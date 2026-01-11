Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter nagy attila tibor Fidesz-kongresszus orbán viktor

Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz

2026. január 11. 06:43

Balos elemző ismerte el a Fidesz kongresszusát.

2026. január 11. 06:43
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A titok, ahogy azt sokan el is mondták a beszédükben, az elvégzett munkában rejlik és abban, hogy Orbán Viktor vezetésével ez a párt emberközpontú, meghallgatja, megkérdezi a magyar embereket arról, hogy fontos kérdésekben mit gondolnak. Jelentős döntéseiket mindig társadalmi párbeszéd előzi meg, a magyar emberekért, a magyar családokért dolgoznak. Ahogy az többször elhangzott a kongresszuson, a választás tétje az, hogy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul.

A Fidesz a nagyszerűen sikerült kongresszussal elindította a kampányt, Orbán Viktor pedig megadta az alaphangot nagy ívű beszédének zárszavával:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

»Magasba a zászlókat, fel győzelemre! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!«

Ezzel szemben a másik oldalon komoly gondok vannak. Erre a kormánypártisággal nem vádolható elemző, Nagy Attila Tibor is kitért a posztjában:

»A tiszások kőkemény magja szokott engem kritizálni, amiért kifogásolom, hogy a nem létező kongresszust Magyar Péter »kongresszusnak«, a nem létező frakciót pedig »frakciónak« nevezi. Most tessék figyelni! Bár a Fidesz kongresszusa egy nagy politikai show-műsor, de az elején eleget tettek a formaságoknak: volt mandátumvizsgálat, szavaztak a napirendről, a levezető elnökök személyéről. Na, ez már kongresszus. Így már érthető, ugye?«

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek bizony kemény szavak. Ennek az észrevételnek nem fognak örülni a tiszások.

A tét valóban óriási. Nem túlzás azt állítani, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak – gondolta magában Felhévizy és lement a ház elé egy kicsit havat lapátolni.”

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. január 11. 08:04
Mutasson már valaki egy! olyan alakot a tiszaszarosok között aki nem azzal lett híres hogy nemzetrontó, idióta kretén, és nem a te és az én pénzemre fáj a foga. Csak egyet, nem többet!
Válasz erre
2
0
Darthvader
2026. január 11. 07:43
Pedig 26 taggal még csak bonyolult sem lenne. Egy kisebb társasház méret, ahol szinten kötelező a szabályokat betartani. Kivéve, ha Polos ott lakik. Mert neki nem kötelező, sehol sem.
Válasz erre
5
0
states-2
2026. január 11. 07:31
Kongresszus, kormányzóképesség helyett ÉN, ÉN, Én. Ettől csömörlött meg a magyar választó, és ezért is lesz méretes a bukta.
Válasz erre
6
0
vakiki
2026. január 11. 07:30
Ha még balról is pofont kap a fosi- és sorozatosan, akkor vajon mire számít a továbbiakban?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!