A fiatalok is gondolják végig, hogy mit kínál a túloldal – ezért zajlik nemzedékváltás a Fidesznél

A váltás oka inkább az elégedetlenség lehet,
ez komoly kritika Orbán és környezete irányából a képviselők felé. A leváltottak között vannak olyanok is, akik évtizedek óta képviselők, de például Kósa Lajos esetében el tudom képzelni, hogy tényleg nem akarja végigcsinálni a sokadik kampányát.”
A Republikon Intézet vezetője megjegyezte: „Nem igazán hallottunk arról, hogy a helyi szereplőknek bármilyen érdemi beleszólása lett volna a jelöltcserékbe. Tudunk olyanról – például Zalaegerszeg és Nyíregyháza –, ahol a korábbi jelöltek az odalátogató politikai vezetőtől tudták meg, hogy nem indulnak idén. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindenkivel beszélt, de arról nem volt szó, hogy a helyi közösségeknek milyen beleszólása volt a döntésbe”. Horn Gábor
Budapesten annak a szándékát látja, hogy „kimentsék azokat a nagyágyúkat a bukás elől, akik 2022-ben vereséget szenvedtek Budapesten”.
A Republikon vezetője egyébként úgy érzékelte, hogy Orbán Viktor „jó formában” van, harcos miniszterelnökként jelent meg a színpadon, de „arra számítottam, hogy lesz valamilyen új elem, nagy bejelentés, ami elmaradt. Orbán Viktor azokat a paneleket húzta elő, amelyeket az elmúlt egy évben hallottunk tőle. Ami talán érdekesebb, hogy a miniszterelnök elmondta – ami egy őszinte pillanat volt –, hogy 0 százalékos a növekedés és 4 százalékos az infláció, de ebből egy fordulattal sikert próbált kovácsolni, és közölte, hogy ezekkel az adatokkal szemben 11 százalékkal emelték a minimálbért. Ez