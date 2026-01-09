BKK: milliókat fizetett az elmúlt év pótdíjrekordere

Kitértek arra, hogy a pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett: 2023-ban 240 ezer, 2024-ben 235 ezer, 2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei. Ebből 176 ezren a helyszíni, 81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották – írták.

Megjegyezték, hogy 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, elérte a mintegy 3,85 milliárd forintot.

Közölték azt is, hogy ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: BKK