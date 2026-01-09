Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti közlekedési központ mti bkk forint

BKK: milliókat fizetett az elmúlt év pótdíjrekordere

2026. január 09. 12:41

A pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett az előző évekhez képest.

2026. január 09. 12:41
BKK, BKV, erőszak.

Több mint 2,3 millió forintot fizetett az elmúlt év „pótdíjrekordere”, egy 36 éves nő, aki kilenc év halogatás után törlesztette a tartozását. Mögötte egy több mint 2 millió forintos tartozás szerepel, amit szintén kilenc év után rendezett egy 53 éves nő – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Ezt is ajánljuk a témában

A közlemény szerint a TOP 10-ben szereplő további nyolc rekorderbliccelő 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmozott fel 4-9 év alatt.

A listán 3 nő és 7 férfi található, 26 és 57 év közöttiek; a legnagyobb összegek több évnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel – tették hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Kitértek arra, hogy a pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett: 2023-ban 240 ezer, 2024-ben 235 ezer, 2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei. Ebből 176 ezren a helyszíni, 81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották – írták.

Megjegyezték, hogy 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, elérte a mintegy 3,85 milliárd forintot.

Közölték azt is, hogy ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: BKK  

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leskelődő
2026. január 09. 14:04
Tegnapi tapasztalat: reggel és délután is próbáltam bérletet venni, de a város különböző pontjain négy, azaz négy automata jelezte, hogy ő bizony most üzemen kívül van. A metróban természetesen ott álltak az ellenőrök, (akik mit sem tudtak a meghibásodásról). Szóval, így könnyű, drága bkv!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 09. 13:22
aztán azok a mázsahuszas kancigányok, akik figyelembe se veszik az ellenőröket, azok mennyit fizettek? Már megint a 40 kg-os gimis lányokkal fizettetik meg a csávók (igen, cigány szó!) büntetését!
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2026. január 09. 13:20
Mehetett volna taxival mindenhová.
Válasz erre
1
0
Ernest01
2026. január 09. 12:44
Persze hogy több a bevétel, ha dupla a birság is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!