítani az eklézsiát. Negyvenegy új jelölt se nem sok, se nem kevés, pont annyi, amennyi azt az érzetet kelti, hogy a Fidesz nem elöregedett párt, hanem a fiatalok és idősebbek együttműködésén alapul.”