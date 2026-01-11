Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mráz ágoston sámuel horn gábor fidesz Fidesz-kongresszus orbán viktor

A fiatalok is gondolják végig, hogy mit kínál a túloldal – ezért zajlik nemzedékváltás a Fidesznél

2026. január 11. 07:06

Szakértők világították meg a változások okát.

2026. január 11. 07:06
null

Az Index arra emlékeztet, hogy a Fidesz szombati kongresszusán kiderült: a 106 egyéni választókerületből negyvenegyben új jelöltet indítanak a kormánypártok. A lap Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét, valamint Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét kérdezte a jelöltcserékről és Orbán Viktor kongresszusi beszédéről. Mráz Ágoston Sámuel azzal kapcsolatban, hogy a kormánypártoknak negyvenegy új egyéni választókerületi jelöltje lesz a 2026-os országgyűlési választáson, ezt mondta: „Nemzedékváltási folyamat. 

A társadalom is változik, ezért a legerősebb pártnak is változnia kell.

Erre utalt a miniszterelnök is, amikor arról beszélt, hogy állandóan meg kell újítani az eklézsiát. Negyvenegy új jelölt se nem sok, se nem kevés, pont annyi, amennyi azt az érzetet kelti, hogy a Fidesz nem elöregedett párt, hanem a fiatalok és idősebbek együttműködésén alapul.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, Orbán Viktor kongresszusi beszédének a kormányzóképes, tapasztalt, nyugodt erő volt a fő vezérelve. „A miniszterelnök alapvetően azzal próbált a választókhoz szólni, hogy ismernek engem, ne kísérletezzenek, rám számíthatnak. 

A Fidesz kihívójánál egy elég nagy kérdőjelet láthatunk, valamint egy olyan programot, ami rosszul érintené a társadalom széles rétegeit,

 ezért is volt észszerű, hogy a miniszterelnök a kiszámíthatóságot hangsúlyozta”.

Orbán Viktor a beszédében külön megszólította a fiatalokat is, 

amikor többek között úgy fogalmazott, hogy 

„hahó, magyar fiatalok, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, a saját jövőtök ellen szavaztok”. 

Mráz Ágoston Sámuel úgy vélekedett, hogy a fiataloknál nem áll elég jól a Fidesz, ezért az ő megszólításuk érdeke a kormányerőnek. „A nemzedékváltás is erről szól. Az egész társadalom, így a fiatalok irányába is a Fidesz egyik fő üzenete, hogy 

a választás nem szimpátiaszavazás lesz, mindenki gondolja végig, hogy mit kínál a túloldal. 

Ha az alternatívák közötti választás a kérdés, akkor mindenki a Fidesz kínálatával ért egyet, legyen szó háborúellenességről, tandíjmentességről, munkahelyteremtésről, munkáshitelről, a családtámogatások széles köréről, vagy a klasszikus no war, no migration, no gender triászról, ami konstans eleme a Fidesz identitásának.”

A politológus kitért arra is, hogy a kongresszusra több külföldi vezető politikus videóüzenetet küldött: „Egyértelmű, hogy az elszigetelődésről szóló vád elleni fellépés volt, valamint arról szólt, hogy annak 

a nemzetközi hálózatnak, aminek Orbán Viktor az alapítója, úttörője, mostanra nagy befolyással rendelkezik,

 két uniós miniszterelnök is megszólalt. Ha a patriótákat, a konzervatívokat és a szuverenistákat összeadjuk Európában, akkor az európai parlamenti képviselők több mint negyedét kapjuk, ráadásul növekvő közösségről van szó. A sorok között kiolvasható volt az az üzenet is, ha valaki el van szigetelődve a valóságtól a háborús politikával, az Brüsszel”.

Ezt is ajánljuk a témában

Horn Gábor szerint nem arról van szó, hogy egy új generáció került volna elő, „nem korosztályi váltást látunk, 

az új jelöltek jelentős része nem sokkal fiatalabb a korábbiaknál. 

Azt is megfogalmazták, hogy nem kellően digitális a mostani képviselők egy része, ami szerintem marhaság. Bármennyire is fontos a digitális terep, a választás egy offline esemény, az számít, hogy ki tudja elvinni a szavazókat voksolni. 

A váltás oka inkább az elégedetlenség lehet, 

ez komoly kritika Orbán és környezete irányából a képviselők felé. A leváltottak között vannak olyanok is, akik évtizedek óta képviselők, de például Kósa Lajos esetében el tudom képzelni, hogy tényleg nem akarja végigcsinálni a sokadik kampányát.”

A Republikon Intézet vezetője megjegyezte: „Nem igazán hallottunk arról, hogy a helyi szereplőknek bármilyen érdemi beleszólása lett volna a jelöltcserékbe. Tudunk olyanról – például Zalaegerszeg és Nyíregyháza –, ahol a korábbi jelöltek az odalátogató politikai vezetőtől tudták meg, hogy nem indulnak idén. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindenkivel beszélt, de arról nem volt szó, hogy a helyi közösségeknek milyen beleszólása volt a döntésbe”. Horn Gábor 

Budapesten annak a szándékát látja, hogy „kimentsék azokat a nagyágyúkat a bukás elől, akik 2022-ben vereséget szenvedtek Budapesten”.

A Republikon vezetője egyébként úgy érzékelte, hogy Orbán Viktor „jó formában” van, harcos miniszterelnökként jelent meg a színpadon, de „arra számítottam, hogy lesz valamilyen új elem, nagy bejelentés, ami elmaradt. Orbán Viktor azokat a paneleket húzta elő, amelyeket az elmúlt egy évben hallottunk tőle. Ami talán érdekesebb, hogy a miniszterelnök elmondta – ami egy őszinte pillanat volt –, hogy 0 százalékos a növekedés és 4 százalékos az infláció, de ebből egy fordulattal sikert próbált kovácsolni, és közölte, hogy ezekkel az adatokkal szemben 11 százalékkal emelték a minimálbért. Ez 

gyakorlatilag a felelőtlen politika beismerése, rossz állapotban van az ország,

 komoly az eladósodás, kilyukadt a költségvetés, de a választások megnyerése érdekében megalapozatlan döntéseket hoznak”.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz

Balos elemző ismerte el a Fidesz kongresszusát.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 11. 09:04 Szerkesztve
A fiatalok is gondolják végig, hogy mit kínál a túloldal ---- ahhoz pedig én is adnék innen három cikkcímet... Döntsétek már el mikor mekkora mélységet tagadtok (hazudtok) a béka segge alatti államcsődünkről... meg úgy általában mindenről.... A megtévesztett fiatalokkal akarjátok az átfestett valóságot lakkoztatni? További pofázás helyett a beszédes cikkcímek.: A számok Finnországban sem hazudnak: továbbra is Magyarország hátát nézi Európa Zsákutca vagy felzárkózás? Az orbáni gazdaság „kifulladásáról” egészen mást mutatnak a számok Stagnálás mint gazdaságpolitikai bravúr: így mentette meg a gazdaságpolitika Magyarországot... 🤣 (felhalmozott állami hitelekkel, USA- ból hiába kunyerált személyhez kötöttnek hazudott -mentőcsomaggal)
Válasz erre
0
2
fortissima
•••
2026. január 11. 08:58 Szerkesztve
Hahó fiatalok, hahó harcosok, hahó digitális polgárok, hahó fészbukosok... :-)))
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. január 11. 08:34
Nemzedékváltás? Nem úgy tűnik. A Fidesz keménymagja még mindig a sok komcsi őskövület marad. Orbán, Pintér, Deutsch, Kövér meg a többi libsi-komcsi.
Válasz erre
0
1
Szerintem
2026. január 11. 08:29
A tiszafostos propagandája az volt, hogy jobboldali konzervatív, fiatalok pártját építi. Ehhez képest őskövület kommunista szekértőket gyűjtött maga köré és a DK-tól átpártolt őskomcsi nyuggerek a fő csápolói. Az már csak hab még a tortán, hogy a tiszarszigetek lennének a pártja helyi alapszervezetei, de párttagjai mégsincsenek, hogy bármikor le is tagadhassa bármelyik emberét. Na ennyit arról, hol van igazából a fiatalos lendület.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!