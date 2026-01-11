Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz
2026. január 11. 06:43
Balos elemző ismerte el a Fidesz kongresszusát.
2026. január 11. 06:43
3 p
1
0
5
Mentés
„A titok, ahogy azt sokan el is mondták a beszédükben, az elvégzett munkában rejlik és abban, hogy Orbán Viktor vezetésével ez a párt emberközpontú, meghallgatja, megkérdezi a magyar embereket arról, hogy fontos kérdésekben mit gondolnak. Jelentős döntéseiket mindig társadalmi párbeszéd előzi meg, a magyar emberekért, a magyar családokért dolgoznak. Ahogy az többször elhangzott a kongresszuson, a választás tétje az, hogy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul.
A Fidesz a nagyszerűen sikerült kongresszussal elindította a kampányt, Orbán Viktor pedig megadta az alaphangot nagy ívű beszédének zárszavával:
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
»Magasba a zászlókat, fel győzelemre! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!«
Ezzel szemben a másik oldalon komoly gondok vannak. Erre a kormánypártisággal nem vádolható elemző, Nagy Attila Tibor is kitért a posztjában:
»A tiszások kőkemény magja szokott engem kritizálni, amiért kifogásolom, hogy a nem létező kongresszust Magyar Péter »kongresszusnak«, a nem létező frakciót pedig »frakciónak« nevezi. Most tessék figyelni! Bár a Fidesz kongresszusa egy nagy politikai show-műsor, de az elején eleget tettek a formaságoknak: volt mandátumvizsgálat, szavaztak a napirendről, a levezető elnökök személyéről. Na, ez már kongresszus. Így már érthető, ugye?«