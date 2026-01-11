„A titok, ahogy azt sokan el is mondták a beszédükben, az elvégzett munkában rejlik és abban, hogy Orbán Viktor vezetésével ez a párt emberközpontú, meghallgatja, megkérdezi a magyar embereket arról, hogy fontos kérdésekben mit gondolnak. Jelentős döntéseiket mindig társadalmi párbeszéd előzi meg, a magyar emberekért, a magyar családokért dolgoznak. Ahogy az többször elhangzott a kongresszuson, a választás tétje az, hogy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul.

A Fidesz a nagyszerűen sikerült kongresszussal elindította a kampányt, Orbán Viktor pedig megadta az alaphangot nagy ívű beszédének zárszavával: